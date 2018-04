Latvijas un Krievijas duelis sākās ar Anastasijas Sevastovas un Anastasija Pavļučenkovas dueli, un šajā mačā Latvijas tenisiste piedzīvoja zaudējumu trīs setu cīņā ar rezultātu 3-6, 6-2, 4-6. Līdz ar to Latvija nonāca iedzinējos ar rezultātu 0-1.

Savukārt otrajā duelī Latvijas šī brīža spēcīgākā tenisistes Jeļena Ostapenko ar 7-5, 6-4 pieveica krievieti Jekaterinu Makarovu, izlīdzinot rezultātu visā cīņā 1-1.

Šajā mačā uzvaru izcīnīs komanda, kas pirmā iegūs trīs uzvaras. Dueļa uzvarētājas nākamgad spēlēs Federāciju kausa pasaules grupā starp 16 labākajām planētas valstsvienībām.

Svētdien pulksten 12:00 kā pirmās kortā dosies šodienas abu spēļu uzvarētājas Ostapenko un Pavļučenko, bet pēc tam sekos Sevastovas spēle pret Makarovu. Ja pēc šīm vienspēlēm rezultāts būs 2-2, tad sekos dubultspēle, kas izšķirs mača likteni.

Portāls "Delfi" piedāvāja pirmās dienas teksta tiešraidi no notikumiem Hantimansijskas tenisa kortā.

Federāciju kausa izcīņa: Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 6-4Ostapenko uzvar spēlēAgresīvi sitienu ļauj Ostapenko uzvarēt pirmajā izspēlē. Makarova pieļauj dubultkļūdu un jau 0-30. Ilgākā izspēlē Ostapeko iesit tīklā, bet tad ar bekhendu tiek pie dubultās mačbumbas!Makarova sanervozējas, pieļauj dubultkļūdu, kas dod Latvijai uzvaru!

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 5-4Ostapenko dauzveidīgi iesāk geimu, uzvarot pirmās divas izspēles (30-0), bet pēc tam kļūdās saīsinātā sitienā. Divas spēcīgas serves palīdz Ostapenko uzvarēt geimā un nonākt viena geima ttālumā no uzvaras mačā. Jāservē gan būs Makarovai

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 4-4Geima ieskaņā Ostapenko sanāk teicams bekhends korta stūrī, tad kļūdās Makarova (0-30). Ostapenko nesanāca labi uznemt ne pārāk grūtu servi, tad viņa kļūdās agresīvā sitienā no labās puses. Ostapenko pieļauj vēl vienu kļūdu, bet tad ar labi forhendu panāk 40-40. Ostapenko labā situācijā uzsita pa spēcīgu un trāpīja autā, bet tad iesit tīklā.

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 4-3Ostapenko ar labām servēm viegli tiek pie 40-0 un pēc Makarovas kļūdas uzvar arī "sausā" savu serves geimu

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 3-3Geima sākumā Ostapenko nesanāca sitiens no kreisās, turpinājumā Makarovai padodas laba serve, seko Ostapenko kļūda un 40-0. Ar spēcīgu servi Krievijas tenisiste "sausā" uzvar geimu

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 3-2Ostapenko paņem pirmo punktu geimā, seko dubultkļūda (15-15) un lielisks bekhends (30-15). Divas labas serves palīdz Ostapenko uzvarēt geimu un atgūt vadību setā

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 2-2Makarova divreiz kļūdās sitienos uz gala līniju (0-30), bet tad precīzi iesit korta tukšajā "kvadrātā" (15-30). Iesitot tīklā, Ostapenko netiek pie dubultās breikbumbas, tad Makarova ar spēcīgu servi panāk 40-30. Mājiniece pieļauj kļūdu, bet ar eisu tiek pie "vairāk". Vēl viena spēcīga serve palīdz Makarovai uzvarēt geimu un līdzsvarot cīņu geimā.

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 2-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko padevās laba otrā serve, bet nākamajā izspēlē viņa iesita tīklā. Seko vēl viena kļūda un jau 15-30. Makarovai nesanāa sitiens pa līniju (30-30), tomēr Ostapenko dubultkļūda ļauj mājiniecei tikt pie breikbumbas. To Makarova izmanto pēc Ostapenko kļūdainā sitiena no gala līnijas.

