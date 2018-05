Kvalifikācijas turnīra izšķirošās, trešās, kārtas spēlē Gulbis ar rezultātu 4-6, 6-4, 6-2 divu stundu un piecu minūšu ilgā cīņā pārspēja ar itālieti Alesandro Džanesi. Gulbis šonedēļ pasaules rangā ierindojas 162. vietā, bet itālietis atrodams 198. vietā.

Līdz ar to Gulbis 12. reizi pēc kārtas spēlēs "French Open" pamatturnīrā. Parīzē notiekošajā prestižajā "Grand Slam" turnīrā viņš debitēja 2007. gadā, un kopš tā laika viņš katru gadu spēlējis pamatturnīrā. "French Open" turnīrā viņa labākais sasniegums ir pusfināls 2014. gadā.

Gulbis par "French Open" kvalifikācijas pārvarēšanu nopelnīja 25 ATP ranga punktus.

Gulbja pretinieks "French Open" pirmajā kārtā kļūs zināms piektdien vakarā, kad kvalifikāciju pārvarējušos tenisistus salozēs ar jau pamatturnīrā iekļuvušajiem.

Portāls "Delfi" piedāvāja šī mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

French Open kvalifikācija: Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi

Spēles statistika:

Ernests Gulbis 12. reizi pēc kārtas kvalificējas "French Open" pamatturnīram.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 6-2. Gulbis uzvar maču. Gulbis izturēja Džanesi uzbrukumus un ar labu aizsardzību panāca viņa kļūdas pirmajās divās izspēlēs. Latvietis turpināja ar labu servi, bet tad viņš ar sitienu no labās guva uzvaru nesošo punktu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 5-2. Gulbis lauž pretinieka servi.Skaistu izspēli Gulbis noslēdza ar perfektu saīsināto sitienu, kam sekoja epizode, kurā Džanesi ieraidīja bumbiņu tīklā. Gulbis labi turējās aizsardzībā, tomēr Džanesi spēja gūt punktu. Pēc tam latvietis netika galā ar pretinieka servi, bet viņš ieguva breikbumbu pēc itālieša dubultkļūdas. Gulbis to realizēja ar precīzu uzbrukumu serves uzņemšanā.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 4-2Gulbis ar labām servēm "sausā" uzvar serves geimu.

https://twitter.com/MertovsTDesk/status/1000006184638664705

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 3-2Gulbis izspēlēja saīsināto sitienu, tad pats devās tuvāk tīklam un raidīja bumbiņu pa diagonāli. Skaistā izspēlē Gulbim tomēr neizdevās trāpīt laukumā, kad viņš uzņēma "sveces" sitienu. Turpinājumā abi tenisisti apmainījās ar "autiem", tad Gulbis panāca vēl vienu pretinieka kļūdu un ieguva breikbumbu. Latvijas tenisistam neizdevās uzbrukums serves uzņemšanā, netrāpot laukumā, pēc tam Džanesi precīzi sita no labās laukuma stūrī un labi servēja.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 3-1Laba serve un veiksmīga epizode pie tīkla Gulbim ļāva panākt 30:0, bet tad viņš punktu uzaudēja ar dubultkļūdu. Latvijas tenisists noķēra pretinieku pretkustībā, bet ar "eisu" viņš nostiprināja vadību trešajā setā.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 2-1. Gulbis lauž pretinieka servi.Gulbim izdevās trāpīt pašā laukuma stūrī ar precīzu bekhendu, tam sekoja Džanesi dubultkļūda. Itālietis sita tīklā no labās, dodot Gulbim trīs breikbumbas. Gulbis labi uzņēma servi un guva punktu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 1-1Gulbis pie tīkla sita asā leņķī, bet netrāpīja laukumā, taču viņš reabilitējās ar "eisu". Turpinājumā latvietis guva punktus ar vēl vienu labu servi un pēc pretinieka sitiena tīklā, tad viņš pats nepārsita bumbiņu pāri laukuma vidum, bet laba serve ļāva uzvarēt geimu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4, 0-1Džanesi guva divus ātrus punktus ar servēm, bet tad viņš apspēlēja Gulbi, kurš devās pie tīkla. Gulbis neveiksmīgi uzņēma servi un palika "uz nulles".

