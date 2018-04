Portāls "Delfi" piedāvā šī mača teksta tiešraidi.

Čārlstonas WTA turnīrs: Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa

Spēle tiek apturēta lietus dēļ.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 4-4Sevastova uzbruka no labās un trāpīja pa līniju, bet mirkli vēlāk Sevastovai izdevās izdarīt uzbruka sitienu, un Gērgesai pie tīkla neizdevās savaldīt bumbiņu. Nākamo servi Sevastovai neizdevās uzņemt, bet tad Latvijas sportiste izpildīja saīsināto sitienu un ar nākamo sitienu pārcēla bumbiņu pāri pretiniecei. Sevastova panāca vēl divas breikbumbas, bet pirmo neizmantoja, jo neuzņēma servi. Gērgesa atspēlēja kārtējo breikbumbu, un atkal to izdarīja "tīri". Sevastova izmantojusi vienu no 11 breikbumbām. Beigās Gērgesai izdevās nosargāt servi, bet Čārlstonā atkal sāk līt lietus.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 4-3Sevatova teicami uzbruka ar forhenda sitenu, savukārt Gērgesa divreiz izsita ārpus laukuma. Vācijas tenisistei izdevās labs uzbrukums no bekhenda, bet arī Sevastova guva "tīru" punktu, sitot no labās.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 3-3Geims sākās ar abu tenisistu kļūdām, kas Sevatovai deva vadību ar 30:15, bet tad fantastiskā izspēlē Gērgesa pie tīkla aizsniedzās līdz bumbiņai un guva punktu. Gērgesa agresīvi uzbruka un trieca bumbiņu laukumā, panākot 40:30, tomēr noslēgt geimu vācietei neizdevās, jo viņa izsita ārpus laukuma. Nākamās divas izspēles bija skaistas, bet tās noslēdzās par labu vācietei.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 3-2. Sevastova zaudē savu servi. Gērgesa ar agresīvām darbībām tika pie uzbrukuma pie tīkla, un to viņa izmantoja. Tad viņa sita ārpus laukuma, kam sekoja Sevastovas uzbrukums gar sāna līniju. Vāciete precīzi uzbruka no labās, bet turpinājumā Sevastova divreiz netrāpīja laukumā un zaudēja savu servi.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 3-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova labi uzņēma servi, devās tuvāk tīklam un apspēlēja pretinieci. Gērgesa pieļāva dubultkļūdu un nākamajā situācijā trāpīja tīklā. Sevastovai atkal bija trīs iespēja lauzt pretinieces servi. Pirmo viņa neizmantoja, jo sita ārpus laukuma. Pēc tam liepājniece aizsardzībā uzņēma sarežģītu sitienu, Gērgesai bija iespēja pie tīkla izdarīt spēcīgu sitienu, taču viņa sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 2-1Sevastova spēlēja aktīvi un panāca rezultātu 30:15. Nākamajā epizodē viņa izspēlēja lielisko saīsināto sitienu, tomēr Gērgesa vēl vienu punktu atspēlēja. Tad vāciete sita tīklā, un Sevastova nosargāja arī savu otro servi.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 1-1Gērgesa savas serves geimā pieļāva trīs kļūdas pēc kārtas, kas Sevastovai deva trīs breikbumbas. Vāciete ar lielisku nogriezto sitienu pirmo breikbumbu atspēlēja, tad viņai izdevās pieiet tuvāk tīklam un gūt vēl vienu punktu. Turpinājumā Gērgesa izpildīja netveramu servi, panākot 40:40. Nākamajā izspēlē Sevastovai izdevās bumbiņu noturēt spēlē, un Gērgesa vēlreiz netrāpīja laukumā, tomēr arī ceturtā breikbumba netika izmantota, jo Vācijas tenisiste precīzi sita no labās. Gērgesas sitiens no labās gar sāna līniju bija neprecīzs, bet arī piekto breika iespēju Sevastova neizmantoja. Liepājniece tika arī pie sestās breikbumbas, jo Gērgesa pie tīkla kļūdījās. Arī tā netika izmantota, vāciete pie tīkla trieca bumbiņu virsū Sevastovai. Nākamajā izspēlē Sevastova nospēlēja viltīgi un panāca vēl vienu pretinieces kļūdu. Tad pati Sevastova sita neprecīzi, bet Gērgesa panāca rezultātu "vairāk" ar lielisku uzbrukumu pa diagonāli no labās. Ar līdzīgu sitienu vāciete nosargāja savu servi.

Anastasija Sevastova - Jūlija Gērgesa 1-0Gērgesa mača sākumā divreiz izdarīja neprecīzus sitienu, bet pēc tam viņa precīzi uzbruka serves uzņemšanā. Sevastova turpinājumā izpildīja labu servi, bet nākamajā izspēlē Gērgesa vēlreiz guva punktu ar uzbrukumu uzņemšanā. Noslēgumā Sevastova izpildīja uzbrukuma sitienus un nodzenāja pretinieci pa stūriem, līdz guva vieglu punktu.

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar servēšanu.

Abas tenisistes iznākušas kortā. Pēc nelielas iesildīšanās spēle varēs sākties.

Pagaidām pusfināla spēle starp Sevastovu un Gērgesu nevar sākties, jo virs Čārlstonas tenisa kortiem savilkušies lietus mākoņi, kuri slapina segumu.

Sevastova pasaules rangā ieņem 16. vietu, bet Gērgesa ir trīs pozīcijas augstāk. Vāciete turnīrā ir izlikta ar piekto, bet Latvijas tenisiste astoto numuru.

Abas tenisistes savā starpā tikušās septiņas reizes, un Sevastova izcīnījusi trīs uzvaras. Pēdējā abu tenisistu tikšanās reize bija pirms nepilna mēneša, kad Sevastova vācieti pārspēja Indianvelsas turnīrā. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-sasniedz-indianvelsas-turnira-astotdalfinalu-un-tiksies-ar-venusu-viljamsu.d?id=49833393

Anastasija Sevastova veiksmīgi uzsākusi māla seguma sezonu, sasniedzot Čārlstonas "Premier" sērijas turnīra pusfinālu. Tajā viņas pretiniece būs Jūlija Gērgesa, pret kuru Sevastovai pēdējā laikā sanācis spēlēt bieži.