Kā zināms, pirmdien Vimbldonā Ostapenko astotdaļfinālā uzvarēja ukrainieti Jeļinu Svitoļinu un sasniedza ceturtdaļfinālu, kurā otrdien tiksies ar piecas reizes šajā turnīrā triumfējušo amerikānieti Venusu Viljamsu.

Martina Navrātilova, kura Vimbldonā uzvarējusi deviņas reizes, nesen izteicās, ka Ostapenko ar savu spēli atgādina Devenporti savos labākajos gados. Savukārt pašu Devenporti ļoti iespaido Ostapenko sniegums, norāda portāls "sportinglife.com".

Devenporte sacīja, ka daudziem ir stipri nervi, taču, lai spēlētu tā riskējot, kad izšķir tik mazi attālumi, tādus sitienus veikt ir vēl grūtāk. "Viņa tic sev, viņa, acīmredzot, ir ļoti pārliecināta par sevi, un parādīt to visu [Francijas atklātajā čempionātā] bija skaisti. Man patīk kā viņa cīnās pirmajās kārtās arī šeit [Vimbldonā]."

Kādreizējā amerikāņu tenisiste gan uzskata, ka Vimbldonā Ostapenko pirmajās spēlēs nerādīja savu labāko sniegumu, bet tikusi tālāk, neskatoties uz to.

"Esam redzējuši, ka citas "Grand Slam" čempiones nav spējīgas uz to. Viņas iziet kortā uz nākamā turnīra pirmo spēli un saka: Viss kārtībā, es uzvarēju iepriekš," pauž Devenporte. "Viņa šādi neuzvedas un man patīk to redzēt."

Iekļūšana ceturtdaļfinālā Latvijas tenisistei devusi 430 WTA ranga punktus. Viņa pirmdien uz neilgu laiku provizoriski iekļuva pasaules ranga pirmajā desmitniekā, tomēr tagad viņu atkal apsteigusi V.Viljamsa. Līdz ar to skaidrs, ka savstarpējās spēles uzvarētāja nākamnedēļ būs augstāk rangā. Tāpat uz vietu desmitniekā pretendē arī 2015.gada turnīra fināliste Garvinje Mugurusa no Spānijas, kura pirmdien uzvarēja līdzšinējo pasaules ranga līderi Angeliku Kerberi no Vācijas.

Ostapenko un Viljamsai šī būs pirmā savstarpējā spēlē. Latvijas tenisiste iepriekš nav slēpusi, ka viņas elks tenisā ir Venusas Viljamsas jaunākā māsa Serēna, kura Vimbldonā nespēlē grūtniecības dēļ.

Vecākā no māsām Viljamsām piecus no saviem septiņiem "Grand Slam" tituliem ieguvusi tieši Vimbldonā. V.Viljamsa iepriekšējo reizi Vimbldonā triumfēja 2008.gadā, bet pēc tam amerikāniete pie "Grand Slam" vienspēļu tituliem nav tikusi.

Viljamsa Vimbldonas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs 13.reizi karjerā, kas atklātajā ērā ir izdevies tikai četrām tenisistēm. Čehijā dzimusī amerikāniete Martina Navrātilova spēlējusi 20 Vimbldonas ceturtdaļfinālos, bet vēl divām ASV tenisistēm Krisai Evertai un Billijai Džīnai Kingai ir attiecīgi pa 17 un 14 ceturtdaļfināliem. Tikmēr māsas Viljamsas Venusa un Serēna Vimbldonas ceturtdaļfinālā iekļuvušas attiecīgi 13 un 12 reizes.

V.Viljamsa 37 gadu vecumā kļuvusi par vecāko Vimbldonas ceturtdaļfinālisti kopš 1994.gada, kad šo turnīra fāzi sasniedza tobrīd 38 gadus vecā Navrātilova.