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuPirmajā izspēlē Ostapenko labi nospēlēja uz gala līniju, tad kļūdījās Makarova (0-30). Makarova iesita tīklā - trīskāršā breikbumba seta otrajā geimā!Pirmo iespēju Latvijas tenisiste neizmanto (iesita tīklā), bet tad izcili uzņēma servi un uzvar geimu

Jeļena Ostapenko - Jekaterina Makarova 7-5, 1-0Ostapenko nesanāk pirmās serves, bet tas netraucē viegli panākt 40-0. Tad gan tiek pieļauta dubultkļūda, bet ar spēcīgu servi Ostapenko uzvar seta pirmo geimu

Ostapenko - Makarova 7-5. Sākas 2. sets

Makarova pēc 1. seta palūdza pārtraukumu un bija atstājusi kortu. Tagad spēle atsāksies

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 7-5. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko neatlaidīgie uzbrukumi noslēdzās ar sitienu pa līniju, taču nākamajā epizodē viņai neizdevās sitiens, un bumbiņa tālu izlidoja autā. Makarova pieļāva dubultkļūdu, bet Ostapenko neizdevās ieņemt pozīciju sitienam, un tas izdevās ļoti neveiksmīgs. Ostapenko iesita bumbiņu tīklā no sarežģītas situācijas, tad Makarova pieļāva dubultklūdu. Ostapenko veiksmīgā situācijā, kad bumbiņa aizskāra tīklu, panāca breikbumbu, un to viņa izmantoja ar teicamu uzbrukumu no labās.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 6-5.Ostapenko ar veiksmīgām darbībām panāca 40:0, bet Makarovai izdevās uzminēt serves virzienu un gūt punktu ar forhendu. Latvijas sportiste neko garumā nevilka un ar nākamo iespēju noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 5-5.Ostapenko iesita bumbiņu tīklā, bet pēc tam viņa no kreisās raidīja bumbiņu gar sāna līniju. Makarova atbildēja ar uzbrukumu no labās laukuma stūrī, tad viņa izpildīja netveramu servi. Ar vēl vienu veiksmīgu servi viņa noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 5-4.Makarova ļoti labi trāpīja pa bumbiņu, uzņemot servi, un guva punktu. Ostapenko izdevās ieservēt nākamajā izspēlē, bet krieviete pēc tam ļoti precīzi trāpīja forhendu uzņemšanā. Latvijas tenisiste atkal paaugstināja tempu un izdarīja sitienu pa malām, līdz guva punktu, savukārt nākamajā epizodē viņa servēja rezultatīvi. Tad vēlreiz Ostapenko sitiens minimāli izlidoja ārpus laukuma, viņa reabilitējas ar "eisu", bet nākamais uzbrukums no labās lidoja ārā. Ostapenko atkal guva punktu ar servi, tam sekoja dubultkļūda, bet rīdziniece ar divām veiksmīgām servēm noslēdza šo geimu.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 4-4Ostapenko sitiens mazliet izlidoja autā, bet tad viņa pamatīgi nodzenāja pretinieci un guva punktu. Ostapenko no kreisās sita, bet bumbiņa mazliet aizskāra tīklu un izlidoja ārpus laukuma. Makarova guva nākamo punktu, taču pēcāk krieviete sita tīklā. Ostapenko sitiens norāvās un izlidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 4-3.Ostapenko sāka ar labu servi, bet pēc tam viņa neizvēlējās labāko uzbrukuma iespēju, ko Makarova izmantoja. Cīņa geimā turpinājās punkts punktā, bet Ostapenko ar servi panāca 40:30, bet tad viņa izdarīja spēcīgus sitienus, devās pie tīkla un no gaisa ietrieca bumbiņu kortā.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 3-3Ostapenko geima sākumā zaudēja divus punktus, taču trešajā izspēlē viņa atkal saasināja situāciju un guva punktu. Pēc tam viņa izspēlēja lielisku sitienu kombināciju un guva tīru punktu, bet Makarova atbildēja ar "eisu". Ostapenko nospēlēja aizsardzībā un "izvilka" sarežģītu bumbu, un Makarova pie tīkla rupji kļūdījās, rezultātam kļūstot 40:40. Makarova pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko ieguva breikbumbu. Krievijas tenisiste kļūdu laboja ar vēl vienu netveramu servi, bet tad viņa Ostapenko apspēlēja un noķēra uz pretkustību. Rīdziniece ar sitienu no labās atjaunoja rezultātu "vienādi", bet pēc pretinieces kļūdas viņa ieguva vēl vienu breikbumbu. Serves uzņemšana Latvijas izlases līderei neizdevās, taču nākamajā epizodē vēlreiz izdevās panāk vēl vienu iespēju lauzt servi. Ostapenko gandrīz jau lauza servi, taču līnijtiesnesis kļūdījās, un punkts bija jāpārspēlē. Pēc šīs epizodes Ostapenko divas reizes netrāpīja sitienu, bet noslēgumā vēlreiz pavisam niecīgs "auts" Latvijas tenisistei.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 3-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Pēc diviem zaudētiem punktiem Ostapenko izpildīja netveramu servi, tad arī ar nākamo servi Makarova netika galā. Latvijas tenisiste ieraidīja bumbiņu tīklā, bet pēc tam Makarovai izdevās atspēlēt breiku.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 3-1.Ostapenko neizdevās tikt galā ar Makarovas pirmajām divām servēm, taču pēc tam krieviete sita bumbiņu tīklā. Ostapenko redzēja, ka Makarova devusies pie tīkla un viņa ar labo sitienu trāpīja gar sāna līniju. Nākamajā izspēlē Ostapenko pavisam nedaudz netrāpīja laukumā, bet tad viņa neprecīzi uzbruka serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 3-0.Ostapenko trāpīja lielisku forhenda sitienu, bet pēc tam Makarova netika galā ar viņas servi. Ostapenko ieraidīja bumbiņu tīklā ar otro sitienu, bet viņa nākamajā epizodē trāpīja laukuma stūrī, noķerot pretinieci uz pretkustību. Latvijas tenisiste turpināja vareni un ar sitienu skrējienā pie tīkla noslēdza arī šo geimu.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko netika galā ar pirmo servi, bet tad Makarova precīzi trāpīja pa līniju un panāca 30:0. Ostapenko pēc tam ar labiem uzbrukumiem atguva divus punktus. Viņa turpināja izdarīt spiedienu uz pretinieci un panāca breikbumbu, kuru realizēja ar vēl vienu ātru uzbrukumu.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova 1-0.Ostapenko guva pirmo punktu mačā, bet pēc tam Makarova asi uzbruka pēc vājas otrās serves. Tad Krievijas tenisiste sita tīklā, bet Ostapenko ar lielisku uzbrukumu no labās panāca 40:15. Sevastova agresīvi izdarīja sitienus un noslēdza pirmo geimu.

