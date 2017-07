Latvijas sporta deju pāri šī gada trešajā "Grand Slam" turnīrā Honkongā standartdejās (ST) sasnieguši atzīstamus rezultātus – Vadims Šurins un Anastasija Meškova 70 pāru konkurencē iekļuva pusfinālā un izcīnīja 8. vietu, bet Edgars Līnis un Elīza Ancāne jau trešo reizi šosezon bija tuvu pusfinālam, ierindojoties 14. vietā, informēja Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Trešajā no šīs sezonas sešiem "Grand Slam" turnīriem sporta dejās, kas norisinājās Honkongā, ST deju programmā sacentās 70 pāri no divdesmit valstīm. Viņu vidū bija arī divi labākie mūsu dueti – Vadims Šurins/Anastasija Meškova un Edgars Līnis/Elīza Ancāne, kuri pārliecinoši pārvarēja pirmās trīs kārtas un iekļuva ceturtdaļfināla divdesmitčetriniekā. Tāpat kā iepriekšējos divos šī gada "Grand Slam" turnīros martā Somijā un aprīlī Ķīnā labāk nostartēja Šurins ar Meškovu, kuri vienīgie no mūsējiem iekļuva pusfinālā. Labāko divpadsmitniekā Vadims ar Nastju dejoja arī Helsinkos, kur tika iegūta 11.vieta. Šoreiz viņiem izdevās apsteigt sīvākos konkurentus no Austrijas, Krievijas un arī 11.vietā palikušos Igaunijas čempionus Madisu Abelu/Aleksandru Galkinu un pakāpties uz 8.vietu, kas ir viņu pēdējo divu gadu labākais rezultāts šāda līmeņa sacensībās. Starp citu, savā karjerā Šurins ar Meškovu, pārstāvot iepriekš Krieviju, "Grand Slam" pusfinālos ir dejojuši vairāk nekā 20 reizes, bet četras reizes viņiem ir izdevies iekļūt finālā.

Tikmēr valsts čempionātā un reitingā pirmo vietu ieguvušie Līnis ar Ancāni, kuriem "Grand Slam" pusfinālā ir izdevies iekļūt vienu reizi, jau trešajā turnīrā pēc kārtas šajā gadā bija tuvu labāko divpadsmitniekam. Edgars ar Elīzu līdzīgā cīņā par 14.vietu par 0,24 punktiem apsteidza Krievijas čempionāta pusfinālistus un par punktu Slovākijas čempionus, bet divi punkti viņiem pietrūka līdz 13.vietu ieņēmušajiem Lietuvas čempionāta bronzas medaļas ieguvējiem Tomasam Fainšilam un Violetai Posmetnajai. No pusfināla Līni ar Ancāni šķīra 3,3 punkti. Ceturtdaļfinālā iekļuva un 18.vietu ieguva Dariušs Mika un latviete Madara Freiberga (Polija).

Finālā starp ierastajiem konkurentiem uz uzvaru Dmitriju Žarkovu/Olgu Kuļikovu (Krievija) un Simoni Segatori/Aneti Sudolu (Vācija) šoreiz neizvērtās spraiga cīņa, jo punktu ziņā Krievijas čempioni Vācijas pārim bija priekšā par četriem. Tai pat laikā martā Helsinkos starpība bija viens punkts, bet pirms trim mēnešiem Ķīnā abus favorītus šķīra vien nieka 0,04 punkti. Kārtējo trešo vietu izcīnīja Lietuvas čempioni Evaldas Sodeika un Ieva Žukauskaite, savukārt piekto vietu ieguva mūsu dienvidu kaimiņu otrais pāris Vaidotas Lācītis un Veronika Golodņeva.

Nākamais "Grand Slam" turnīrs norisināsies augusta vidū Vācijas pilsētā Štutgartē.