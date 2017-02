Latvijas šorttrekists Roberts Zvejnieks piektdien Vācijas pilsētā Drēzdenē notiekošā Pasaules kausa piektā posma sacensībās sasniedza ceturtdaļfinālu 500 metru distancē, bet vīriešu stafetes komanda savā debijā ierindojās 12.vietā 5000 metros.

Zvejnieks ar rezultātu 41,602 sekundes savā slidojumā ieņēma otro vietu. Ceturtdaļfinālā iekļuva 12 skrējienu uzvarētāji un pieci labāko rezultātu īpašnieki starp pārējiem sportistiem.

Zvejnieka rezultāts bija otrs labākais no pārējiem sportistiem, līdz ar to latvietis startēs ceturtdaļfinālā, kas norisināsies svētdien.

Šajā pašā distancē Jēkabs Saulītis savā slidojumā bija pēdējais, piektais, līdz ar to viņam būs jāpiedalās gandarījuma sacensībās.

Tikmēr 1500 metru pirmajā distancē Roberts Krūzbergs savā slidojumā palika trešais, no otrās vietas, kas garantētu vietu pusfinālā, atpaliekot 0,507 sekundes. Šajā pašā distancē Saulītis bija piektais savā slidojumā, līdz ar to abiem latviešiem jāpiedalās gandarījuma sacensībās.

Savukārt 1500 metru otrajā distancē R.Krūzbergs un Kārlis Krūzbergs savos slidojumos palika piektie. Daudz nesekmīgāk latviešiem klājās 1000 metru distancē, kur Zvejnieks un K.Krūzbergs savos slidojumos finišēja pēdējie, sestie.

Tāpat Zvejnieks, Saulītis un brāļi Krūzbergi piedalījās 5000 metru stafetē, kur savā slidojumā ar sešām minūtēm un 59,849 sekundēm laboja Latvijas rekordu, bet palika trešajā vietā. No otrās vietas, kas nodrošinātu vietu pusfinālā, latvieši atpalika 10,532 sekundes.

Pusfinālā iekļuva katra priekšskrējiena divas ātrākās komandas, bet Latvija šīs sacensības noslēdza 12.vietā 19 komandu konkurencē.

Zīmīgi, ka šī ir pirmā reize Latvijas šorttreka 20 gadu pastāvēšanas laikā, kad Latvija izveidojusi savu vīriešu stafešu komandu. Šodien izcīnītā 12.vieta ir vērā ņemama ar to, ka trīs no četriem stafetes komandas dalībniekiem joprojām ir juniori un jaunākajam R.Krūzbergam ir tikai 15 gadi.

Katrā no Pasaules kausa posmiem risinās sacensības četrās individuālajās distancēs - ierastajos 500, 1000 un 1500 metros, kā arī vienā no šīm distancēm notiek vēl otras sacensības. Katrs no sportistiem sacenšas divās distancēs.

Drēzdenā notiekošajās sacensībās startē 240 dalībnieki no 30 valstīm, kas ir līdz šim lielākais dalībnieku skaits šorttreka Pasaules kausa posmu vēsturē.