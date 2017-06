Labā noskaņojumā vasaras saulgriežus un Jāņus sagaidīs regbija kluba "Livonia" pirmā komanda "Garkalne/Livonia", kas Latvijas regbija čempionāta mačā otrdien, 20. jūnijā, ar 38:3 (3:0) pieveica līderus "LMT-Eži" komandu.

"Garkalne/Livonia" tā bija trešā uzvara četrās spēlēs, turklāt nopelnīts arī bonusa punkts. Svarīgi, ka "Livonieši" neļāva "ežiem" tikt pie kāda bonusa punkta. Turklāt pretinieki šoreiz zaudēja 38 punktus vienā spēlē, lai gan pirms tam "eži" trīs spēlēs pretiniekiem ļāva gūt tikai 25 punktus, bet paši bija guvuši 230 punktus.

"Garkalne/Livonia" pa vienam piezemējumam veica Vigo Valdavs juniors, Mārtiņš Rundāns, Gatis Purviņš, Kristaps Birziņš un Dāvis Jaunalksnis. Birziņš vēl guva punktus ar pieciem precīziem realizācijas sitieniem pēc piezemējumiem, kā arī bija precīzs soda sitienā.

Visu spēles gaitu izpaudās "Garkalne/Livonia" pārsvars, bet pirmajā puslaikā to īsti neizdevās pārvērst labvēlīgā rezultātā. Pārtraukumā "livonieši" gan devās minimālā vadībā pēc Birziņa precīzā soda sitiena, bet no ģērbtuvēm atgriezās ar lielāku jaudu. Lai gan "eži", gūstot, kā vēlāk izrādījās, savus vienīgos trīs punktus samazināja starpību līdz 3:10, "Garkalne/Livonia" uzvara nebija apdraudēta. Ar katru minūti pieauga "livoniešu" pārsvars un šoreiz, atšķirībā no 1. puslaika, to izdevās arī pārvērst labvēlīgā situācijā uz tablo.

''Garkalne/Livonia'' galvenais treneris Edmunds Šcavinsks: "Patiesībā, arī 1. puslaiks nebija slikts, tikai nespējām realizēt momentus. Ar laiku ''Eži'' piekusa un mēs varējām uzbrukt. Vienā uzbrukumā saskaitīju pat 20 fāzes. Kā treneris ar rezultātu esmu apmierināts. Redzu, ka esam stipri. Izcelt varu cīņas spēlētājus, kuri izpildīja trenera uzdevumus. Aizsargiem gan vēl jāpastrādā, jo no septiņnieka nākot vēl jāpiemērojas lielajam regbijam. Arī tie spēlētāji, kas nāca uz maiņu, spēli pastiprināja."

''LMT/Eži'' galvenais treneris Juris Straume: "Mums bija pirmā nopietnā spēle - atšķirībā no trim pirmajām. Pietrūka uzbrukuma, taču tagad skaidrs pie kā vēl jāpiestrādā. Nav nemaz tik rožaini, un spēlētāji paši to saprot. Bet spēles beigās viņi mazliet nolūza."