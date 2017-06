Skandalozi slavenais 1997. gada mačs ar Taisonu, kurā Holifīldam tika nokosta daļa auss, viņam bija viena no 57 cīņām profesionālajā boksā. No tiem 44 mačos Holifīlds svinējis uzvaras, bet 10 reizes piedzīvojis zaudējumu. Profesionāļa statusā boksā Holifīlds debitēja 1984. gada novembrī.

Pēdējoreiz ringā amerikāņu bokseris, kurš nupat atzīmējis 54. dzimšanas dienu, izgāja 2011. gada maijā.

Kā visi Starptautiskajā boksa Slavas zālē uzņemtie, arī Holifīlds saņēma īpašu gredzenu, ar ko palepojās sociālajos tīklos.

Boom! That's the kind of hardware you get when you're inducted into the IBHOF! @IBHallofFame #ThankYou pic.twitter.com/8z8VvLk7vq