Jaunās desmit vīriešu svara kategorijas ir 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg un virs 109 kg. Savukārt sieviešu jaunās svara kategorijas ir 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg un virs 87 kg.

6. jūlijā paredzētajā IWF kongresā tiks lemts par jauno kategoriju apstiprināšanu. Septiņas vīriešu un septiņas sieviešu kategorijas tiks iekļautas 2020.gada Tokijas Vasaras Olimpisko spēļu programmā.

Jaunā sistēma paredz sportistu biežāku dopingu pārbaudi. Tāpat svarcēlājiem pusgada laikā sacensībās būs jāpiedalās vismaz sešas reizes.

IWF cer, ka ar jauno kategoriju ieviešanu pavērs jaunas iespējas arvien vairāk sportistiem cīnīties par augstām vietām, kā arī augs sacensību līmenis.

The new official bodyweight categories for Olympic weightlifting. pic.twitter.com/VppHfQCUc9