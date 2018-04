Spānija tās politiskās nostājas dēļ attiecībā uz Kosovu ir zaudējusi tiesības rīkot šā gada Eiropas čempionātu svarcelšanā junioriem, kas atdots Polijai, ziņo portāls "insidethegames.biz".

Spānija ir viena no piecām Eiropas Savienības valstīm, kas neatzīst Kosovu, kas 2008. gadā pasludināja neatkarību un kopš 2014. gada ir uzņemta Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā (SOK). Līdz ar to Eiropas Svarcelšanas federācija (EWF) nolēmusi šāgada junioru un U23 čempionātu no Spānijas pilsētas Lakorunjas pārcelt uz Poliju.

Ikvienam kontinenta meistarsacīkšu rīkotājam ir jāuzņem visu EWF biedru delegācijas, un Kosovai ir šāds statuss. EWF vadība vērsās pie Spānijas valdības ar lūgum apstiprināt, ka Kosovas komandai tiks garantētas iebraukšanas vīzas dalībai Eiropas čempionātā šā gada oktobrī. Trīs nedēļu laikā atbilde no Spānijas puses netika saņemta, līdz ar to EWF nolēma turnīru pārcelt uz Poliju.

Polijas pilsēta, kurā notiks sacensības, tiks izziņota vēlāk.