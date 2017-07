Patlaban 30 gadus vecais Usiks iepriekšējo cīņu aizvadīja aprīlī, kad duelī ar amerikāni Maiklu Hanteru veiksmīgi aizstāvēja WBO čempiona jostu.

Pie WBO čempionu jostas Usiks tika pērnā gada septembrī, kad uzvarēja poli Kšištofu Glovacki, kurš arī tiek minēts starp supersērijas dalībniekiem, taču oficiāli vēl nav apstiprināts.

Usiks profesionāļa karjeras laikā uzvarējis visās 12 cīņās, desmit no tām noslēdzot ar nokautu. Ukraiņu bokseri ir 2012. gada Londonas olimpisko spēļu čempions.

Usiks boksa supersērijā pievienojies Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempiona titula īpašniekam Briedim, Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempionam Muratam Gasijevam no Krievijas, bijušajam IBF/WBC čempionam Kšištofam Vlodarčikam no Polijas, Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionam Junieram Dortikosam no Kubas un Marko Hukam.

Kā iepriekš sarunā turnīra nianses atklāja Briedis, uz boksa supersēriju netiks aicināts krievu bokseris Dmitrijs Kudrjašovs, kurš nesen kļuva par obligāto pretendentu uz Briedim piederošo WBC jostu.

Šīs boksa sērijas dueļu pretinieki tiks noskaidroti 8. jūlijā Monako. Četri spēcīgākie bokseri, kurus izvēlēsies komisija, tiks izlikti pēc numuriem un rindas kārtībā varēs izvēlēties savu pretinieku ceturtdaļfinālam.

Sagaidāms, ka ceturtdaļfināli tiks aizvadīti septembrī/oktobrī, kamēr abi pusfināli notiks 2018. gada sākumā, bet fināls gaidāms 2018. gada maijā.

Boksa supersērijas uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu. Tāpat paredzams, ka viņš saņems WBA, WBC un IBF čempionu jostas pirmā smagā svara kategorijā, kas oficiāli nav apstiprināts.