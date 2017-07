Ierobežojumi, kas attiecināti uz dažādiem apģērba gabaliem, stājušies spēkā ar šā gada 17. jūliju un par to pārkāpšanu sportistēm būs jāmaksā 1000 dolāru liela soda nauda pirmajā reizē, bet ar katru nākamo pārkāpumu soda nauda tiks divkāršota. Bez dekoltē un īsiem svārkiem aizliegtas ir arī džinsu bikses ar nogrieztiem galiem un dekoratīviem caurumiem saviesīgajos pasākumos.

"Dreskods no spēlētājām pieprasa profesionālu imidžu, lai radītu pozitīvu iespaidu par sporta veidu," intervijā "Golf Digest" ierobežojumus skaidro LPGA komunikāciju direktore Hezere Deilija–Donofrio.

Pēc organizācijas domām, šie aizliegumi ļaus uzlabot sporta veida tēlu, taču golfa spēlētājos, kā arī citu sporta veidu pārstāvji un masu mediji jaunievedumu pamaīgi nokritizējuši. Izdevums "Teen Vogue" norāda, ka šādi ierobežojumi apkauno sportistes, bet britu golferis Mets Blekijs neesot pārliecināts, ka šis jaunievedums jebkā palīdzēs golfa attīstībai.

Savukārt golfa žurnālists Roberts Lusetičs savā tvitera kontā ironizē, ka šos noteikumus LPGA ir rakstījusi kāda baznīcas svētdienas skolas mūķene.

"Skirt, skort & shorts MUST be long enough to not see your bottom area" My Sunday school teacher, Sister Margaret, writing #LPGA dress code?