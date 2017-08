Vietējais tenisists Miķelis Lībietis trešdien izstājās no Rīgā notiekošā "Futures" sērijas turnīra vienspēļu sacensībām, kamēr ceturtdaļfinālu sasniedza Mārtiņš Podžus, bet dubultspēļu pusfinālā iekļuva Mikus Losbergs.

Pērnā gada finālists Lībietis, kurš ATP rangā atrodams 539.vietā un turnīrā bija izlikts ar pirmo numuru, otrās kārtas spēles otrajā setā pie rezultāta 6-7 (5:7), 1-2 maču neturpināja, līdz ar to ceturtdaļfinālu sasniedza ranga 923.vietu ieņemošais francūzis Pjērs Fevrs.

Lībietim šis bija pirmais vienspēļu turnīrs pēc pusotra mēneša pārtraukuma. Sacensību apritē pēc locītavas traumas izdziedēšanas viņš atgriezās pagājušajā nedēļā Pērnavā, bet piedalījās tikai dubultspēļu sacensībās.

Par otrās kārtas sasniegšanu Lībietis tika pie viena ATP ranga punkta. Pirms šīs nedēļas latvietis šogad kopā bija nopelnījis tikai piecus ranga punktus.

Tikmēr Podžus, kurš pasaules rangā ieņem 719.vietu un turnīrā izlikts ar sesto numuru, otrās kārtas spēlē ar rezultātu 7-6 (7:5), 6-4 uzvarēja ranga 898.pozīcijā esošo Izraēlas tenisistu Išaiju Olieilu.

Iekļūšana ceturtdaļfinālā, kurā Podžus spēkosies ar Febru, latvietim devusi divus ATP ranga punktus.

Tikmēr zaudējumu otrajā kārtā cieta šobrīd ATP rangā neesošais Roberts Grīnvalds, kurš ar 1-6, 4-6 zaudēja ranga 1073.pozīcijā esošajam Nīderlandes tenisistam Markam Dijhuizenam.

Vēlāk Lībietim bija jāaizvada arī ceturtdaļfināls dubultspēļu turnīrā, kurā viņš ar igauni Markusu Kerneru izlikti ar otro numuru. Latvijas un Igaunijas duetam vajadzēja spēkoties pret krieviem Andreju Čepeļovu un Denisu Kloku, taču spēle netika aizvadīta.

Tikmēr pusfinālu sasniedzis Losbergs, kurš šajā turnīrā startē kopā ar lietuvieti Kasparu Žemaitēli. Latvijas un Lietuvas tenisisti ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-1 apspēlēja japāņus Rjotu Kiši un Keisuki Numajiri.

Par pusfināla sasniegšanu Losbergs nopelnījis sešus ATP dubultspēļu ranga punktus, kas 21 gadu vecajam latvietim aiznākamnedēļ ļaus debitēt ATP dubultspēļu rangā.

Savukārt dvīņubrāļi Mārtiņš un Jānis Podži dubultspēļu ceturtdaļfinālā ar 4-6, 6-7 (4:7) piekāpās francūžiem Gabrielam Ptī un Fransuā Artīram Vibēram.

"Futures" turnīros ATP dubultspēļu ranga punkti tiek piešķirti tikai pēc pusfināla sasniegšanas, līdz ar to latvieši palika bešā.

Trešdien Rīgā spēles bija plānots uzsākt jau desmitos no rīta, tomēr laikapstākļu dēļ to bija iespējams paveikt vien piecas stundas vēlāk.

Pamatturnīra pirmo kārtu pārvarēja trīs no pieciem vietējiem tenisistiem, bet pirms tam Grīnvalds bija vienīgais no 13 mājiniekiem, kurš izkļuva no kvalifikācijas. Pateicoties pirmās kārtas uzvarai pār citu mājinieku Mārtiņu Rocēnu, aiznākamajā nedēļā Grīnbergs debitēs pasaules rangā, kursā atradīsies vismaz gadu.

Tikmēr dubultspēlēs bez Podžiem, Lībieša un Losberga pirmo kārtu pārvarēja arī Artūra Kuļibabas un Artūra Lazdiņa duets, bet no ceturtdaļfināla cīņas viņi savu dalību atsauca.

Pērn tieši Latvijas turnīrā Lazdiņš guva smagu traumu, pēc kuras kortā atgriezās vien novembrī un arī šogad viņš otrdien nespēja pabeigt vienspēļu pirmās kārtas cīņu ar Olieilu.

"Futures" turnīrs Rīgā norisinās "SMScredit.lv" Tenisa centrā K.Ulmaņa gatvē 150.

Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) "Futures" sērijas turnīrs iepriekš norisinājās Jūrmalā turklāt tur tas bāzējās jau kopš 1998.gada. Pērn šajā turnīrā uzvarēja lietuvietis Laurīns Grigelis, finālā pieveicot mājinieku cerību Miķeli Lībieti, kurš par čempionu kļuva 2015.gadā.

Latvijas tenisistiem vienspēlēs šajā turnīrā izdevies triumfēt arī 2006.gadā, kad par čempionu kļuva tenisists Andis Juška, savukārt pusfinālu vienspēlēs sasnieguši vēl vairāki citi latvieši - 2005.gadā 16 gadu vecumā labākajā četriniekā iekļuva pašreizējais Latvijas tenisa līderis Ernests Gulbis, 2008. un 2011.gadā soli no fināla palika Deniss Pavlovs, bet 2013.gadā pusfinālu sasniedza Lībietis.