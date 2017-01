"Australian Open" pirmās kārtas spēlē Karlovičs, kurš izlikts ar 20. numuru, atspēlējās pēc zaudētiem pirmajiem diviem setiem un ar 6-7 (6:8), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20 pieveica argentīnieti Orasio Sevalosu. Tenisisti nospēlēja 84 geimus, kas ir jauns "Australian Open" rekords pēc "tie break" ieviešanas. Iepriekšējais rekords (83 geimi) piederēja amerikānim Endijam Rodikam un marokānim Jonesam el Ajnaui – 2003. gadā ceturtdaļfinālā piecos setos ar 4-6, 7-6 (7:5), 4-6, 6-4, 21-19 uzvarēja ASV sportists.

Karlovičs pēc zaudētajiem pirmajiem diviem setiem bija tuvu arī zaudējumam ceturtajā setā, taču atspēlējās un panāca piektā seta nepieciešamību šajā cīņā. Vairāk nekā divarpus stundu ilgā pēdējā setā Karlovičs 42. geimā spēja lauzt pretinieka servi un līdz ar to uzvarēt visā spēlē.

Pēdējais sets ir arī ilgstošākais "Australian Open" vēsturē, bet Karlovičs laboja vienu individuālo rekordu. Horvātu milzis mačā izdarīja 75 "eisus", par 24 "eisiem" labojot zviedram Jūahimam Jūhansonam piederošo rekordu.

Croat @ivokarlovic bombed down an epic 75 aces during his match today, setting a new #AusOpen record! (Previously 51 by Johansson in 2005). pic.twitter.com/uj2FczlTt8

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2017