Regbija komanda "Baltic Old Boys" nedēļas nogalē ar uzvaru sāka Baltijas līgas otrās divīzijas čempionu titulu aizstāvēšanu, viesos ar 43:21 pieveicot Kaļiņingradas komandu "Baltijskij štorm" ("Baltijas vētra").

Baltijas līgas otrajā divīzijā arī šogad startē astoņas komandas, kas sadalītas divās grupās. Pēc grupu turnīra viena apļa izspēles katras grupas uzvarētāja tiksies cīņā par pirmo vietu un otrās divīzijas čempionu titulu. "Baltic Old Boys" nākamā spēle būs 1. jūlijā pret "Šiauliai", bet augusta sākumā jāspēlē pret "Livonia". Baltijas regbija līgas otrās divīzijas pēdējo trīs gadu čempioni šogad arī plāno tikt līdz izšķirošajai spēlei un pacīnīties par uzvarētāju godu.

Vēl pērn "Baltic Old Boys" rindās startēja Lietuvas, Latvijas un Kaļiņingradas regbija veterāni, bet šogad Krievijas reģionā izveidota sava komanda. Tādējādi vairākiem "vecajiem zēniem" laukumā nācās cīnīties pret saviem kādreizējiem komandas biedriem, kuri tagad pārstāv "Baltijas vētras" vienības rindas. Tas, ka nesen vairāki regbisti cīnījās plecu pie pleca, laukumā neko nenozīmēja un ritēja īsta vīru cīņa, kurā šoreiz pārāki bija Latvijas un Lietuvas apvienotās komandas spēlētāji.

"Baltic Old Boys" komandas dalībnieks no Latvijas Pēteris Šņitņikovs: Tie, kas spēlēja, vēl pērn bija mūsu rindās un ļoti labi spēlētāji, bet tagad nācās cīnīties pret viņiem. Laukumā mēs esam pretinieki, bet ārpus tā joprojām esam labi draugi. Mums tā bija pirmā spēle sezonā, bet viņi ir debitanti Baltijas līgā. Mums sarežģījumus radīja ilgais ceļojums, jo nācās ilgi stāvēt uz robežas un spēlējām uzreiz pēc atbraukšanas. Nebija pat īsti laika atpūsties pēc garā ceļa, uzreiz bija jādodas cīņā.

Svajūns Mikalčus, "Baltic Old Boys" spēlētājs un treneris: Spēle bija interesanta, bet uzvara viegli nenāca. Pirmajā puslaikā uztraucāmies, tāpēc pieļāvām kļūdas un savu pārsvaru nespējām realizēt. Pēc pārtraukuma tikām galā ar uztraukumu, puiši saņēmās, labi nospēlējām un līdz ar to arī rezultāts mums bija labvēlīgs. Pretiniekiem ļāvām vairāk gūt punktus jau tad, kad spēles liktenis praktiski bija izšķirts. Mani kā stratēģi un treneri priecēja tas, ka spēlēja ne tikai "Jūrmalas" gados jaunākie regbisti, bet arī mūsu gados vecākie spēlētāji. Mēs tomēr esam "Old Boys". Vēl viens fakts, kas patika, - lai gan spēles beigās puiši bija vadībā, ļoti labi nospēlējām aizsardzībā. Malači Kaļiņingradas puiši, kas savākuši labu komandu. Valdīja ļoti draudzīga atmosfēra, bet Kaļiņingradas puiši pēc spēles mums sagādāja gardas vakariņas - pašu gatavotu plovu.