Sākas 3. sets.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 6-4. Gulbis uzvar 2. setu. Džanesi paspēja uztvert saīsināto sitienu un pārcēla bumbiņu pāri Gulbim. Latvijas tenisists atbildēja ar divām labām servēm, bet tad pie tīkla viņš rupji kļūdījās un sita tīklā. Viņš panāca pretinieka kļūdu, bet tad viņš precīzi sita gar sāna līniju.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 5-4Džanesi arī "sausā" nosargā serves geimu. Gulbis apzināti vāji uzņēma pēdējo servi un devās apsēsties, taču bumbiņa iekrita laukumā. Viņš negribīgi noreaģēja, bet sita tīklā.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 5-3Gulbis serves geimu uzvar ātri un "sausā".

https://twitter.com/AnnaK_4ever/status/999996870016552960

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 4-3Džanesi pie rezultāta 15:15 skrējienā ar forhenda sitienu guva "tīru" punktu, bet pēc tam Gulbim neizdevās veiksmīgi uzņemt serves.

https://twitter.com/fairbairntony8/status/999998192476475393

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 4-2.Gulbis ar acīgi izspēlētu saīsināto sitienu guva pirmo punktu geimā, savukārt pēc tam viņš lieliski uzbruka no labās. Latvietis pēc tam nedaudz sasteidza notikumus un pieļāva kļūdu. Džanesi nākamajās divās epizodēs noturēja aizsardzību un sagaidīja latvieša kļūdas, iegūstot breikbumbu. To Gulbis atspēlēja, izspēlējot kombināciju ar "dropšotu" un sitienu tukšajā laukumā. Vēlreiz to pašu precīzi izpildīt Gulbim neizdevās, taču pie tīkla latvietis vēlreiz breikbumbu atspēlēja. Ar "eisu" otrajā servē Gulbis panāca rezultātu "vairāk", bet noslēgumā vēl viens saīsinātais sitiens deva punktu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 3-2. Gulbis lauž pretinieka servi.Gulbis pie tīkla ātri noreaģēja un nospēlēja precīzu sitienu asā leņķī, tomēr pēc tam viņam neizdevās nospēlēt aizsardzībā. Latvijas tenisists serves uzņemšanā sita tīklā, bet Džanesi darīja to pašu, kad sita saīsināto sitienu. Skrējienā pie tīkla Gulbis sita no labās un panāca breikbumbu, kuru realizēja, kad pretinieks ar forhendu sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 2-2Gulbis geimu sāka ar lielisku servi, tomēr pēc tam viņš otro sitienu raidīja tīklā no kreisās. Arī nākamais sitiens latvietim atdūrās tīklā, bet tam sekoja dubultkļūda, kas Džanesi deva divas breikbumbas. Pirmo viņš atspēlēja ar servi, tad viņš izspēlē darbojās agresīvi un panāca itālieša sitienu tīklā. Ar servēm Gulbis uzvarēja geimu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 1-2Gulbis devās tuvāk tīklam, un Džanesi, to redzot, mēģināja sist gar sāna līniju, bet netrāpīja laukumā. Latvijas tenisistam neizdevās serves uzņemšana, bet pēcāk viņš sita tīklā. Itālijas tenisists pieļāva dubultkļūdu, savukārt nākamajā epizodē viņš lieliski izspēlēja saīsināto sitienu. Noslēgumā Gulbim neizdevās tikt galā ar pretinieka servi.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 1-1Arī Gulbis ar drošu servēšanu ātri noslēdza serves geimu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6, 0-1Gulbim izdevās gūt tikai vienu punktu pretinieka pirmajā serves geimā otrajā setā.

https://twitter.com/jessica4stein/status/999990945742372866

Sākas 2. sets.

Gulbis pārtraukumā turpināja diskusijas ar tiesnesi, paužot sašutumu par epizodēm pirmajā setā.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-6. Gulbis zaudē 1. setu. Gulbis divas reizes izspēlēs sita bumbiņu tīklā, tad viņš nospēlēja saīsināto sitienu, bet Džanesi to uzņēma un guva punktu. Itālietim bija trīs setbumbas. Itālijas tenisists aizsardzības sitienu raidīja tīklā, tad viņš netrāpīja laukumā. Šajā epizodē galvenais tiesnesis laboja līnijtiesneša kļūdu. Gulbis izlīdzināja geima rezultātu, kad viņš pēc diviem spēcīgiem uzbrukumiem nospēlēja saīsināto. Gulbis pieļāva dubultkļūdu, bet noslēgumā viņš sita bumbiņu tīklā.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 4-5. Gulbis lauž pretinieka servi. Gulbis pacietīgi atsita bumbiņas, līdz Džanesi sita tīklā no labās. Latvijas tenisists netika galā ar nākamo pretinieka servi, tomēr viņš reabilitējās ar uzbrukumu no kreisā pa sāna līniju. Gulbis no labās trāpīja pa sāna līniju un panāca divas breikbumbas, ko realizēja pēc Džanesi dubultkļūdas.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 3-5Gulbis serves geima sākumā atkal darbojās nosvērti un ātri panāca 40:0, tomēr tam sekoja dubultkļūda. Nākamajās izspēlēs viņš divreiz netrāpīja laukumā, tad Dženesi uzņemšanā divas reizes netrāpīja laukumā.

