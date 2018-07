Latvijas regbija kluba "Eži/LMT" četri jaunie talanti Aldis Ivanovs, Ričards Iesalnieks, Arkādijs Smirnovs un Mārtiņš Zviedris devušies uz vienu no pasaules regbija lielvalstīm DĀR, kur mēnesi stažēsies un smelsies ovālās bumbas spēles gudrības.

Ņemot talkā gadu laikā izveidotos kontaktus, aptuveni gada laikā šķietamais sapnis kļuvis par realitāti. Liels nopelns notiekošajā ir tagad Latvijā dzīvojošajam Vilemam Raubenheimeram, kurš pats ir no DĀR. Tagad jaunieši dodas uz vienu no pasaules regbija milžu DĀR mājvietu un trenēsies netālu no DĀR regbija 7 izlases mājvietas Portelizabetā, vietējā klubā "Parks Rugby Club".

"Pirms gada ar treneri Mārtiņu Straumi runājām, ka varētu būt tāda iespēja. Sākumā likās, ka viss arī paliks idejas līmenī, bet tad vārds pa vārdam, epasts pēc epasta, viena lieta, otra lieta, un tā lieta aizgāja. Tagad jau atpakaļceļa vairs nav," saka viens no gaidāmās nometnes dalībniekiem Aldis Ivanovs, kurš pats aktīvi iesaistījās dažādu dokumentu kārtošanā sev un komandas biedriem.

Latvijas jaunie regbisti piedalīsies mēnesi ilgā treniņnometnē. Treniņos paredzētas nodarbības arī junioru vecuma komandās, bet pārsvarā treniņi būšot kopā ar lielajiem regbistiem. Mēneša laikā paredzētas arī spēles, bet Latvijas regbisti cer, ka DĀR brauciens kļūs par pavērsienu viņu dzīvē.

"Esam arī pieteikti jaunatnes attīstības programmai, tāpēc būs iespēja individuāli trenēties. Protams, ir satraukums. Gūsim pieredzi un celsim savu regbija līmeni, par to nešaubos jau tagad. Tur līmenis ir nesalīdzināmi augstāks, mēs trenēsimies ļoti augsta līmeņa vietējā klubā. Ceru, ka pēc šīs reizes būs vēl citi braucieni uz ārzemēm. Varbūt radīsies iespēja trenēties profesionāli vai vismaz pusprofesionāli. Varbūt kādreiz ar regbiju varēšu pelnīt," spriež Ivanovs.

Brauciens liels piedzīvojums būs Mārtiņam Zviedrim, kurš pats vēl notiekošajam īsti netic. "Noticēšu, kad aizbrauksim. Man vēl nekad tik ilgs regbija brauciens nav bijis, pats arī tālāk par Eiropu nekur neesmu bijis. Un šis būs pavisam savādāk, nekā kāda treniņnometne. Un vēl mēs būsim blakus lielajam Nelsona Mandelas stadionam (DĀR regbija mājvieta), kas vispār liekas fantastiski."

Zviedris savulaik regbiju vietējā līmenī uzspēlējis Mālpilī, bet vienu brīdi bijis tuvu tam, lai sportam atmestu ar roku. Sanācis nokļūt regbija kluba "Eži" sistēmā, bet tagad viņam regbijs ir jau sirdī, tādējādi šis sporta veids nav vairs tikai vaļasprieks.

Trešdien sākās Latvijas regbija čempionāts un "Eži/LMT' komandai jaunie regbisti būtu ļoti noderīgi, tomēr pirmais mēnesi būs jāiztiek bez četriem perspektīviem spēlētājiem. "Varbūt ir žēl komandu, bet ja jāizvēlas, tad droši vien jebkurš izvēlētos DĀR. Treneris zina, ka esam normāli čali un nepazudīsim," turpina Zviedris.

"Protams, žēl, ka nāksies iztikt bez viņiem. Pavājināsies dažas pozīcijas, bet ar kluba prezidentu un galveno treneri izlēmām, ka labāk ieguldīt puišu un Latvijas regbija attīstībā, nekā celt savu pozitīvo tēlu Latvijas regbijā. Mums vēl ir spēlētāji, kuri sevi gribi pierādīt, sastāvs no tā nebūs "tukšs", ka šie aizbrauc prom. Septembrī, oktobrī viņi būs atpakaļ un tad jau arī būs svarīgākās spēles," saka treneris Straume.

DĀR jaunajiem Latvijas regbistiem būs jātrenējas plecu pie pleca ar pieredzes bagātākiem regbistiem, kuri arī fiziski ir daudz spēcīgākie par Latvijas sportistiem. Tomēr "eži" par to neuztraucas. "Daudzi teikuši, ka DĀR ir daudz masīvāki un spēcīgāki regbisti, nekā Latvijā. Bet tas uzdzen azartu un dod papildus patīkamu uztraukumu. Tā būs jauna pieredze. Domāju, ka būs interesanti uzspēlēt ar un pret tādiem pieredzējušiem regbistiem. Redzēs, vai kājas drebēs un vai bumba kritīs ārā," satraukumu neslēpj Ivanovs.

"Viņus gaida smagi treniņi. Ja Anglijā mūsu līmeņa komandās regbijs tiek apvienots ar dažādu izklaidi, tad DĀR pilnīgi noteikti ir tikai sports un treniņi. Fiziskajā ziņā es par viņiem neuztraucos. Varbūt Smirnovam varētu būt nedrošāk, jo Latvijas čempionātā regbijā 7 viņš izsita plecu. ZViedrim un Iesalniekam nav ko uztraukties, bet Ivanovs ir nodejojis Dziesmu un deju svētkus, tā kā arī viņam ar fizisko viss ir kārtībā," smaidot saka Straume.

"Viņi ir sava vecuma līderi, kuri sāk nostiprināties lielajā regbijā. Puiši, kas grib trenēties, ne tikai patrenēties. Tieši trenēties. Es viņu acīs redzu, ka regbijs nav tikai hobijs. Novēlētu viņiem uzņemt visu, ko viņiem dod, un atvest kaut ko no tā mājās, lai varētu arī mūs pamācīt, kas tur iemācīts," ceļa vārdus saka Straume.