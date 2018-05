Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

French Open kvalifikācija: Ernests Gulbis – Stefans Robērs

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5, 4-3Gulbis ar labu serves uzņemšanu panāca 30:0 Robēra serves geimā, bet pēc tam garā izspēlē viņš paspēja aizskriet pie tīkla un guva vēl vienu punktu ar sitienu gar sāna līniju. Robērs divus punktus atspēlēja, tad garā izspēlē viņš sita tīklā (40:40). Francijas tenisists panāca "vairāk", bet Gulbis ar skaistu sitienu kombināciju turpināja cīņu. Viņam pēc tam neizdevās serves uzņemšana, kas ļāva Robēram rezultāta deficītu samazināt.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5, 4-2Gulbis serves geimu sāka ar dubultkļūdu, tad viņš divās epizodēs pēc kārtas sita tīklā, dodot pretiniekam trīs breikbumbas. Gulbis nodzenāja pretinieku pa gala līniju, līdz francūzis pieļāva kļūdu. Atspēlēties latvietim neizdevās, jo viņš nākamajā momentā pieļāva vēl vienu dubultkļūdu.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5, 4-1Gulbis bija vadībā ar 30:15, tomēr Robēram izdevās beidzot uzvarēt serves geimu otrajā setā.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5, 4-0Robērs ar skaistu sitienu guva pirmo punktu šajā geimā, bet latvietis ar veiksmīgu servi punktu atspēlēja. Robērs netrāpīja laukumā sitienu no labās, tad Gulbis izpildīja "eisu", bet noslēgumā viņš guva vēl vienu punktu.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5, 3-0Robērs bija piegājis pie tīkla, bet viņš neveikli nospēlēja sitienu no kreisās, rezultātam kļūstot 30:15 Gulbja labā. Tad latvietis guva vēl vienu "tīru" punktu, panākot vēl divas breikbumbas, un viņš realizēja pirmo iespēju vēl vairāk palielināt savu vadību.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5, 2-0Pēc pirmajām izspēlēm rezultāts bija 30-30, bet tad latvietis uzspieda savu spēli un nostiprināja savu vadību.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5, 1-0. Gulbis lauž pretinieka servi.Latvietis atkal ļoti veiksmīgi iesāk setu, un viņš apspēlēja pretinieku, kad viņš servēja.

Sākas 2. sets.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 7-5. Gulbis uzvar pirmo setu.Gulbis, servējot par uzvaru pirmajā setā, ātri guva trīs punktus pēc kārtas. Tam sekoja dubultkļūda, bet Robērs atspēlēja vēl vienu punktu ar aizsardzības sitienu gar sāna līniju. Robērs sita ārā no laukuma uzņemšanā, un Gulbis uzvarēja pirmo setu.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 6-5. Gulbis lauž pretinieka servi.Lieliska aizsardzība Gulbim deva pirmo punktu, tad viņš izspēlēja saīsināto sitienu, kas pēc tam ļāva gūt vieglu punktu pie tīkla. Abi pēc tam pieļāva pa kļūdai, un Gulbis tika pie divām breikbumbām. Viņš noturēja bumbiņu spēlē un sagaidīja pretinieka kļūdu.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 5-5Gulbis no labās izsita ārpus laukuma, bet pēc tam viņš nospēlēja saīsināto sitienu. Turpinājumā latvietis sita tīklā, kam sekoja Robēra lielisks uzbrukums gar kreiso sāna līniju, iegūstot divas setbumbas. Pirmo Gulbis atspēlēja ar servi, bet pēc tam izdarīja labu sitienu no kreisās, ko Robērs nespēja atvairīt (40:40). Gulbim neizdevās uzbrukums no kreisās, tādējādi dodot pretiniekam vēl vienu breika iespēju, tomēr veiksmīga serve asā leņķī atjaunoja "vienādu" rezultātu. Pēc serves Gulbis devās tuvāk tīklam un sita bumbiņu laukumā, bet ar bekhendu pa diagonāli latvietis izlīdzināja seta rezultātu.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 4-5. Gulbis lauž pretinieka servi.Tenisisti apmainījās ar punktu guvumiem, bet tad latvietis pie tīkla trieca bumbiņu laukumā. Tad viņš labi uzbruka no kreisās, bet ar uzbrukumu serves uzņemšanā atspēlēja breiku.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 3-5. Gulbis zaudē serves geimu.Gulbis serves geims ritēja diezgan saraustīti. Viņam ar labu bekhendu izdevās panākt rezultātu 30:30, bet tam sekoja divas kļūdas izspēlēs, sitot ārpus laukuma un tīklā.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 3-4Gulbis netika galā ar geima pirmo servi, bet tad viņš lieliski uzbruka uzņemšanā. Nākamajās izspēlēs latvietis sita ārpus laukuma un nepacīnījās par breika iespēju.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 3-3Gulbis pie tīkla nospēlēja īsu sitienu asā leņķī, bet Robērs ar to netika galā. Pēc tam viņš izpildīja labu servi, savukārt nākamajā izspēlē pēc asiem uzbrukumiem pie tīkla guva punktu. Noslēgumā viņš perfekti izspēlēja saīsināto sitienu.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 2-3Abi tenisisti pieļāva kļūdas geima sākumā un rezultāts bija 30:30, tad Gulbis serves uzņemšanā sita tīklā, bet mirkli vēlāk netrāpīja laukumā.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 2-2Gulbis ar servi guva divus ātrus punktus, bet tad viņš iesita tīklā. Robērs no kreisās izsita ārpus laukuma sitienu gar sāna līniju, taču tam sekoja latvieša dubultkļūda. Gulbis netrāpīja laukumā forhenda sitienu, neprecīzs turpinājumā bija arī Robērs, savukārt noslēgumā latvietis izpildīja netveramu servi.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 1-2Gulbis neveiksmīgi uzņēma pirmo servi, bet nākamā izspēle bija gara, un tās noslēgumā Robērs pie tīkla guva punktu. Tad francūzis netrāpīja laukumā, bet to pašu pēcāk izdarīja latvietis. Ar servi Robērs noslēdza geimu.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 1-1. Gulbis zaudē serves geimu.Gulbis divas reizes izsita ārpus laukuma, bet tad viņš punktu atguva ar ļoti spēcīgu servi. Robērs nospēlēja aizsardzībā, līdz Gulbja sitiens atdūrās tīklā. Gulbis devās tuvāk tīklam un uzbruka no labās, netrāpot laukumā.

Ernests Gulbis – Stefans Robērs 1-0. Gulbis lauž pretinieka servi.Gulbis pirmajā izspēlē izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet pēc tam Robērs izpildīja "eisu". Gulbis turpinājumā ar veiksmīgām darbībām panāca pretinieku kļūdas un cīņa nonāca līdz rezultātam 40:40. Tad garā izspēlē abi apmainījās ar spēcīgiem sitieniem, līdz latvietis izsita ārpus laukuma. Rezultāts vienādi saglabājās arī turpinājumā, bet Gulbim izdevās panākt breikbumbu, un viņš ar spēcīgu sitienu pie tīkla guva punktu.

Spēle sākusies!

ATP rangā Gulbis šobrīd ierindojas 162. vietā, bet Robērs atrodams astoņas pozīcijas zemāk.

Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis otrdien uzsāks kvalifikāciju Francijas atklātajā tenisa čempionātā. Viņa pirmais pretinieks būs francūzis Stefans Robērs,ar kuru latvietis spēkojies vienu reizi. 2014. gadā Gulbis Robēru pieveica Romas "Masters" sērijas turnīrā.