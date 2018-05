Gulbis pasaules rangā šonedēļ ierindojas 162. pozīcijā, bet Travaglja ieņem 145. pozīciju. Abiem šī bija otrā savstarpējā spēle, un tagad abās uzvarējis latvietis. Iepriekš abi tikās šī gada februārī Dubaijas ATP turnīra kvalifikācijā.

Šī mača otrajā setā abi tenisisti arvien biežāk ļāva vaļu savām emocijām. Gulbis daudz runāja ar spēles tiesnesi, tāpat abi tenisisti pa reizei trieca raketi pret korta segumu. Trešajā setā Gulbis spēja savas emocijas savaldīt un sasniegt "Franch Open" kvalifikācijas izšķirošo kārtu.

Kvalifikācijas izšķirošajā mačā Gulbja pretinieks būs itāļa Alesandro Džanesi (ATP 198.) un vācieša Tobiasa Kamki (ATP 224.) pāra uzvarētājs.

Gulbis ar savu sniegumu kvalifikācijas turnīrā nopelnījis 16 ATP ranga punktus.

Gulbim vajadzēja divas stundas, lai uzvarētu šo spēli. Tagad viņš ir vienas uzvaras attālumā no "French Open" pamatturnīra.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9), 6-1. Gulbis uzvar maču. Gulbis pretinieku nodzenāja pa gala līniju, līdz viņam neizdevās atvairīt sitienu. Latvietis turpināja ar "eisu", bet pēc tam skaistā izspēlē izdevās Travaglju apspēlēt "tīri". Pirmo no trim mačbumbām trešajā setā neizdevās izmantot, bet pēc tam saīsinātais sitiens deva uzvaru nesošo punktu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9), 5-1Gulbis pretinieka serves geimā paliek "uz nulles".

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9), 5-0Gulbis serves geimā zaudēja pirmos divus punktus, bet tad viņš vēlreiz ar "sveces" sitienu apspēlēja Itālijas sportistu. Ar servēm latvietim izdevās pārņemt vadību geimā, bet Travaglja atbildēja ar uzbrukumu uzņemšanā (40:40). Noslēgumā Gulbim izdevās laba serve un izspēle, kas noslēdzās ar pretinieka kļūdu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9), 4-0. Gulbis lauž pretinieka servi. Gulbim atkal izdevās pārmest bumbiņu pāri Travagljam, kad viņš bija piegājis pie tīkla, bet pēcāk viņš sita tīklā. Gulbis pēc tam lieliski uzbruku no kreisās, tad viņš panāca divas briekbumbas. Pirmo realizēt neizdevās, bet nākamo izdevās, kad itālis sita tīklā.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9), 3-0Gulbis pieļāva dubultkļūdu, bet pēc tam itālis guva vēl vienu punktu. Pēc šis epizodes abi tenisisti viens otram teica "aizveries". Gulbim skrējienā pie tīkla izdevās viegli pārmest bumbiņu pāri tīklam un trāpīt tukšajā laukumā, tad Travaglja sita ārpus laukuma. Latvietis turpināja ar rezultatīvu servi un lielisku saīsināto sitienu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9), 2-0. Gulbis lauž pretinieka servi. Travaglja izraidīja bumbiņu ārpus laukuma, bet pēc tam viņam izdevās sitiens gar sāna līniju no kreisās. Itālim izdevās gūt punktu ar servi, tad Gulbis nākamajā epizodē atbildēja ar uzbrukumu uzņemšanā. Travaglja sita ārpus laukuma un deva Gulbim breikbumbu. To viņš atspēlēja ar ļoti precīzu uzbrukuma sitienu, bet tam sekoja netverama serve. Geims turpinājās ar itāļa dubultkļūdu, pēc tam Gulbis netrāpīja laukumā. Nākamajās izspēlēs rezultāts saglabājās 40:40, taču latvietim izdevās izmantot pretinieka vājo otro servi, panākot vēl vienu breikbumbu. To viņam izdevās izmantot, kad izdevās precīzs sitiens pa gala līniju. Travaglja nepiekrita šim tiesneša lēmumam, uzskatot, ka Gulbis sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9), 1-0Gulbis trešo setu sāka ar "eisu", bet pēc tam viņam izdevās lielisks saīsinātais sitiens. Travagljas sitiens pa diagonāli bija neprecīzs, bet noslēgumā latvietis vēlreiz guva punktu ar servi.

