Talantīgā Latvijas svarcēlāja Rebeka Koha vismaz pagaidām plāno palikt svara kategorijā līdz 58 kilogramiem, bet sportiste apzinās, ka tagad viņai treniņos jāstrādā vēl divreiz smagāk.

Joprojām vien 18 gadus vecā skolniece šogad izcīnīja ceturto vietu Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs, to paveicot svara kategorijā līdz 53 kilogramiem. Pagājušajā nedēļā sportiste tika nosaukta par Latvijas gada uzlecošo zvaigzni sportā, bet cīņā par labākās sportistes godu piekāpās septiņcīņniecei Laurai Ikauniecei-Admidiņai, kura arī Olimpiādē bija ceturtā.

Koha uz uzlecošās zvaigznes balvu pretendēja jau trešo gadu pēc kārtas, aizpērn šajā nominācijā piekāpjoties tenisistei Aļonai Ostapenko, bet pērn basketbolistam Kristapam Porziņģim.

"Prieks, ka šogad visi beidzot novērtēja manu darbu. Turklāt uzskatu, ka šis ir labs iznākums, Laurai iegūstot labākās sportistes balvu, jo arī viņa izdarīja lielu darbu un sasniedza labu rezultātu olimpiskajās spēlēs," jaunā svarcēlāja pauda gandarījumu.

Kohai olimpiskajās spēlēs neizdevās divi no sešiem mēģinājumiem, kas, visticamāk, liedza iegūt medaļu. Viens netika ieskaitīts trenera kļūdas dēļ, bet vienu neizdevās pacelt sportistei pašai. Tagad Koha atzīst, ka, atceroties Riodežaneiro, ir vairāk priecīga nekā bēdīga. "Varbūt sākumā bija sarūgtinājums, tomēr tagad cenšos par to tik ļoti nedomāt, bet gan skatīties uz priekšu. Vēl būs daudzas iespējas un to varēs labot, ja kārtīgi trenēšos."

"Pati vien biju vainīga, jo bija gan tehniska kļūda, gan arī spēka nepietika. Varbūt biju pieļāvusi kādu nepaklausību treniņā," kā vienmēr Koha ir paškritiska. "Pirms Olimpiādes bija grūti spriest par konkrētu vietu, ko vēlos sasniegt, jo konkurence ir liela un spēcīga. Par vietu vairāk domāja treneri un, cik sapratu, viņi cerēja uz sešinieku. Izdevās tikt augstāk, tā kā tas ir labs sasniegums."

Uzreiz pēc Olimpiādes sportiste pauda vēlmi pāriet uz 58 kilogramu kategoriju, kaut treneris Eduards Andruškevičs pauda vēlmi sportisti noturēt pie 53 kilogramiem. Jaunajā kategorijā Koha debitēja decembra sākumā, otro gadu pēc kārtas uzvarot Eiropas junioru (U-20) čempionātā.

"Jaunajā kategorijā bija labāka pašsajūta, jo nevajadzēja badoties un varēju kārtīgi paēst. Tomēr rezultāts neaug tik strauji kā gribētos. Nepieciešams daudz trenēties. Pārejot uz nākamo kategoriju, darbam jābūt vēl divreiz lielākam," stāsta svarcēlāja. "Pirmajās sacensībās viss noritēja labi, bet, lai pasaules līmenī tiktu trijniekā vai vismaz sešiniekā, jāceļ daudz vairāk, jāiegulda liels darbs."

"Pagaidām strādājam 58 kilogramu kategorijā, mēģinām uzņemt svaru. Ja kaut kas nesanāks, treneris izlems, ko darīt tālāk," par nākotni saka Koha. "Rezultāts 53 kilogramiem ir augsts, bet grūti trenēties tālāk, ja nevar uzņemt visu nepieciešamo, lai būtu spēks."

Koha atzina, ka Ziemassvētkus pavadīja Dobelē, kur pašlaik viņai notiek treniņnometne un 28. decembrī gaidāma dalība sacensībās "Vecgada Kauss". "Jaungadā būsim atpakaļ Ventspilī un turpināsim treniņus tur. Domājams, ka pie brīvdienām netikšu."

Nākamās nozīmīgās sacensības Kohai paredzētas aprīļa sākumā, kad Horvātijā risināsies Eiropas čempionāts. Jau šogad viņa vien 17 gadu vecumā kontinenta meistarsacīkstēs guva bronzu, jo pasaules labākās svarcēlājas pārsvarā nāk no Āzijas.

"Redzēsim, kā būšu sagatavojusies, bet jācenšas tiekties uz labāko rezultātu," piebilda sportiste.