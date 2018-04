Regbija kluba "Mītava" ir atgriezies no sacensībām, kuras risinājās 31. martā Monako karaļvalstī.

Kopumā U-12 vecuma grupas turnīru pārstāvēja sešpadsmit komandas dalībnieces no Francijas, Šveices, Itālijas, Tunisijas, Gruzijas, Monako, Krievijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Grieķijas, Spānijas, Maurīciju salām, Skotijas un Latvijas. Jelgavnieki sešpadsmit komandu konkurencē palika astotie.

Regbisti no Jelgavas turnīru sāka nepārliecinoši, pirmajā spēlē neizšķirti nospēlējot ar komandu no Barselonas, otrajā spēlē guvām nepatīkamu zaudējumu no Tbilisi komandas, savukārt trešajā spēlē bijām pārāki par "Springboks" skolas komandu no Atēnām. Kopējie gūtie punkti ļāva "mītaviešiem" turpināt cīņu par medaļām.

Pēc nospēlētājām grupu spēlēm sekoja oficiālā turnīra atklāšana, kuras laikā piedalījās pats Monako princis Alberts II ar savu sievu un ģimeni, katram no spēlētājiem bija iespēja sasveicināties ar princi paspiežot viņam roku. Turnīra atklāšanā piedalījās Francijas nacionālās regbija izlases spēlētājs Frederiks Mišalaks.

Spēlēs par vietām Jelgavas regbisti aizvadīja nepārliecinoši, sākumā cieta zaudējumu pret komandu no Šveices, bet vēlāk divas zaudēs pret Monako un Maurīciju salām. Kopumā ierindojoties astotajā vietā.

Jaunajiem regbistiem tā bija pirmā pieredze tik augstā līmenī. Turnīra organizatori bija padomājuši arī par karaļvalsts apskati, tāpēc "mītaviešiem" bija tas gods ieraudzīt Prinča Alberta II retro automašīnu kolekciju, apciemot Monako etnogrāfijas muzeju un dzīvnieku dārzu.

"Neaprakstāma atmosfēra un regbija gars valdīja šodienas sacensībās, ko tādu vēl nekad neesmu piedzīvojis. Viss ir noorganizēts tik skaisti, profesionāli un neparasti, ka pietrūkst vārdu, lai to aprakstītu. Bijām pirmie regbisti no Baltijas valstīm, kuri ir piedalījušies šajā turnīrā, iepazinām daudz jaunu cilvēku, nodibinām kontaktus. Ceru, ka jau nākamajā gadā varēsim piedalīties atkal un sasniegt labāku rezultātu," pēc turnīra sacīja regbija kluba "Mītava" direktors Dmitrijs Bondarenko.

"Mūsu klubs piedalījās vienā no labākajiem jauniešu turnīriem Eiropā, esam ieguvuši astoto vietu, kas, manuprāt, nav slikts rezultāts, bet uzskatu, ka varējām nospēlēt daudz labāk un būt TOP4. Domāju, ka pie vainas ir aklimatizācija, bērni bija noguruši, nebija laika aklimatizēties, pierast pie šī laika, jo uz turnīra brīdi Monako bija diezgan silts, kad Latvijā vēl bija sniegs. Tiešām šis turnīrs mūsu klubam bija ļoti grūts, pilns ar pārdomām, viņš parādīja, ka neviens nevar būt pārliecināts par komandas spēli, tikai aizvadot kopīgus treniņus vēl vajag vairāk pavadīt laiku ar spēlētājiem. Saliekot pozitīvos un negatīvos punktus, es pateiktu, ka turnīrs bija veiksmīgs," secina regbija kluba "Mītava" galvenais treneris Roberts Bondarenko.