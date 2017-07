Polijas un Brazīlijas duets, kurš turnīrā bija izlikts ar ceturto numuru, piecu setu mačā ar 5-7, 7-5, 7-6 (7:2), 3-6, 13-11 pieveica ar 16.numuru izliktos Oliveru Marahu no Austrijas un Mate Paviču no Horvātijas.

Cīņa risinājās četras stundas un 41 minūti, Kubotam un Melu izcīnot savus otros "Grand Slam" dubultspēļu turnīru uzvarētāju titulus karjerā.

Šī bija otra garākā Vimbldonas dubultspēļu turnīra finālspēle kopš 1992.gada, kad leģendārais Džons Makinrojs un vācietis Mihaēls Štihs uzvaru guva piecu stundu un vienas minūtes ilgušā cīņā.

Kubots pirmo "Grand Slam" dubultspēļu titulu izcīnīja 2014.gadā Austrālijas atklātajā čempionātā, spēlējot kopā ar Robertu Lindstedu no Zviedrijas, bet Melu 2015.gadā triumfēja Francijas atklātajā čempionātā kopā ar horvātu Ivanu Dodigu.

Tikmēr dāmu dubultspēļu turnīra finālā savu favorītu statusu apliecināja Krievijas tenisistes Jekaterina Makarova un Jeļena Vesņina. Duets, kurš turnīrā bija izlikts ar otro numuru, finālā pārliecinošo ar 6-0, 6-0 sagrāva Moniku Nikulesku no Rumānijas un Haočinu Čaņu no Taivānas. Cīņa ilga vien 55 minūtes un šī bija vien otrā reize Vimbldonas vēsturē, kad dāmu dubultspēļu finālā viens no duetiem nespēj tikt kaut pie punkta.

Makarovai un Vesņinai šis bija jau trešais kopā izcīnītais "Grand Slam" turnīru tituls, jo 2013.gadā viņas bija labākās Francijas atklātajā čempionātā, bet gadu vēlāk uzvarēja ASV atklātajā čempionātā. Makarovai tāpat ir 2012.gada ASV atklātā čempionāta jaukto dubultspēļu uzvarētājas tituls, bet Vesņina jauktajās dubultspēlēs pērn uzvarēja Austrālijas atklātajā čempionātā.

Tāpat Makarova un Vesņina pērn triumfēja Riodežaneiro olimpisko spēļu dāmu dubultspēlēs.