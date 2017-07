Trešdien, 19.jūlijā "Elektrum Olimpiskajā centrā" Latvijas sporta organizācijas sapulcē apsprieda priekšlikumus grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un pieņēma aicinājumu Saeimas deputātiem, informē Latvijas Olimpiskā komiteja.

Sporta organizācijas ir iepazinušās ar Latvijas valdības sagatavoto nodokļu reformas piedāvājumu, kurā cita starpā paredzētas būtiskas izmaiņas attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Sorta organizācijas uzskata, ka plānotā nodokļu reforma negatīvi var ietekmēt Latvijā ilgstoši un sekmīgi darbojošos ziedojumu sistēmu sabiedriskā labuma organizācijām, jo tā ievērojami samazinās uzņēmēju motivāciju ziedot sabiedriskā labuma organizācijām.

"Ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām ir ļoti svarīgs finanšu avots – līdz šim ziedojumi nodrošinājuši aptuveni trešdaļu no valstiski svarīgāko sporta programmu un pasākumu realizācijai izmantotajiem finanšu resursiem. Līdz ar to sagaidāmais ziedojumu apjoma samazinājums sporta, kultūras, labdarības u.c. jomās var novest pie sabiedriskā labuma organizāciju darbības ievērojamas sašaurināšanās vai pat izbeigšanās. Prognozes liecina, ka ziedojumu samazinājums varētu būt pat piecas vai vēl vairāk reizes," paziņojumā norāda sporta nozares pārstāvji. "Sporta organizāciju darbības un to rīkoto pasākumu rezultātā valsts budžetā samaksātās nodokļu summas ik gadu ir lielākas, nekā tiešais valsts finansējums sportam. Tāpat likumprojekta "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums" 12.panta 1.daļas noteikumi nav pietiekami, lai motivētu ziedotājus ziedot sabiedriskā labuma organizācijām, kā arī nav izstrādāti scenāriji rīcībai atkarībā no ziedojumu samazinājuma apjoma."

Ņemot vērā minētos faktus, Latvijas sporta organizāciju vadītāji, atzīstot nepieciešamību atbalstīt valstiski domājošus, patriotiskus un sociāli atbildīgus Latvijas uzņēmējus, kā arī nolūkā nepieļaut nepārdomātu ievērojama finansējuma samazinājumu sabiedriskā labuma organizācijām, aicina Saeimas deputātus:

1. Saglabāt esošo, sekmīgi darbojošos ziedojumu sistēmu sabiedriskā labuma organizācijām un atbalstīt ierosinājumu par likumprojekta "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums" 12.panta 1.daļas 3.punkta izteikšanu šādā redakcijā: "3) samazināt taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no gada laikā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa kopsummas."

un papildināt Pārejas noteikumus ar 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Apkopojot datus par likuma 12.panta piemērošanu 2018.gadā, Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 30.jūnijam izvērtēt šā regulējuma fiskālo ietekmi un nepieciešamības gadījumā kopā ar sabiedriskā labuma organizāciju nozaru asociācijām izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem likumdošanas grozījumiem, ja fiskālā ietekme ir negatīva."

2. Noteikt kompensējošus pasākumus 2018.gada un turpmāko gadu Valsts budžeta programmā "Sports", papildus budžeta bāzes apjomam paredzot ne mazāk kā EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni EUR) sporta federācijām un pasākumiem (Latvijas Sporta federāciju padome), komandu sporta spēļu izlašu darbības nodrošināšanai (Latvijas Komandu Sporta spēļu asociācija), augstas klases sasniegumu sportam (Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība un Latvijas Olimpiešu sociālais fonds) un pielāgotajam sportam (Latvijas Paralimpiskā komiteja), lai novērstu negatīvās sekas ziedojumu apmēra ievērojamam kritumam.

Aicinājums vienbalsīgi tika pieņemts Latvijas sporta organizāciju vadītāju sanāksmē Rīgā, Elektrum Olimpiskajā centrā 2017.gada 19.jūlijā un to ir parakstījuši sanāksmē klātesošo Latvijas sporta federāciju un citu sporta organizāciju vadītāji.