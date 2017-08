Aizvadītās nedēļas nogalē 1Rīgas svētku ietvaros Ķīpsalas pludmalē regbija kluba "Selena" vadītājs Dins Sirsniņš ar atbalstītājiem jau otro gadu rīkoja starptautisku regbija turnīru "Selenas kauss", tādējādi sagādājot svētkus visiem pludmales regbija spēlētājiem un šīs spēles cienītājiem.

Turnīrā piedalījās septiņas komandas no Latvijas, viena no Lietuvas un divas no Krievijas. Pārstāvētas tika Klaipēdas vīriešu, kā arī Kaļiņingradas sieviešu un vīriešu regbija komandas. Spraigā un sportiskā gaisotnē piecas vīriešu un piecas sieviešu komandas cīnījās par medaļām un kausu. Sīvā un interesantā atmosfērā pirmās vietas ieguva RK "Jūrmala" puiši un "LSPA/Livonia" meiteņu komanda.

Ceļā uz finālu sievietēm tika aizvadītas spēles katrai komandai ar katru. "LSPA/Livonia" ar 11:2 uzvarēja SK "Imanta", ar 11:1 Kaļiņingradas BJSS, ar 8:4 RK "Selena" un ar 11:0 RK "Jūrmala". Savukārt otras finālistes RK "Selena" ar 8:2 uzvarēja Kaļiņingradas BJSS, ar 9:1 RK "Jūrmala", un ar 9:5 SK "Imanta". Finālā sīvā cīņā pārākas bija "LSPA/Livonia" regbistes, kas RK "Selena" pārspēja ar 6:1.

Vēl grupu turnīrā RK "Jūrmala" ar 6:11 piekāpās SK "Imanta", bet Kaļiņingradas BJSS uzvarēja jūrmalnieces ar 6:4. Visbeidzot mačā par trešo vietu SK "Imanta" saspringtā cīņā ar 7:6 pieveica Kaļiņingradas jaunās regbistes.

Galīgais vietu sadalījums sieviešu komandām. 1. "LSPA/Livonia" (labākā spēlētāja Sindija Širaka), 2. RK "Selena" (labākā Guna Limmane), 3. SK "Imanta" (labākā Patrīcija Mūrniece), 4. Kaļiņingradas BJSS (labākā Lidija Šļaņņikova), 5. RK "Jūrmala" (labākā Sandra Lihovida).Meitenes saņēma piemiņas balvas no sacensību rīkotājiem.

"Mūsu komandai ir izveidojies sešu, septiņu spēlētāju kodols, kas labi nostrādā gan septiņnieka, gan piecinieka turnīros," pastāstīja RFC "Livonia" vadītājs Jānis Zuments. "Cerams, ka šīs regbistes neapstāsies izaugsmē un turpinās progresēt. Grūti pat kādu no meitenēm izcelt, jo labi nospēlēja visa komanda. Arī fināls izdevās diezgan skatāms un RK "Selena" nav tā komanda, kas kaut ko atdos bez cīņas vai vienkārši uzdāvinās uzvaru ."

Šajā turnīrā RK "Selena" kapteine Guna Limmane tika atzīta par komandas labāko spēlētāju. "Pludmales regbijs ir tik dinamisks, ātrs un ļoti, ļoti azartisks! Paldies manas komandas jaunajām meitenēm, kuras ļoti labi sevi parādīja šajā turnīrā un iznesa lielu fizisku slodzi uz saviem pleciem, jo pēc traumām atgūstas trīs un turnīrā nevarēja piedalīties divas pamatsastāva spēlētājas," teica Limmane.

Grupu turnīrā vīriešiem RK "Jūrmala" ar 10:3 uzvarēja "Baltic Old Boys", ar 6:4 Klaipēdas "Kovas", ar 10:5 RK "Eži" un ar 8:7 "Baltijskij Štorm". Savukārt Klaipēdas "Kovas" ar 8:2 pārspēja "Baltic Old Boys", ar 9:6 RK "Eži", bet ar 5:6 piekāpās "Baltijskij Štorm", tomēr izcīnot otro vietu un iekļūstot finālā, kur līdzīgā spēlē ar 4:6 vēlreiz atzina RK "Jūrmala" pārākumu.

Citos mačos grupu turnīrā RK "Eži" ar 6:5 pieveica "Baltijskij "Štorm", "Baltic Old Boys" ar 3:8 piekāpās "Baltijskij Štorm", bet RK "Eži" ar 7:1 uzvarēja "Baltic Old Boys". Spēlē par 3. vietu "Adataiņi" ļoti sīvā cīņā ar 6:5 pārspēja "Baltijskij Štorm".

Galīgais vietu sadalījums vīriešu komandām. 1. RK "Jūrmala" (labākais spēlētājs Toms Siliņš), 2. Klaipēdas "Kovas" (Lietuva; labākais Ķēstutis Verpečinsks), 3. RK "Eži" (labākais Andris Kļimovičs), 4. "Baltijskij Štorm" (Krievija; labākais Sergejs Prokopkovs), 5. "Baltic Old Boys" (labākais Aleksandrs Lušņikovs).Ārī vīri saņēma piemņas balvas par šo turnīru.

"Turnīrs Rīgas centrā bija labākās pludmales regbija sacensības šajā gadā Baltijas valstīs," uzsvēra RK "Jūrmala" galvenais treneris Svajūns Mikalčus. "Bija patiess prieks tajā piedalīties un izbaudīt gan sporta svētku atmosfēru, gan skaisto vietu. Šim turnīram ir lielas starptautiskas perspektīvas. Runājot par Regbija kluba "Jūrmala" sniegumu, jāatzīmē ne tikai perspektīvais Toms Siliņš, bet arī Artūrs Perihs, Mihails Tumins un arī Pēteris Šņitņikovs. Tiesa, trīs spēlētāji iedzīvojās traumās, taču ceru, ka tas mums netraucēs noslēgt Latvijas čempionātu sekmīgi."

"Laba bija visa komanda," pēc sacensībām secināja RK "Jūrmala" prezidents Pēteris Šņitņikovs. "Visi uzdevumi tika izpildīti godam un ir neviltots prieks par uzvaru. No citām komandām gribētos atzīmēt "Baltijskij Štorm" puišus. Savukārt mūsu Toms Siliņš būtu pelnījis visa turnīra labākā spēlētāja laurus. Man patika gan turnīra norise, gan skatītāju un interesentu plašais apmeklējums."

"Turnīrs un tā rīkotāji bija ļoti augstā līmenī, un ar redzēto esmu ļoti apmierināts," teica "Rugby Europe" pludmales regbija ģenerāldirektors Viktors Siņagins. "Tāpēc jau nākamgad centīsimies Rīgā sarīkot Baltijas jūras valstu klubu čempionātu pludmales regbijā. Tajā varētu piedalīties tādas valstis kā Lietuva, Igaunija, Latvija, Polija, Vācija, Somija un Zviedrija. "Rugby Europe" ir iecere sarīkot četrus reģionālos turnīrus pludmales regbijā. Tie varētu iesaistīt Vidusjūras, Melnās jūras, Baltijas un Ziemeļu jūras valstis. Apstiprinājumu par to norisi varētu sagaidīt 2. septembrī. Vienīgais ko vēl varētu novēlēt Rīgas turnīra rīkotājiem – vēl lielāku ieinteresētību no Latvijas Regbija federācijas puses!"