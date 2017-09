Latvijas vīru galda tenisa izlase sestdien Luksemburgā grūtā cīņā piedzīvoja neveiksmi Eiropas čempionāta komandām noslēdzošajā apakšgrupas cīņā, kamēr dāmas sacensības vājākajā divīzijā noslēdza ar pirmajiem diviem panākumiem.

Latvijas vīri vājākās - Standarta - divīzijas I apakšgrupas ceturtajā cīņā ar 2-3 piekāpās Melnkalnei.

Latvijas izlasei vispirms panākumus guva Artūrs Reinholds un Leonīds Maslovs, kamēr Oļegs Kartuzovs piekāpās divos piecu setu dueļos. Savukārt izšķirošajā, piektajā, cīņā zaudējumu četru setu cīņā cieta Reinholds.

Līdz ar to apakšgrupā pa trim panākumiem četrās cīņās guva Azerbaidžāna un Melnkalne, kamēr Latvija ar diviem panākumiem palika trešā. Turpinājumā arī tiks izspēlētas precīzas vietas. Standarta divīzijā komandas cenšas iegūt par 33.vietu Eiropā, bet Latvija cīnīsies par 37.-40.pozīciju. Pusfinālā Latvijai bija plānots samērot spēkus ar Maķedoniju, tomēr pretinieki atteicās no cīņas, līdz ar to svētdien Latvija čempionātu noslēgs ar dueli par 37.vietu.

LETA jau vēstīja, ka pirmajā mačā trešdien Latvijas vīri sīvā cīņā ar 2-3 zaudēja Kiprai, ceturtdien ar 3-2 pārspēja Azerbaidžānu, bet piektdien ar 3-2 uzvarēja Norvēģiju.

Tikmēr Latvijas dāmas Standarta divīzijas sacensības bija sākušas ar trim neveiksmēm, tomēr sestdien turnīra noslēgumā tika pie diviem panākumiem. Vispirms no rīta Latvija ar 3-0 sagrāva Skotiju, panākumus trijos setos gūstot Diānai Rusinovai un Baibai Bogdanovai, bet Intai Zdanovskai esot labākai piecu setu cīņā. Savukārt vakarā arī Latvijas dāmas guva 3-0 tehnisko uzvaru pār Maķedoniju, jo pretinieces neizgāja laukumā, kaut vēl rīta sesijā viņas bija spēlējušas.

Kā vēstīts, pirms tam latvietes ar 0-3 zaudēja Bosnijai un Hercegovinai, ar 1-3 piekāpās Igaunijai un ar 0-3 kapitulēja Norvēģijai.

Līdz ar to Latvijas izlase guva ceturto vietu starp sešām Standarta divīzijas komandām, kas kopējā ieskaitē fiksēja 36.vietu.

Eiropas čempionātā pa 16 labākajām komandām kā dāmām tā vīriem spēlē pirmajā jeb Čempionāta divīzijā, vēl pa 16 vienībām ir otrajā jeb Izaicinājuma divīzijā, kamēr vājākās komandas, tostarp Latvija, kuras cīnās par 33.vietu, ir trešajā jeb Standarta divīzijā, kur vīriem ir desmit komandas, kuras sadalītas divās apakšgrupās, bet dāmām sešas.

Eiropas čempionāts noslēgsies svētdien.