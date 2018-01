Jau cīņas laikā sociālajos tīklos cīņa tika nodēvēta par vienu no visu laiku izcilākajām šajā svara kategorijā (līdz 90,7 kg) un pilnīgi noteikti grandiozāko no visām līdzšinējām WBSS cīņām. Tagad WBSS publiskojusi video ar bokseru gatavošanos un atmosfēru abu bokseru ģērbtuvēs pirms došanās ringā.

The calm before the storm... ⛈️

🎥 Great backstage footage of the Usyk & Briedis' final preparations (including a visit from @Klitschko!)#UsykBreidis 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/nrVW9enA7a