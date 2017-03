Prestižākā no tām ir WBC josta, jo WBC ir viena no četrām pasaules vadošajām boksa organizācijām (vēl arī Starptautiskā Boksa federācija (IBF), Pasaules Boksa asociācija (WBA) un Pasaules Boksa organizācija (WBO)). Pirms šīs cīņas Briedis aizvadījis 21 cīņu, izcīnījis 21 uzvaru, no kurām 18 – ar nokautu.

Pati cīņa notiks sestdien, 1. aprīlī, "Westfalenhalle" arēnā. Kopā boksa vakarā paredzētas astoņas cīņas, bet Brieža un Huka cīņa būs "vakara nagla". Pasākuma sākums būs 19:30 pēc Latvijas laika, tāpēc Latvijā ilgi gaidītais boksa mačs varētu sākties ap pusnakti.

Pirms Brieža cīņas piedāvājam atskatu uz dažām svarīgākajām Latvijas boksera cīņām.