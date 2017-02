Pagājušās nedēļas nogalē turpinājās ikgadējā regbija Sešu nāciju kausa izcīņa, trešajā kausa īpašniece Anglija pieveica Itāliju (36:15), Īrija nosargāja pārsvaru pret Franciju (19:9), bet Skotija pirmo reizi pēdējos 10 gados uzvarēja Velsu (29:13).

Lai cik dīvaini nešķistu, galvenie notikumi risinājās spēlē, kurā teorētiski vajadzēja būt vismazāk pārsteigumu – čempiones Anglijas spēlē pret bezcerīgo pastarīti Itāliju. Apzinoties, ka tradicionālā cīņā itāļu izredzes pret angļiem līdzinās tuvu nullei, itāļu treneru štābs (lielā mērā pateicoties aizsardzības trenerim, dienvidāfrikānim Brendanam Fenteram) sarūpēja pārsteigumu, kam angļi pirmajā puslaikā bija tik nesagatavoti, ka brīžiem tas izskatījās pat komiski – proti, itāļi atrada pilnīgi legālu veidu, kā paralizēt angļu uzbrukumu iespējas no tā saucamā raka. Respektīvi, normālā situācijā, kad uz zemes par bumbu cīnās abu komandu vairāki spēlētāji, pastāv aizmugures līnija, kuru pretinieks nedrīkst šķērsot. Savukārt itāļi pirmajā puslaikā praktiski pēc katra spēka paņēmiena, kad pēc angļu loģikas vajadzētu sākt veidoties rakam, tajā neiesaistīja nevienu savu spēlētāju, atstājot angļus vienus pašus. Šādā situācijā aizmugures situācija principā nepastāv, un itāļu spēlētāji varēja pilnīgi legāli atrasties aiz angļu spēlētājiem un traucēt bumbas izspēli.

Teikt, ka angļu regbisti izskatījās apjukuši, nenozīmē neteikt neko. Brīžiem situācija kļuva tik komiska, ka tiesnesim Romēnam Puatam nācās apjukušajiem angļiem skaidrot spēles noteikumus, bet uz viņu lūgumu dot padomu, ko tagad iesākt, Puats atbildēja ar spārnoto "piedodiet, es esmu tiesnesis, nevis treneris!". Pašam tiesnesim šāda itāļu spēle nebija pārsteigums, jo pirms spēles itāļu treneri viņu bija informējuši par savu plānu un saņēmuši apliecinājumu, ka spēles noteikumi to atļauj.

Ar šādu neparastu taktiku pilnībā paralizējot angļu uzbrukumu, Itālija, kas uzvaras izredzes pirms spēles bukmeikeri vērtēja kā 50:1, pirmo puslaiku noslēdza savā labā ar sensacionālu 10:5! 23. minūtē Dens Kouls bija izvirzījis vadībā Angliju, bet līdz pārtraukumam punktus guva tikai itāļi - 32. minūtē Tommazo Allans ar dropsitienu un 39. minūtē Džovanbatista Venditi ar piezemējumu.

Spēles pārtraukumā Anglijas televīzijas komentētāji, tostarp 2003. gada pasaules čempionu treneris sers Klaivs Vudvords un leģendārais flankers Lourenss Dalalio, slavēja itāļu novatorismu un prasmi izmantot legālas iespējas, lai apmulsinātu pretiniekus.

Var tikai minēt, kādēļ Anglijas treneris, austrālietis Edijs Džonss, visu lieliski redzot no tribīnēm, jau pirmajās minūtēs nenorādīja saviem audzēkņiem, kā rīkoties pret itāļu negaidīto taktiku, taču ģērbtuvēs risinājums tika izklāstīts. Pēc pārtraukuma Anglija pielietoja vienkāršu līdzekli – tiklīdz itāļi atkal atstāja angļus potenciālajā rakā vienus pašus un no aizmugures traucēja bumbas izspēli, angļi ar bumbu rokās netraucēti skrēja uz priekšu vai veidoja molus, izmantojot skaitlisko pārsvaru šajā laukuma vietā. Otrajā puslaikā angļi guva piecus piezemējumus, turklāt trīs no tiem pēdējās 12 minūtēs, un nokārtoja uzvaru ar bonusa punktu.

Pēc spēles Edijs Džonss bija gatavs uzsprāgt, itāļu taktisku nosaucot par nesportisku. "Tas nebija regbijs," viņš sacīja preses konferencē. "Jums vajag prasīt naudu atpakaļ." Savukārt angļu komentētāji vairāk norādīja uz Džonsa audzēkņu nespēju pielāgoties izaicinājumam laukumā, nespēju rast risinājumu negaidītām problēmām un pilnīgu līderības trūkumu. Bagātīgu kritikas artavu saņēma arī pats Džonss par gaidīšanu līdz pārtraukumam, lai mainītu komandas spēli. Jāatzīmē, ka komentētāji bija vienisprātis, ka, itāļu taktika bija pilnīgi legāla, kaut arī acīmredzami vērsta, kā angļi saka, uz "damage limitation" - pretinieku spēles traucēšanu, nevis savu kombināciju veidošanu.

Pasaules regbija organizācija "World Rugby" jau paziņojusi, ka tiesnesis rīkojās pilnīgi pareizi, piemērojot spēles noteikumus, kur skaidri teikts, ka raks rodas tad, kad abu komandu viens vai vairāki spēlētāji, stāvot uz kājām, cīnās par bumbu - ja raka nav, nav arī aizmugures. Tomēr nevar izslēgt iespēju, ka tiks veikti grozījumi šādas neparastas taktikas novēršanai.

