Pusfinālā Federers pieveica šī turnīra lielāko sensāciju autoru korejieti Hjonu Čunu, kurš izstājās no cīņas otrā seta izskaņā, tobrīd zaudējot ar 1-6, 2-5. Neilgi pirms tam Korejas tenisists palūdza medicīnisko pārtraukumu, lai tiktu galā ar tulznām uz pēdām. Tad korejietis vēl aizvadīja divus geimus, līdz izlēma spēli neturpināt.

Unfortunate scenes on @RodLaverArena with Hyeon #Chung forced to retire early in his Men's Singles SF against @RogerFederer 😢

Federer is through to his 7th final here at Melbourne Park. #AusOpen pic.twitter.com/bjsGymyXB6— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2018