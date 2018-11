Līdz ar to pasaules sestā rakete Andersons izcīnījis uzvaras abās līdz šim aizvadītajās Leitona Hjūita vārdā nosauktās grupas spēlēs un teju nodrošinājis iekļūšanu pusfinālā.

Zīmīgi, ka Andersonam šī ir pirmā reize karjerā, kad viņš piedalās ATP sezonas noslēguma turnīrā.

Tikmēr planētas devītais numurs Nišikori piedzīvojis pamatīgu vilšanos pēc tam, kad pirmajā mačā ar 7-6 (7:4), 6-3 uzvarēja leģendāro šveicieti Rodžeru Federeru, kurš rangā ieņem trešo vietu.

Vēlāk otrdien Federers tiksies ar pasaules astoto numuru Dominiku Tīmu no Austrijas, kurš pirmajā spēlē ar 3-6, 6-7 (10:12) piekāpās Andersonam.

Andersons jau otrdien var sasniegt turnīra pusfinālu, ja vien Tīms pieveiks Federeru vai šveicietis pār austrieti būs labāks trīs setos.

Pirmdien savas cīņas uzsāka arī Gustavu Kuertēna vārdā nosauktā grupa. Planētas pirmā rakete vīriešu tenisā Novaks Džokovičs no Serbijas ar 6-4, 6-3 pārspēja amerikāni Džonu Isneru, kurš ir pasaules desmitā rakete, bet ranga piektais numurs Aleksandrs Zverevs no Vācijas ar 7-6 (7:5), 7-6 (7:1) pārspēja pasaules septīto numuru Marinu Čiliču no Horvātijas.

Traumu dēļ šajā turnīrā nepiedalās pasaules otrā rakete Rafaels Nadals no Spānijas un argentīnietis Huans Martins del Potro, kurš rangā atrodas ceturtajā vietā.

Sezonas noslēguma turnīrā piedalās gada astoņi labākie tenisisti.

Turnīrs noslēgsies svētdien.