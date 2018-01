Kā ziņojām, Mairis Briedis sestdien pēc skaistas 12 raundu cīņas "Arēnā Rīga" Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) pusfinālā pēc punktiem piekāpās Usikam, kurš tādējādi sasniedza turnīra finālu un ieguva arī iepriekš latvietim piederošo WBC čempiona jostu. Līdz ar to ukrainis kļuvis par čempionu divās versijās, jo viņam iepriekš bija arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) josta.

"Esmu Rīgā, Latvijā, un joprojām izjūtu gandarījumu par sestdienas nakts pasākumu "Arēnā Rīga", kur Oleksandrs Usiks gāza no troņa vietējo varoni Mairi Briedi," savā slejā portālā "worldboxingnews.net" raksta Suleimans. "Tā bez šaubām bija labākā titula cīņa šīs svara kategorijas vēsturē."

Suleimans raksta, ka pasaules klases arēna bija pilna, kas radīja "elektrisku atmosfēru" 12 raundu garumā. "Šī bija viena no skaļākajām publikām, ko jebkad esmu piedzīvojis."

Aizvadītajā cīņā viens no tiesnešiem lēma, ka duelī bijis neizšķirts ar rezultātu 114:114, bet divi tiesneši piešķīra uzvaru Usikam ar 115:113. Cīņas liktenis tika izšķirts vien noslēdzošajā, 12. raundā, kad viens no tiesnešiem deva uzvaru Usikam un viņam ar to pietika, lai svinētu minimālu panākumu.

33 gadus vecais Briedis savas profesionāļa karjeras laikā tagad uzvarējis 23 no 24 cīņām, 18 gadījumos panākumu gūstot ar nokautu, savukārt 31 gadu vecais Usiks uzvarējis visās 14 cīņās, tostarp 11 ar nokautu.

Usiks WBSS finālā maijā, kas risināsies Saūda Arābijas pilsētā Džidā tiksies ar kubieti Junieru Dortikosu vai krievu Muratu Gasijevu, kuri savstarpēju dueli aizvadīs šajā sestdienā. Arī šajā duelī kāds no bokseriem cietīs pirmo zaudējumu profesionālajā karjerā.

Supersērijas čempions ne tikai iegūs Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī kļūs par visu četru prestižāko pasaules čempiona jostu īpašnieku, pie viena nopelnot iespaidīgu naudas balvu, kas mērāma vairākos miljonos dolāru.

Pirmā smagā svara kategorijas čempions apvienos četras jostas - Pasaules Boksa padomes (WBC), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionu jostas. WBA čempions šobrīd ir Dortikoss, bet IBF josta pieder Gasijevam.