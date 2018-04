Portāls "Delfi" piedāvā šī mača teksta tiešraidi.

Federāciju kausa izcīņa: Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova

Pēkšņi starp geimiem Hantimansijskas arēnas darbinieki sāka tīrīt laukuma līnijas, uz Sevastova norāda, ka tas parasti jādara starp setiem. Iespējams, tā ir mājinieku viltība, lai Sevastovu izsistu no ritma.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 4-1Sevastova pēc diviem zaudētiem punktiem reabilitējās ar precīzu uzbrukumu no kreisās, bet tad pie tīkla viņa aizsniedzās līdz bumbiņai un viegli iesita to pretinieces laukumā. Latvijas izlases spēlētāja panāca pretinieces kļūdu, un noslēgumā lieliski uzbruka no labās.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 3-1.Sevastova uzbruka ar pirmo sitienu, bet netrāpīja laukumā, nākamajā izspēlē viņa neizdevās arī aizsardzības sitiens. Pavļučenkova pieļāva dubultkļūdu, taču pēcāk panāca 40:15. Sevastova ar rezultatīvu forhendu turpināja cīņu, tad Pavļučenkova netrāpīja laukumā, rezultātam kļūstot "vienādi". Garā izspēlē Krievijas izlases spēlētāja vēlreiz izsita autā, dodot Sevastovai breikbumbu, taču liepājniecei aizsardzības sitiens izplanēja ārpus laukuma. Ar perfektu bekhendu Sevastova ieguva vēl vienu breikbumbu, taču Sevastovai neizdevās trāpīt pa bumbiņu tik precīzi, lai tā ielidot laukumā. Latvijas tenisiste iesita tīklā un tomēr nepalielināja pārsvaru.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 3-0Sevastova pie savas serves turpināja spēlēt ļoti augstā līmenī, "sausā" uzvarot serves geimu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 2-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova spēlēja pacietīgi un precīzi, kas ļāva viņai izvirzīties vadībā ar 30:0, bet krieviete punktu atguva ar saīsināto sitienu. Rezultāts kļuva 30:30, kad Sevastova sita tīklā, tomēr nākamā izspēle bija skaista un to ar precīzi forhendu uzvarēja Latvijas sportiste. Pēdējā izspēle tika aizvadīta ļoti augstā tempā, un tas Sevastovai ļāva lauzt servi un izvirzīties vadībā otrajā setā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 1-0Sevastova panāca 30:0, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu. Pavļučenkovai izdevās precīzs bekhenda uzbrukums, bet Sevastova atbildēja ar labu servi. Noslēgumā Krievijas tenisiste uzņemšanā sita ārpus laukuma.

Sākas 2. sets.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6. Sevastova zaudē pirmo setu. Pavļučenkova noturēja aizsardzību un devās pie tīkla, kur guva punktu, bet pēc tam krievietei neizdevās atvairīt latvietes uzbrukumu. Pavļučenkovai izdevās lieliska iegrieztā serve, pēc tam viņai arī bumbiņa no tīkla ielidoja laukumā. Sevastova netrāpīja laukumā un zaudēja pirmo setu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-5.Sevastovai paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam un iekrita pretinieces laukumā, bet pēc tam pavisam nedaudz neizdevās trāpīt sitienu gar sāna līniju. Sevastova reabilitējās ar sitienu no labās, gūstot punktu. Latvijas tenisiste šajā geimā darbojās daudz agresīvāk un guva vēl vienu, bet noslēgumā Pavļučenkova neveiksmīgi uzņēma servi.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 2-5Abas tenisistes apmainījās ar "tīri" gūtiem punktiem, tad Sevastovai nākamajās izspēlēs neizdevās pārsist bumbiņu pāri tīklam. Ātrā izspēlē tenisistes izdarīja sitienus, līdz Sevastovai pie tīkla vairs neizdevās tikt pie ērta uzbrukuma.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 2-4Pavļučenkova uzbruka ar bekhendu, bet trāpīja tīklā, nākamajā izspēlē Sevastova lika pretiniecei strādāt aizsardzībā, līdz viņa netika galā. Ar servi liepājniece panāca 40:0, bet tad laba spēle pie tīkla ļāva geimu noslēgt "sausā".

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-4Pavļučenkovai bija izdevies kāpināt spēles tempu, un viņa turpināja aktīvi uzbrukt, panākot 40:15. Ar bekhenda uzbrukumu Pavļučenkova nostiprināja savu pārsvaru mačā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-3. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastova zaudēja divus punktus, bet tad viņa ietrieca bumbiņu pretinieces laukumā. Nākamajā izspēlē liepājniece precīzi uzbruka gar sāna līniju un panāca 30:30, taču tam sekoja sitiens ārpus laukuma, kas deva Pavļučenkovai breikbumbu. Noslēgumā Sevastova neprecīzi nospēlēja saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-2Pavļučenkova pie tīkla nospēlēja "mīksti" un precīzi, bet pēc tam viņa ieraidīja bumbiņu tīklā. Sevastova turpinājumā spēcīgu sitienu izsita pavisam nedaudz ārpus laukuma, taču viņa ar asiem sitieniem tempā pārspēja pretinieci. Krieviete lieliski servēja, bet pie tīkla Sevastova panāca 40:40. Latvijas tenisistes saīsinātais sitiens izgriezās ārpus laukuma, bet noslēgumā Pavļučenkova precīzi trāpīja pa līniju un uzvarēja geimu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-1. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova serves geimu sāka pārliecinoši un ar labiem uzbrukumiem panāca 30;15, bet tad izpildīja arī labu servi. Pavļučenkova nākamajās divās izspēlēs labi nospēlēja serves uzņemšanā, kas ļāva izspēlēs iegūt pārsvaru un gūt punktu. Sevastova panāca rezultātu vairāk, bet tad liepājnieces dubultkļūda un sitiens tīklā deva breikbumbu Pavļučenkovai. Nākamajās epizodēs sīva cīņa turpinājās, un Pavļučenkova ieguva vēl divas breika iespējas. Viņa ar lielisku bekhendu lauza Sevastovas servi.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Spēles pirmajā izspēlē Sevastova uzbruka no labās un izsita ārpus laukuma. Pēc tam Latvijas tenisiste spēlēja pacietīgi, un Pavļučenkova divreiz nepārsita bumbiņu pāri tīklam. Sevastova arī sita tīklā, bet nākamajā epizodē Pavļučenkova ar savu agresīvo uzbrukumu panāca 40:30. Turpinājumā krieviete nedaudz izsita ārpus laukuma, rezultātam kļūstot "vienādi", bet tad Sevastova uzbruka asā leņķī, Pavļučenkovai neizdevās šo sitienu uzņemt un Latvijas tenisiste ieguva breikbumbu. Sevastova nospēlēja saīsināto sitienu un lauza pretinieces servi.

Spēle sākusies. Sevastova spēli sāka ar uzņemšanu.

Sevastova piecreiz spēkojusies par Pavļučenkovu, un visās spēlēs zaudējusi. Četros mačos Sevastova zaudēja uz cietā seguma, bet vienreiz uz māla seguma. Kā ziņots, arī Hantimansijskas arēnā izveidots māla segums. https://twitter.com/FedCup/status/987605079049035777

Latvijas tenisa izlases iespēja iekļūt pasaules grupā ir klāt. Hantimansijskā Latvijas tenisistes uzsāk pārspēles pret Krievijas izlasi, un pirmajā mačā Sevastova spēkojas ar Pavļučenkovu.