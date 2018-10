Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ētikas komisija lēmusi neierosināt lietu pret Latvijas Regbija federācijas (LRF) prezidentu Aivaru Pilenieku par septembrī notikušo incidentu Eiropas U-18 čempionātā Ungārijā.

Kā vēstīja portāls "Delfi", septembra sākumā Ungārijā notikušā Eiropas regbija-7 čempionāta laikā Pilenieks pēc vienas no spēlēm ar dūri pa seju iesitis vienam no Latvijas komandas spēlētājiem Reinim Saleniekam. Portālam "Delfi" to apliecināja pats jaunais regbists, komandas biedri Deivids Ločmelis un Valters Emīls Burtnieks, kā arī Latvijas U-18 izlases menedžeris Kaspars Kagainis.

Pēc publikācijas portālā "Delfi" jaunais regbists un viņa vecāki tikušies ar LRF prezidentu Pilenieku, liecina LRF mājaslapā publicētā informācija. Pēc šīs tikšanās jaunais regbists mainījis savu viedokli un apgalvo, ka fiziskas ietekmēšanas nav bijis un notikušais esot pārlieku dramatizēts.

LOK Ētikas komisija otrdien notikušajā sēdē nav vērtējusi situācijas virzību pēc publikācijas un nav skaidrojusi, kādēļ jaunais regbists mainījis viedokli. LOK Ētikas komisijā notikušais vērtēts pēc abu pušu rakstiskiem un mutiskiem iesniegumiem. Izvērtējot saņemto informāciju, LOK Ētikas komisija vienbalsīgi lēma lietu neierosināt. LOK Ētikas komisijā strādā Raimonds Rublovskis (komisijas priekšsēdētājs), Jānis Karavaičiks, Ingrīda Amantova, Andris Kalniņš un Gunta Baško.

"Pēc rakstisko paskaidrojumu izvērtēšanas, abas iesaistītās puses mutiski vēlreiz LOK Ētikas komisijas locekļiem apliecināja, ka medijos atspoguļotais konflikts starp abām pusēm nav noticis un pretenziju vienam pret otru nav," teikts LOK paziņojumā.

Tomēr portāla "Delfi" rīcībā esošais intervijas audio ieraksts apliecina pretējo. Šajā audio ierakstā Salenieks apgalvo, ka "LRF prezidents (Pilenieks) ar kulaku iesita man pa zodu". To, ka incidents ir bijis, liecina arī portāla "Delfi" rīcībā esošie citi fakti, turklāt par notikušo ir informēta LRF Disciplinārā komisija. Iespējams, ka tuvākajā laikā LRF Disciplinārā komisija skatīs šos notikumus.