Sākas 3. sets

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-7 (7:9). Gulbis taibreikā zaudē 2. setu.Taibreika izspēle:0:1 Gulbim neizdevās uzņemt servi.1:1 Travaglja sita ārpus laukuma īsā izspēlē.2:1 Gulbis ar otro servi guva punktu. 3:1 Travaglja sita ārpus laukuma. To tiesnesis nepamanīja, un Gulbis pārtrauca izspēli un aicināja tiesnesi pārbaudīt.4:1 Itāļa sitiens atdūrās tīklā. 4:2 Gulbja bekhends atdūrās tīklā. 5:2 Gulbja serve bija neērta Travagljam.6:2 Gulbis trāpīja lielisku sitienu no labās ar griezienu tieši pāri tīklam.6:3 Travaglja izpildīja labu servi.6:4 Gulbis pieļāva dubultkļūdu.6:5 Latvieša bekhends atdūrās tīklā. 6:6 Gulbim neizdevās uzņemt servi, bet viņš norādīja, ka tā bija ārpus serves laukuma. Tiesnesis norādīja, ka serve bijusi ļoti precīza, par ko izdevās pārliecināt arī Gulbi.6:7 Travaglja ļoti meistarīgi izspēlēja saīsināto sitienu. 7:7 Gulbis izpildīja "eisu".7:8 Gulbis no bekhenda izsita tālu ārpus laukuma. 7:9 Travaglja ar "eisu" pagarina šo spēli.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 6-6Travaglja paspēja uzņemt Gulbja saīsināto sitienu, taču viņš netrāpīja laukumā, bet pēc tam latvietis pieļāva vēl vienu dubultkļūdu. Turpinājumā itālis netrāpīja laukumā uzņemto servi, Gulbis izpildīja "eisu" un sita tīklā. Noslēgumā bija vērojama skaista izspēle, ko Gulbis noslēdza ar vieglu un precīzu sitienu skrējienā pie tīkla.

Gulbis turpina daudz diskutēt ar spēles galveno tiesnesi. Viņš pēc saņemtā brīdinājuma sestajā geimā tā arī īsti nav nomierinājies.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 5-6Travaglja netrāpīja sitienu gar sāna līniju, pēc tam Gulbis ar labu aizsardzību sagaidīja vēl vienu pretinieka kļūdu. Itālijas tenisists guva trīs punktus ar servi, bet pēc tam latvietim neizdevās trāpīt laukumā aizsardzības sitienu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 5-5Gulbis geimu sāka ar servi, pēc kuras itālis bumbiņu sita ārpus laukuma. Pēc tam viņš ar agresīvu spēli panāca vēl divas pretinieka kļūdas, tomēr tam sekoja dubultkļūda. Ar sitienu no labās laukuma stūrī izdevās noslēgt šo serves geimu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 4-5Gulbim pie tīkla bija iespēja panākt geima rezultātu 30:30, taču viņš izpildīja ļoti neprecīzu sitienu. Pēc tam viņš sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 4-4Gulbis izpildīja labas serves, ar kurām pretinieks netika galā. Zaudējot vienu punktu, latvietis nosargāja serves geimu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 3-4Travaglja droši darbojās savā serves geimā, īsti pat nedodot iespēju Gulbim aizķerties cīņā par breikbumbu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 3-3Garā izspēlē Gulbis ar forhenda sitienu guva skaistu punktu, kad bija iedzīts laukuma stūrī. Pēc tam viņš neveiksmīgi izpildīja saīsināto sitienu, pēc kura skaļi iesaucās "kāpēc?". Travagljam neizdevās serves uzņemšana, bet tad latvietis divus punktus zaudēja ar dubultkļūdām. Tam sekoja raketes sadauzīšana. Viņš breikpunktu atspēlēja ar servi, nākamajā izspēlē Gulbis spēlēja pacietīgi un sagaidīja pretinieka sitienu tīklā. Gulbis saņēma no tiesneša brīdinājumu, pēc kura viņš vēl ilgi pauda neapmierinātību. Tomēr viņam izdevās izpildīt servi un gūt punktu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 2-3Travaglja paspēja uzņemt bumbiņu, bet viņa sitiens no tīkla izlidoja ārpus laukuma. Viņš dusmās raketi trieca pret zemi. Tad viņš panāca 30:30 ar labi izpildītu servi, bet nākamajā izspēlē viņam izdevās sitiens no labās gar sāna līniju. Noslēgumā Gulbja bekhends bija pārāk spēcīgs.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 2-2Gulbim labas epizodes mijās ar neveiksmīgām, un pēc četrām izspēlēm rezultāts bija 30:30. Noslēgumā viņam veiksmīgas serves ļāva uzvarēt geimu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 1-2Gulbis precīzi izspēlēja saīsināto sitienu, un Travagljam nebija variantu šo bumbiņu uzņemt. Tad viņa uzbrukums serves uzņemšanā atdūrās tīklā, bet pēc tam tādā pašā situācijā viņš bija precīzs. Tomēr latvietim par breikbumbu pacīnīties neizdevās.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 1-1Gulbim izdevās droši sākt savas serves geimu, bet tad viņš skaisti pārmeta pāri bumbiņu pretiniekam, panākot 40:15. Viņš noslēgumā izpildīja netveramu servi.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3, 0-1Gulbim izdevās veiksmīgs geima sākums, un pie rezultāta 15:15 viņš lieliski nospēlēja serves uzņemšanā. Tad Travagljam nepaveicās, kad bumbiņa no tīkla izlidoja ārpus laukuma. Pirmo breikpunktu itālis atspēlēja ar servi, bet tad Gulbis no labās sita ārpus laukuma. Travagljam izdevās laba sitienu kombinācija, un pie tīkla viņš guva punktu, tomēr pēc tam viņš atkal sita ārpus laukuma. Abi turpinājumā apmainījās ar "tīri" gūtiem punktiem, bet Gulbim izdevās panākt vēl vienu breikbumbu. Latvietis mēģināja bumbiņu pārmest pāri itālim, kurš bija pie tīkla, bet viņš pavisam nedaudz netrāpīja laukumā, tomēr latvietis vēlreiz izdarīja neērtu sitienu pretiniekam, kurš sita tīklā. Gulbim neizdevās izmantot vēl vienu breikbumbu, bet Travaglja noslēgumā izpildīja labas serves.

