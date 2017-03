Sestdien un svētdien, 4. un 5. martā, sporta centra "Kleisti" slēgtajā manēžā notika Latvijas Jātnieku federācijas Ziemas čempionāta trešā posma sacensības jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā. Sacensību galvenajā maršrutā uzvarēja Laura Penele ar zirgu Dundas VDM no zemnieku saimniecības "Lielceri", informēja LJF.

Sacensību sarežģītākais bija ātruma maršruts ar 135 cm augstiem šķēršļiem. No 17 sportiskajiem duetiem distanci bez soda punktiem veica tikai seši, un godalgotās vietas sadalīja pēc sasniegtā laika rezultāta. Uzvaru izcīnīja Laura Penele ar zirgu Dundas VDM (z/s "Lielceri") ar rezultātu 0 soda punkti, trasi veicot 66,22 sekundēs. Otro vietu ieguva Aigars Bregže ar Val Di Sole (z/s "Lielceri") – 0/66,67. Trešais bija Andis Vārna ar Celestial (SK "Quattro") – 0/68,54. Tādējādi kopvērtējumā pieaugušo konkurencē pēc divu posmu rezultātiem līderpozīcijās ir: Aigars Bregže – 48 punkti, Laura Penele – 47 un Kristīne Egle (SK "Top Sport") – 46.

"Uzvaru izdevās izcīnīt, jo ir paveikts liels ziemas darbs. Man ir paveicies, ka strādāju "Lielceros", kur ir treniņiem atbilstoša manēža," teica Galvenā maršruta uzvarētāja Laura Penele. "Un, ja godalgoto sešniekā bija tikai viens sportists, kurš netrenējas mūsu sporta bāzē, tas kaut ko nozīmē! Mēs trenējamies kopā, varam cits no cita pamācīties un cits citam palīdzēt. Jau otro gadu sadarbojamies ar treneri no Beļģijas Gonsalo Burbonu (Goncalo Bourbon). Viņš brauc pie mums vidēji reizi mēnesī atkarībā no paredzamā sacensību plāna – gan mūsu, gan viņa, jo treneris arī pats startē sacensībās. Šī sadarbība ļoti palīdz un ļauj pilnveidoties. Šogad centīšos vairāk izbraukt uz startiem ārzemēs. Šis posms kopumā man bija ļoti veiksmīgs, jo startēju ar četriem zirgiem un visus maršrutus veicu bez soda punktiem. Manuprāt, ir lieliski, ka Latvijas ziemas čempionātā piedalās arī lietuvieši, jo tad ir spēcīgāka konkurence un rodas lielāks cīņasspars, kas pieder pie laba sacensību gara."

Citos maršrutos uzvarēja: Nr. 1, šķēršļu augstums līdz 105 cm, sacensības 2 fāzēs, piedalās zirgi līdz 5 g. v. – Terēze Zalte ar Hertog Jan (SIA "ZA Kocēni"); Nr. 2, 110 cm, ātruma maršruts, bez ierobežojumiem dalībniekiem – Terēze Zalte ar Genius (SIA "ZA Kocēni"); Nr. 3, 120/125 cm, 2 fāzēs, ar handikapu, piedalās zirgi līdz 6/7 g. v. – Aigars Bregže ar Avellyna (z/s "Lielceri"); Nr. 4, 120 cm, ātruma maršruts, bez ierobežojumiem dalībniekiem – Maira Leja ar Silver Rose ("Baltic Equestrian Team"); Nr. 6, 120/125 cm, ātruma maršruts ar handikapu, piedalās juniori un jaunie jātnieki – Vīgants Rudaitis ar Teo (Lietuva); Nr. 7, 70 cm, 2 fāzēs, bez ierobežojumiem dalībniekiem, piedalās jātnieki ar 1. un 2. grupas ponijiem – Tīna Leite ar Prēriju (Saldus JSS); Nr. 8, 90 cm, 2 fāzēs, bez ierobežojumiem dalībniekiem – Laila Bergsone ar Carē (JSK "Mustangs"); Nr. 9, 100 cm, ātruma maršruts, piedalās amatieri – Linda Mežgaile ar Gīru (Rīgas jātnieku klubs); Nr. 10, 110 cm, sacensības 2 fāzēs, piedalās bērni līdz 16 g. v. – Laura Luīze Leinerte ar Passo (JSK "Mežstrazdiņi"); Nr. 11, 110 cm, 2 fāzēs, bez ierobežojumiem dalībniekiem – Laura Luīze Leinerte ar Passo (JSK "Mežstrazdiņi"); Nr. 12, 120 cm, ātruma maršruts, bez ierobežojumiem dalībniekiem – Anete Paula Stakinova ar Kalvinu (RJSK "Sport de Lux").