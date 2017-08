Sestdien, 12. augustā, Upesciema stadionā notika jau 15. Garkalnes kausu izcīņa regbijā 10 vīriešu komandām, bet dienu vēlāk turpat risinājās Garkalnes kausa izcīņa jeb Latvijas sieviešu čempionāta otrais posms regbijā 7.

Vīru cīņas aizritēja lielā sestdienas karstumā. Tomēr jāuzsver, ka neviens no dalībniekiem tādēļ neatteicās doties laukumā. Pat jauneklīgie Latvijas ovālās bumbas veterāni, kuru savstarpējā paraugspēle kā allaž beidzās ar draudzīgu neizšķirtu jeb vienkārši draudzību. Jāpiebilst, ka tajā piedalījās arī viesi no Lietuvas un Kaļiņingradas apgabala (Krievija).

Savukārt regbija 10 sacensībās triumfēja RK "Jūrmala", kas ar 33:7 pieveica RK "Miesnieki" un ar 24:7 RK "Eži". Otrie bija "Adataiņi", kas "Miesniekus" pārspēja ar 19:5.

"Mums šoreiz lielākā daļa komandas sastāvēja no veterāniem, bet bija arī vairāki gados jaunie," pēc apbalvošanas ceremonijas un galvenās balvas – Garkalnes kausa – saņemšanas sacīja RK "Jūrmala" prezidents Pēteris Šņitņikovs. "Vispirms, protams, jāmin mūsu spēlējošais treneris Svajūns Mikalčus. Liels paldies par ieguldīto darbu kopējā sniegumā pienākas Nikolajam Petjuņinam. Vēl jāmin Vladimirs Ļiscuns no Kaļiņingradas, dienvidu kaimiņš Artūrs Bilots un, protams, visi pārējie regbisti. Noteikti jāpasaka tas, ka turnīra gaitā izveidojās ražīga sadarbība starp jaunajiem un vecajiem ovālās bumbas spēlētājiem. Par to vēlreiz paldies Mikalčum. Viņa ieguldījums ir nenovērtējams. Nākamsestdien Rīgā, Ķīpsalā pie Vanšu tilta notiks liels regbija 5 jeb pludmales regbija turnīrs, kurā noteikti piedalīsimies. Tas būs Latvijas galvaspilsētas atklātais čempionāts, kuram pieteikušās vīriešu un sieviešu komandas arī no vairākām kaimiņvalstīm."

"Šoreiz ir grūti noteikt vienu labāko spēlētāju mūsu komandā, jo uzskatu, ka šo pagodinājumu pelnījuši divi regbisti – Jurģis Kalniņš un Aldis Juris Ivanovs," teica RK "Eži" treneris Juris Straume. "Jauks laiks, lielisks laukums, vienīgi mūsu gados jaunie ovālās bumbas censoņi pēc izlases treniņiem bija nedaudz "nosēdušies" tīri fiziskās sagatavotības ziņā. Tomēr turnīrs "Garkalnes kauss regbijā 10" bija ļoti vērtīgs no gūtās pieredzes redzespunkta. Nākamgad varbūt varētu apsvērt domu rīkot šīs sacensības nedaudz ātrāk – pirms Jāņiem jau jūnijā. Tad, iespējams, būtu vairāk dalībnieku. Citādi – liels paldies rīkotājam Jurim Silovam un viņa komandai par lielisko turnīru! Ceram, ka nākamgad atkal tiksimies Upesciema sporta laukumos regbija 10 sacensībās."

"Visi spēlētāji cīnījās ar maksimālu atdevi," teica RK "Miesnieki" galvenais treneris Normunds Struža. "Tomēr Ivars Liepiņš starp visiem izcēlās nedaudz vairāk. Liels paldies mūsu regbija veterāniem par paraugspēli. Viņiem gribētu novēlēt dzīves sparu, veiksmi un veselību! Lai jaunie savukārt prot šīs īpašības pārņemt no viņiem. Mēs šoreiz palikām trešie, jo nedaudz pietrūka pārliecības par saviem spēkiem. Vajadzēja lielāku apņēmību un vairāk skriet, taču laikam jau šajā karstumā tas no puišiem būtu par daudz prasīts..."

Svētdien, 13. augustā, notika Garkalnes kausa izcīņa sieviešu regbijā 7, kas vienlaikus bija Latvijas meistarsacīkšu otrais posms. Pirmo vietu izcīnīja "LSPA/Livonia" spēlētājas, kas ar 45:0 lika trūkties Viļņas Regbija akadēmijai (VRA) no Lietuvas, ar tādu pašu rezultātu 45:0 uzvarēja SK "Imanta", bet ar 21:5 jau daudz sīvākā cīņā pieveica RK "Selena".

Otrās bija "Selenas" regbistes, kas ar 24:7 uzvarēja SK "Imanta", bet ar 50:10 sagrāva VRA. Trešās finišēja SK "Imanta" ovālās bumbas censones, kas ar 28:0 pieveica ceturtajā ailītē kopvērtējumā palikušās VRA regbistes.

Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Liene Vāciete ("LSPA/Livonia"). Savukārt "Garkalnes kausa" vērtīgākās spēlētājas tituls tika Anetei Skrastiņai (RK "Selena").

"Liels paldies par aktīvu piedalīšanos mūsu treniņos, kā arī par jaunām idejām un jaunām spēles koncepcijām Tomam Davidsonam," pēc uzvaras sacensībās sacīja "LSPA/Livonia" treneris Pavels Tulubjevs. "Jāuzsver, ka pirmoreiz mūsu komandas rindās spēlēja kluba fizioterapeite Laima Pīrāga. Turklāt sekmīgi, gūstot vienu no piezemējumiem. Ļoti labi nospēlēja Liene Vāciete, kas daudz punktus iekrāja gan sitot realizācijas sitienus, gan piezemējot ovālo bumbu sāncenšu ieskaites laukumā. Viņa bieži uzņēmās spēles līderes lomu uz sevi un tas attaisnojās. Mazliet vairāk varējām sagaidīt no Lietuvas komandas, taču mums savstarpējais mačs iznāca pirmais šajā turnīrā. Varbūt tāpēc arī tik nospiedošs bija pārsvars. "Imanta" mūs ne ar ko īpaši nepārsteidza, bet izšķirīgā cīņa pret "Selenu" nebija no vieglajām. Paldies visām mūsu sāncensēm un visām "LSPA/Livonia" vienības meitenēm, kas, manuprāt, Upesciemā nodemonstrēja lielisku sniegumu."