Sākas 2. sets.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 6-3. Gulbis uzvar 1. setu. Gulbis izpildīja lielisku servi, tad viņš ar otro sitienu no kreisās guva vēl vienu punktu. Travagljam neizdevās uzņemt vēl vienu servi, bet noslēgumā viņš sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 5-3. Gulbis lauž pretinieka servi.Gulbis ar sitienu pie tīkla gar sāna līniju panāca 30:15, bet tad itālis pieļāva dubultkļūdu, dodot latvietim divas breikbumbas. Garā izspēlē Gulbis trāpīja pa gala līniju un patraucēja pretiniekam izdarīt ērtu sitienu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 4-3Travaglja ar sitienu no labās sita ārpus laukuma, bet Gulbis nākamajās izspēlēs pieļāva kļūdas un zaudēja divus punktus. Tad viņam divi saīsinātie sitieni deva punktus, bet noslēgumā tika izpildīta laba serve.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 3-3Garā izspēlē Gulbis sita pa sāna līniju no labās, bet netrāpīja, tomēr viņš ar labu bekhenda sitienu punktu atguva. Turpinājumā latvietim izdevās rezultatīva serves uzņemšana, tomēr Travaglja atbildēja ar "eisu". Abi tenisisti vēl guva pa punktam, taču itālis noslēgumā izpildīja labas serves.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 3-2. Gulbis zaudē serves geimu.Gulbis neveiksmīgi sāka serves geimu, sitot ārpus laukuma un pieļaujot dubultkļūdu. Viņš pēc tam ar agresīvu uzbrukumu panāca Travagljas sitienu ārpus laukuma, bet neveiksmīgi nospēlēts saīsinātais sitiens itālim deva divas breika iespējas. Gulbis labi servēja un devās pie tīkla, bet tur neizdevās trāpīt pietiekami precīzi, ko Travaglja izmantoja un atspēlēja breiku.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 3-1. Gulbis lauž pretinieka servi. Garā izspēlē Gulbis ar saviem sitieniem izprovocēja pretinieku uz kļūdu, pēc tam Travaglja pieļāva dubultkļūdu. Lielisks sitiens uzņemšanā pašā laukuma stūrī Latvijas tenisistam deva trīs breikbumbas. Pirmo itālis atspēlēja, kad pēc serves devās pie tīkla un trieca bumbiņu laukumā, pēcāk Gulbis neveiksmīgi uzņēma servi. Noslēgumā Gulbis pacietīgi uzbruka no kreisās, līdz Travaglja sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 2-1Pie tīkla Travaglja izpildīja pārāk spēcīgu sitienu, Gulbis turpinājumā izpildīja labu servi, bet tad latvietis ar sitienu no labās noķēra pretinieku pretkustībā. Noslēgumā viena laba serve Gulbja izpildījumā.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 1-1Itālijas tenisists ātri guva divus punktus, bet tad viņš izraidīja bumbiņu ārpus laukuma. Gulbis izpildīja saīsināto sitienu, tomēr Travaglja to paspēja uztvert un viegli pārsita bumbiņu pāri tīklam. Latvietis vairs nespēja to trāpīt laukumā. Pēc tam itālis noslēdza geimu.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja 1-0Travagljam spēles sākumā izdevās veiksmīgi uzņemt Gulbja otro servi, un latvietis skrējienā nespēja atbildēt ar precīzu sitienu. Pēc tam Gulbis sita tīklā, bet pirmo punktu viņš guva ar veiksmīgu servi. Itālis izdarīja neprecīzu sitienu gar sāna līniju, tad viņa nākamie divi sitienu izspēļu noslēgumos lidoja ārpus laukuma.

Ernests Gulbis - Stefāno Travaglja. Spēle sākusies!

Abi tenisisti iznākuši kortā un pēc neilgas iesildīšanās turpinās cīņu par kvalificēšanos "French Open" pamatturnīram.

Pirmajā kārtā Gulbim bija pietiekami sīva cīņa pret mājinieku Stefanu Robēru. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbis-parvar-french-open-kvalifikacijas-pirmo-kartu.d?id=50052015

ATP rangā Gulbis šobrīd ierindojas 162. vietā, bet Travaglja ieņem 145. pozīciju.

Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis turpina ceļu pretī "French Open" pamatturnīram, un kvalifikācijas otrajā kārtā viņa pretinieks būs itālis Stefāno Travaglja. Abiem šī būs otrā savstarpējā spēle. Iepriekš viņi spēkojās Dubaijas ATP turnīra kvalifikācijā februārī, latvietim svinot uzvaru ar 6-3, 6-2.