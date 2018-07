Trešās kārtas mačā 200 minūtēs Gulbis ar 7-6 (7:2), 4-6, 5-7, 6-3, 6-0 pieveica Vācijas tenisistu Aleksandru Zverevu, kurš pasaules rangā ieņem trešo vietu un bija izlikts ar ceturto numuru.

Gulbis līdz šim divas reizes Vimbldonā biji ticis līdz trešajai kārtai, bet tagad pirmo reizi būs starp 16 labākajiem zālāja tenisistiem pasaulē. Tagad nākamajā kārtā Gulbis tiksies ar japāni Kei Nišikori (24. numurs) vai austrālieti Niku Kirgi (15. numurs). Šī spēle, visticamāk, notiks otrdien.

Vimbldonas čempionātu Gulbis šogad sāka ar kvalifikāciju, kurā uzvarēja trīs spēles, bet tagad vēl trīs mačus viņš uzvarējis jau pamatturnīrā. Turklāt pamatsacensībās visus trīs mačus Gulbis ir uzvarējis piecu setu cīņās, kortā kopumā pavadot gandrīz 10 stundas.

Spēlē pret Zverevu, kurš savu otrās kārtas maču pabeidza tikai piektdien, Gulbis ilgi netika pie breikbumbām. Visā mačā Gulbis realizēja piecas no sešām breikbumbām, trīs no tām pēdējā setā. Savukārt Zverevs spēja izmantot tikai trīs no 13 breikbumbām.

Pirmajā setā uzvarētāju nācās noskaidrot 13. geimā jeb "tie break" izspēlē, kurā Gulbis ātri ieguva vadību un uzvarēja pirmo setu ar 7-6 (7:2). Otrajā setā Gulbis jau otrajā geimā zaudēja savu servi un nespēja tā arī atspēlēties, netiekot pat pie breikbumbām. Trešajā setā astotajā geimā Gulbis izmantoja savu pirmo breikbumbu un izvirzījās vadībā ar 5-3, bet tad zaudēja četrus geimus pēc kārtas un arī otro setu.

Ceturtaja setā Gulbis izvirzījās vadībā ar 5-2, bet šoreiz vaļības netaļāvās un uzvarēja setu, panākot līdzsvaru mačā. Izšķirošajā setā Gulbis pārsteidza pretinieku ar savu neatlaidību un pacietīgo spēli, jau sākumā laužot Zvereva servi. Vācijas tenisists tad vēlreiz zaudēja serves geimu un vairs pat īsti necentās izglābties, ļaujot Gulbim triumfēt pēdējā setā ar 6-0.

Par iekļūšanu Vimbldonas čempionāta astotdaļfinālā Gulbis nopelnījis 180 reitinga punktus, kas viņam ļaus pēc šī "Grand Slam" turnīra turpināt kāpumu pasaules rangā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.