https://twitter.com/DW_Immurs/status/999986013975048193

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 2-5Džanesi no labās sita bumbiņu tīklā, bet pēc tam Gulbis nedabūja pāri tīklam saīsināto sitienu. Latvijas tenisists neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, bet noslēgumā Džanesi skaisti pārmeta bumbiņu pāri pie tīkla esošajam Gulbim.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 2-4. Gulbis zaudē savu servi.Džanesi ar labiem prettriecieniem panāca 30:0, tad viņš neveiksmīgi uzņēma servi. Gulbis ar bekhendu sita tīklā un deva itālietim divas breikbumbas. Gulbim labas serves ļāva ātri rezultātu izlīdzināt, bet tad Džanesi ieguva vēl vienu breika iespēju. Gulbis ar forhenda uzbrukumu to atspēlēja, tad viņš tajā pašā stūrī precīzi sita ar bekhendu. Tad viņš divas reizes netrāpīja laukumā, un Džanesi atkal bija punkta attālumā no breika. Pēc Gulbja sitiena bumbiņa no tīkla augstu uzlidoja gaisā un ļāva Itālijas tenisistam gūt punktu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 2-3Gulbis guva ātru punktu, tam sekoja divas garas izspēle, pēc kurām rezultāts bija 30:15. Abi turpināja apmainīties ar punktu guvumiem, un Gulbis panāca pirmo breikbumbu mačā, taču Džanesi to atspēlēja ar "eisu". Nākamajā izspēlē Gulbis kontrolēja notikumus laukumā, un Džanesi vairs netika līdzi bumbiņai, raidot to tīklā. Ar vēl vienu labu servi svarīgā brīdī itālietis atjaunoja rezultātu "vienādi". Noslēgumā Džanesi tomēr nosargāja savu servi.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 2-2Džanesi sita bumbiņu tīklā pirmajā izspēlē, pēc tam Gulbis pamatīgi nodzenāja pretinieku pa kortu, līdz viņš pieļāva kļūdu. Latvietis turpināja ar "eisu", bet tad ar savu agresīvo uzbrukumu panāca Džanesi kļūdu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 1-2Gulbis zaudēja trīs punktus pēc kārtas, tomēr viņam izdevās vienu atspēlēt, kad ar veiksmīgām darbībām izdevās panākt pretinieka kļūdu. Noslēgumā Gulbis neuzņēma servi.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 1-1Gulbis pieļāva dubultkļūdu un dusmīgi skatījās uz tribīnēm, kur skatītāji esot staigājuši. Tad viņam izdevās labāka serve, bet nākamajā epizodē viņš ar ļoti spēcīgu sitienu no labās gar pašu tīklu guva punktu. Pēc tam skaistā izspēlē latvietis no kreisās trāpīja gar pašu sāna līniju, gūstot vēl vienu skaistu punktu. Noslēgumā viņš ar forhendu guva vēl vienu "tīru" punktu.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi 0-1Spēles sākumā abi tenisisti apmainījās ar ātri gūtiem punktiem, bet tad garākā izspēlē Gulbis sita ārpus laukuma. Gulbim nākamās divas serves uzņemt neizdevās.

Ernests Gulbis – Alesandro Džanesi. Spēle sākusies.Gulbis spēli sāk ar serves uzņemšanu.

Gulbis iesildās mačam.

Abiem tenisistiem šī būs otrā savstarpēja spēle. Iepriekš abi tikušies 2017. gada “US Open” turnīrā, kad Gulbis uzvarēja ar 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 7-5.

Latvija tenisists Ernests Gulbis ir vienas uzvaras attālumā no "French Open" pamatturnīra sasniegšanas. Viņa pretinieks būs itālis Alesandro Džanesi, kurš ATP rangā ierindojas 198. vietā. Gulbis šonedēļ ierindojas 162. vietā.