Citās spēlēs pielijušajā Dublinas "Aviva" stadionā Īrija atguvās no 0:6 un izgrieza rokas Francijai – 19:9, bet Edinburgas "Murrayfield" stadionā Skotija pēc Velsai zaudētā pirmā puslaika (9:13) otrajā puslaikā savus titulētos viesus atstāja sausā un pārliecinoši uzvarēja ar 29:13. Tādējādi šosezon ļoti atzīstami spēlējošajai Skotija ir reālas iespējas pirmo reizi kopš 1990. gada izcīnīt kausu, ja tā spēs viesos pieveikt Angliju – vienīgā problēma ir tā, ka skoti Tvikenemā nav uzvarējuši jau 34 gadus, savukārt Anglija par motivācijas trūkumu nevarēs sūdzēties – tikai divas uzvaras to šķir no otrā "Grand Slam" pēc kārtas un pasaules čempiones Jaunzēlandes 18 pēc kārtas uzvarēto spēļu rekorda (elites izlasēm) pārspēšanas, turklāt papildu motivāciju noteikti dos trenera sadotie pipari pēc izblamēšanās pirmajā puslaikā pret itāļiem.

Pēc otrās kārtas Anglijai (+29) ir 13 punkti, Īrijai (+58) 10 punkti, Skotijai (+15) 9 punkti, Velsai (+5) un Francijai (-7) pa 5 punktiem, bet Itālija (-100) ar nulli ir droša pretendente uz bēdīgi slaveno "koka karoti". Ceturtajā kārtā 10. martā Velsa - Īrija, 11. martā Itālija – Francija un Anglija - Skotija. Pēdējā kārtā 18. martā Skotija – Itālija, Francija – Velsa un Īrija – Anglija.

Jaunzēlandieša Verna Kotera vadībā Skotija ir pakāpusies savā visaugstākajā pozīcijā pasaules rangu tabulā – 5. vietā, atpaliekot vien no Jaunzēlandes, Anglijas, Austrālijas un Īrijas. Pirmo desmitnieku noslēdz DĀR, Velsa, Francija, Argentīna un Fidži.

Sešu nāciju kausa izcīņa ir vecākais starptautiskais regbija turnīrs, kas tika izveidots 1883. gadā, tajā sākotnēji piedaloties tikai Britu impērijas sastāvdaļām Anglijai, Skotijai, Velsai un Īrijai. 1910. gadā tika uzņemta Francija (tiesa, to izslēdza 1932. gadā sakarā ar apsūdzībām profesionāļu izmantošanā, taču atkal uzņēma 1940. gadā), bet 2000. gadā – Itālija. Visvairāk titulu ir Anglijai – 27 (ieskaitot 13 "Grand Slam", pēdējais 2016. gadā), tai seko Velsa – 26 (11, pēdējais 2012. gadā), Francija – 17 (9, pēdējais 2010. gadā), Skotija – 15 (9, pēdējais 1990. gadā) un Īrija – 13 (2, pēdējais 2008. gadā), savukārt Itālija nekad nav finišējusi augstāk par ceturto vietu (2007. gadā). Jāpiebilst, ka pašreizējā sešu komandu formātā tikai Anglija un Īrija nekad nav palikušas pēdējās, Francija (2013. gadā) un Velsa (2003. gadā) šādu negodu piedzīvojušas pa vienai reizei, Skotija – 4, bet Itālija – 11 reizes.

Turpinās arī Eiropas Nāciju kausa (ENK) izcīņa jeb Sešu nāciju B turnīrs, kurā piedalās nākamās sešas spēcīgākās Eiropas izlases. Pēdējo sezonu čempione Gruzija Tbilisi parādīja jaunpienācējai Vācijai, ka pret čempioniem "rumāņu numurs" neies cauri (50:6) – jāatgādina, ka pirmajā kārtā vācieši sensacionāli uzvarēja Rumāniju. Citās spēlēs Rumānija pārspēja Spāniju (13:3), bet Krievija viesos Beļģiju (25:18). Pēc divām kārtām Gruzijai ir 10 punkti, Rumānijai 5 punkti, Spānijai (0), Krievijai (-3) un Vācijai (-41) – pa 4 punktiem, bet Beļģijai 1 punkts.

Atšķirībā no elites Sešu nāciju kausa izcīņas šis turnīrs ilgst divus gadus. Tā kā pēdējo sezonu pastāvīgā uzvarētāja Gruzija, pateicoties trešajai vietai grupā 2015. gada Pasaules kausa izcīņā, jau saņēmusi automātisko ceļazīmi uz 2019. gada finālturnīru Japānā, Gruzijas spēles šoreiz netiek iekļautas kvalifikācijas turnīrā, kurā piedalās pārējās piecas ENK dalībnieces. Kvalifikācijas turnīra uzvarētāja saņems ceļazīmi uz Japānu kā Eiropas zonas 1. izlase, bet turnīra otrās vietas ieguvēja sagaidīs Eiropas zonas zemākā līmeņa izlašu atlases uzvarētāju, lai iegūtu tiesības cīnīties ar Okeānijas zonas pārstāvi par atlikušo ceļazīmi.

Pasaules kausa grupu izloze notiks 10. maijā. Pats turnīrs notiks 2019. gadā no 20. septembra līdz 2. novembrim.