Latvijas labākais bokseris Mairis Briedis apzinās, ka viņa pretinieks Pasaules boksa supersērijas ( WBSS ) otrās sezonas ceturtdaļfinālā Noels Gevors no Vācijas ir ļoti bīstams pretinieks, tāpēc šoreiz viņš sagatavošanās posmā mēģina izvairīties no papildus uzmanības, portālam "Delfi" pastāstīja Brieža menedžeris Raimonds Zeps.

Gevors boksa pasaulē pazīstams arī ar vārdu Norairs Mikaeljans. Pašlaik 27 gadus vecais armēņu izcelsmes Vācijas bokseris karjeras laikā 24 cīņās izcīnījis 23 uzvaras, desmit no tām gūstot ar nokautu.

"Šis pretinieks būs viens no nopietnākajiem Maira karjerā, ko parāda līdzšinējā pieredze ringā. Vienīgais zaudējums piedzīvots pret bijušo IBF un WBC čempionu Kšištofu Vlodarčiku no Polijas, turklāt šis zaudējums piedzīvots ar dalītu tiesnešu lēmumu. Bokserim ir augsti mērķi karjerā. Gevors pateicis, ka viņa mērķis ir tikt pie vienas no pasaules čempionu jostām, un uz to viņš arī strādā," stāstīja Zeps.

"Domāju, ka Latvijā līdzjutēji nenovērtē šī boksera potenciālu. Mēs novērtējam un attiecīgi gatavojamies, saprotot, cik bīstams ir šis bokseris," viņš turpināja.

Šoreiz pirms cīņas Briedis un viņa komanda neatklāj detaļas par pašu sagatavošanās posmu. Šoreiz bokserim esot sajūta, ka pirms cīņas nevajag aizrauties ar runāšanu, viņš vēlas, lai par sagatavošanās posmu stāsta pati cīņa.

"Gatavošanās turpinās pēc iepriekš sagatavotā plāna. Pagājušajā nedēļā sākās sparingi. Šoreiz mēs pirms cīņas pārāk daudz neteiksim un ļausim, lai cīņa pastāsta par mūsu gatavošanos. Vispirms darbi, pēc tam vārdi" uzsvēra Zeps.

Brieža un Gevora cīņa notiks ASV pilsētā Čikāgā naktī uz 11. novembri pēc Latvijas laika. Uz ASV Latvijas bokseris dosies laicīgi, lai viņa ķermenis varētu adaptēties laika maiņai.

"Tas būs kaut kas jauns. Domāju, ka tajā var atrast daudzus plusus un mīnusus. Mīnusi vairāk saistīti ar neziņu, kā Maira ķermenis reaģēs uz laika maiņām. Es pats domāju, ka ar to viss būs kārtībā," savu redzējumu sacīja Brieža pārstāvis. "Pie mīnusiem vēl var minēt, ka tas būs apgrūtinošāk Latvijas līdzjutējiem – sarežģītāk nokļūt cīņas vietā un cīņa pēc Latvijas laika sāksies vēlā naktī."

Briedis novembrī aizvadīs savas karjeras 26. cīņu. Latvietis līdz šim 25 cīņās guvis 24 uzvaras, 18 reizes pretinieku uzvarot ar nokautu. Šogad Briedis ir WBSS smagā svara kategorijas (līdz 90,7 kilogramiem) galvenais favorīts, jo viņš izlikts ar pirmo numuru.

Pats Briedis iepriekš WBSS preses dienestam stāstīja, ka viņš nevar sagaidīt cīņu Čikāgā. "Esmu priecīgs atgriezties Pasaules boksa supersērijā, un esmu sajūsmināts par cīnīšanos ASV publikas priekšā. Esmu pārliecināts, ka tur būs daudz latvieši, kur palīdzēs radīt lielisku atmosfēru," septembra izskaņā sacīja Latvijas labākais bokseris.

Brieža un Gevora pāra uzvarētājs WBSS pusfinālā spēkosies ar Kšištofa Glovacka no Polijas un krieva Maksima Lasova pāra uzvarētāju. Citā ceturtdaļfinālā Juniers Dortikoss no Kubas tiksies ar citu poli Mateušu Masternaku, savukārt amerikānis Endrū Tabiti pirmajā ceturtdaļfinālā Krievijas pilsētā Jekaterinburgā pārspēja mājinieku Ruslanu Faiferu.