Jeļena Ostapenko – Jekaterina Makarova. Spēle sākusies.Ostapenko spēli sāk ar servēšanu.

Pēc aptuveni 20 minūtēm Jeļena Ostapenko spēkosies ar Jekaterinu Makarovu.

Sevastovas un Pavļučenkovas mača statistika.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 4-6. Sevastova zaudē spēli.Sevastovai no neērtas situācijas neizdevās trāpīt laukumā, bet pēc tam viņa serves uzņemšanā sita ārā. Garā izspēlē Pavļučenkova sita tīklā, bet tad viņa teicami uzbruka un panāca divas mačbumbas. Garā izspēlē Sevastovai tomēr sitiens gar sāna līniju atdūrās tīklā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 4-5.Sevastovai arī izdevās savu servi aizvadīt "sausā".

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 3-5.Pavļučenkovai iepriekšējie geimi deva pārliecību, un viņa atkal neļāva Sevastovai gūt punktu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 3-4.Sevastova sāka geimu ar netveramu servi, pēc tam viņa lieliski trāpīja uzbrukumu no labās. Latvijas sportiste turpināja agresīvos uzbrukumu un "sausā" nosargāja servi.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 2-4. Sevastova atkal pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma. bet Krievijas izlases spēlētāja izdarīja to pašu. Pavļučenkova teicami uzbruka no kreisās, panākot 30:15, bet Sevastova neizmantoja teicamu uzbrukuma iespēju un izsita ārpus laukuma. Pavļučenkova turpināja pārliecinoši un vēlreiz guva "tīru" punktu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 2-3. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastova sāka nedaudz forsēt notikumu un ļoti ātri pieļāva divas kļūdas, bet tad Pavļučenkova, saņemot servi, uzbruka un panāca trīs breikbumbas. Sevastovai atspēlēt punktu neizdevās, un viņa serves geimā palika "uz nulles".

