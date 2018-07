2016. gadā no visām nodotajām dopinga analīzēm (300 565) 1,6% bija pozitīvas, bet pērn no 322 050 paraugiem aizliegtie preparāti tika atrasti 4596 analīzēs jeb 1,43%. Savukārt gada laikā paņemto dopinga paraugu skaits ir palielināts par 7,1%, turklāt audzis to analīžu skaits, kas ir ņemtas nevis sportistu bioloģisko pasu vajadzībām, bet tieši aizliegto perparātu pārbaudei.

WADA uzskata, ka pozitīvo analīžu skaita samazinājums saistīts ar retākiem meldonija lietošanas gadījumiem.