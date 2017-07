Savu pirmo zaudējumu, ceturto sezonu startējot Baltijas regbija čempionāta otrajā līgā, sestdien Lietuvā piedzīvoja "Baltic Old Boys". "Vecie zēni", spēlējot bez saviem labākajiem spēkiem, ar 5:46 piekāpās "Šiauliai".

"Baltic Old Boys" jaunākie spēlētāji šajā nedēļas nogalē Upesciemā "Jūrmalas" komandas rindās aizvadīja Latvijas čempionāta otrā posma cīņas regbijā-7, tāpēc uz Lietuvu devās izteikta "veco zēnu" blice – visi bija veterāni. Lietuvā "vecajiem zēniem" nevarēja palīdzēt arī komandas vadonis, lietuvietis Svajūns Mikalčus, kurš ar "Jūrmalas" regbistiem bija Upesciemā regbijā-07. Tomēr pieredzējušie "Baltic Old Boys" regbisti nedomāja tik viegli atdot uzvaru gados jaunākiem Lietuvas regbistiem, kuriem panākums nenāca nemaz tik viegli. Lai gan rezultāta starpība ir gana liela, Šauļu komanda bija spiesta visu cīņu būt uzmanīga un nevarēja atļauties atslābt kaut uz mirkli.

"Baltic Old Boys" ir Baltijas regbija līgas otrās divīzijas pēdējo trīs gadu čempioni. Vēl pērn "Baltic Old Boys" rindās startēja Lietuvas, Latvijas un Kaļiņingradas regbija veterāni, bet šogad Krievijas reģionā izveidota sava komanda. Līdz ar to "vecajos zēnos" spēlē Baltijas valstu veterāni, kuriem palīdz vairāki "Jūrmalas" regbisti.

"Mums šoreiz komandā vidējais spēlētāja vecums bija virs 45 gadiem, kas arī daudz ko noteica. Mums pretiniekos bija daudz jaunāki "Šiauliai" spēlētāji, kuri arī ikdienā trenējas regbijā, bet mēs kā bijušie aktīvie spēlētāji praktiski sapulcējamies pirms spēlēm. Mums daži spēlētāji bija vecāki par 60 gadiem, un viņiem pretiniekos bija gandrīz "mazbērni". Patīk mūsu komandas cīņasspars, pašatdeve un neatlaidība. Lietuvieši ne uz brīdi neatslāba, jo zināja, ka tas var dārgi maksāt," aizvadīto cīņu raksturo "Baltic Old Boys" komandas dalībnieks no Latvijas Pēteris Šņitņikovs.