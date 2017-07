RFC "Livonia" pirmā komanda "Garkalne/Livonia" sestdien, 15. jūlijā, pārliecinoši iekļuva Latvijas kausa finālā, pusfinālā Upesciemā ar 22:7 (10:0) pieveicot savus principiālos pretiniekus "STATS/Miesnieki".

Zaudējums Latvijas čempionāta pirmajā aplī un regbijs-7 otrajā posmā "livoniešiem" deva papildus motivāciju šim mačam. Tieši noskaņojums un cīņasspars ļāva "Garkalne/Livonia" būt pārākiem laukumā, praktiski ne brīdi neatdodot iniciatīvu pretiniekiem.

Izturējuši pirmo minūšu pretinieku spiedienu, teicami nospēlējot aizsardzībā, "Garkalne/Livonia" realizēja savu pirmo uzbrukumu. Tuvu piezemēšanas zonai, vārtu zonā iztrūkumu pretinieku aizsardzības līnijā pamanīja Gundars Grieķis, izdarot piezemējumu, bet Toms Deividsons bez problēmām guva punktus ar realizāciju. 1. puslaika izskaņā "livonieši" labā situācijā izvēlējās izpildīt soda sitienu, un Deividsons panāca 10:0. Vēl pēc brīža Deividsona soda sitiens strīdīgi netika ieskaitīts, un, komandām ejot pārtraukumā, 10:0 "livoniešu" labā.

2. puslaikā "Garkalne/Livonija" turpināja turēt pretinieku spiedienu, neatdeva iniciatīvu un "miesnieku" centieni tikt pie piezemējumiem nebija veiksmīgi. Turpretī "Garkalne/Livonia" savu ofensīvu noslēdza ar Kaspara Brieža piezemējumu un Deividsona realizāciju. "Miesnieki" metās uzbrukumā, vairāk sāka riskēt, ko taktiski veiksmīgi izmantoja "Garkalne/Livonia". Pēc "miesnieku" neveiksmīga bumbas izsitiena autā Ivo Kapiņš tvēra bumbu un no savas laukuma puses veica fantastisku sprintu, ar piezemējumu panākot 22:0. Cīņas izskaņā "miesnieki" paglābās no "nullītes" uz rezultāta tablo, tomēr piezemējums un realizācija neapdraudēja "Garkalne/Livonia" uzvaru.

Tagad "Garkalne/Livonia" 29. jūlijā Upesciemā Latvijas kausa finālā tiksies ar "LMT/Eži", kas pusfinālā ar 48:14 pieveica "Fēniksu".

"Par pirmo piezemējumu - dabūju bumbu, redzēju caurumu viņus aizsardzībā, un skatos, ka jau piezemējuma līnija. Zināms, ka "miesnieki" daudz labāki ir cīņā, bet šoreiz mēs bijām labāki. Mums ir jauns treneris korpusā (spēlējošais treneris Toms Deividsons), un pēc viņa atnākšanas pretiniekiem katrs mūsu uzbrukums ir maziņš šokiņš. Mums katrs uzbrukums ir jaunums pretiniekiem, un līdz ar to esam spēcīgāki," saka Gundars Grieķis, viens no labākajiem "Garkalne/Livonia" rindās. ""Miesniekiem" jau pašiem iespēju praktiski nebija, mēs paši ar savām kļūdām devām viņiem iespējas. Visi saprot, ka šis Latvijas regbijā bija kā fināls. Mums pēdējos gados cīņas ir principiālas spēles un to varēja redzēt laukumā. Emocionāli un psiholoģiski tagad mums ir ļoti labs pacēlums pēc šīs uzvaras."

"Spēle bija kā īsts fināls. Tas bija redzams. Abas komandas labi izskatījās. Prieks, ka cīņā daudzas bumbas ieguvām, nospēlējām ļoti daudzpusīgi, kas radīja problēmas "miesniekiem". Vienīgas, ka mums vēl ir šīs mikro kļūdas, kas ir jāizlabo. Mums treneru korpusam pievienojies Toms Deividsons, kurš daudz dod komandai. Domāju, ka ar viņa atnākšanu komanda augs," savu prieku par uzvaru neslēpa "Livonia" galvenais treneris Edmunds Ščavinsks. "Mēs šodien psiholoģiski labi bijām gatavi spēlei. Puiši sajuta, ka var "pastumt" "miesniekus" cīņās, cīņās arī labi nospēlējām. Ko es redzēju puišu acīs – vēlmi uzvarēt. Vēlmi uzvarēt par visu cenu, un tas bija ļoti svarīgi."