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 2-2Sevastova netrāpīja pa bumbiņu, bet pēc tam viņa nedaudz izsita ārpus laukuma. Turpinājumā Sevastova no kreisās trāpīja gar sāna līniju, taču pēc tam viņa sita tīklā. "Aizķerties" šajā geimā neizdevās, jo nākamais sitiens liepājniecei bija neprecīzs.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 2-1Pavļučenkova trīsreiz izsita ārpus laukuma, bet noslēgumā Sevastova pēc serves devās tuvāk tīklam un ar bekhendu guva punktu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 1-1Sevastovai neizdevās trāpīt laukumā uzņemto servi, pēc tam neprecīzs bija arī forhends skrējienā. Tam sekoja vēl viena kļūda uzņemšanā, bet noslēgumā Pavļučenkova precīzi uzbruka no labās.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2, 1-0Sevastova pirmajā izspēlē izsita ārpus laukuma, bet pēc tam viņai izdevās labs uzbrukums. Latvijas tenisistei atkal paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam, taču viņa nākamajā epizodē netrāpīja laukumā. Sevastova turpināja kontrolēt notikumus kortā un panāca vēl vienu pretinieces kļūdu, bet noslēgumā viņa tikt līdz spēcīgam sitienam pie tīkla, ko viņa trāpīja.

Sākas 3. sets.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 6-2. Sevastova uzvar 2. setu. Pavļučenkova pieļāva kļūdu, bet nākamajā izspēlē Sevastovai neizdevās nospēlēt veiksmīgi. Latvijas tenisiste nākamajā izspēlē pretinieci nodzenāja pa laukuma gala līniju un sita tukšajā laukuma stūrī, bet nākamajā izspēlē krieviete sita tīklā. Sevastova ieguva divas setbumbas un realizēja pirmo ar labi uzņemtu servi.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 5-2. Sevastova zaudē serves geimu.Pavļučenkova ar forhenda sitienu guva punktu, Sevastova netrāpīja laukumā pa diagonāli un pieļāva dubultkļūdu. Krievijas tenisistei bija trīs breikbumbas, un viņa izmantoja pirmo, uzbrūkot uzņemšanā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 5-1.Sevastova precīzi trāpīja laukuma stūrī, kad Pavļučenkova jau skrēja pretējā virzienā, bet pēc tam liepājniecei neizdevās trāpīt saīsināto. Krievijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, tad Sevastova teicami uzbruka no kreisās, bet tad viņa lauza pretinieces servi.

Pēkšņi starp geimiem Hantimansijskas arēnas darbinieki sāka tīrīt laukuma līnijas, uz Sevastova norāda, ka tas parasti jādara starp setiem. Iespējams, tā ir mājinieku viltība, lai Sevastovu izsistu no ritma.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 4-1Sevastova pēc diviem zaudētiem punktiem reabilitējās ar precīzu uzbrukumu no kreisās, bet tad pie tīkla viņa aizsniedzās līdz bumbiņai un viegli iesita to pretinieces laukumā. Latvijas izlases spēlētāja panāca pretinieces kļūdu, un noslēgumā lieliski uzbruka no labās.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 3-1.Sevastova uzbruka ar pirmo sitienu, bet netrāpīja laukumā, nākamajā izspēlē viņa neizdevās arī aizsardzības sitiens. Pavļučenkova pieļāva dubultkļūdu, taču pēcāk panāca 40:15. Sevastova ar rezultatīvu forhendu turpināja cīņu, tad Pavļučenkova netrāpīja laukumā, rezultātam kļūstot "vienādi". Garā izspēlē Krievijas izlases spēlētāja vēlreiz izsita autā, dodot Sevastovai breikbumbu, taču liepājniecei aizsardzības sitiens izplanēja ārpus laukuma. Ar perfektu bekhendu Sevastova ieguva vēl vienu breikbumbu, taču Sevastovai neizdevās trāpīt pa bumbiņu tik precīzi, lai tā ielidot laukumā. Latvijas tenisiste iesita tīklā un tomēr nepalielināja pārsvaru.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 3-0Sevastova pie savas serves turpināja spēlēt ļoti augstā līmenī, "sausā" uzvarot serves geimu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 2-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova spēlēja pacietīgi un precīzi, kas ļāva viņai izvirzīties vadībā ar 30:0, bet krieviete punktu atguva ar saīsināto sitienu. Rezultāts kļuva 30:30, kad Sevastova sita tīklā, tomēr nākamā izspēle bija skaista un to ar precīzi forhendu uzvarēja Latvijas sportiste. Pēdējā izspēle tika aizvadīta ļoti augstā tempā, un tas Sevastovai ļāva lauzt servi un izvirzīties vadībā otrajā setā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6, 1-0Sevastova panāca 30:0, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu. Pavļučenkovai izdevās precīzs bekhenda uzbrukums, bet Sevastova atbildēja ar labu servi. Noslēgumā Krievijas tenisiste uzņemšanā sita ārpus laukuma.

Sākas 2. sets.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-6. Sevastova zaudē pirmo setu. Pavļučenkova noturēja aizsardzību un devās pie tīkla, kur guva punktu, bet pēc tam krievietei neizdevās atvairīt latvietes uzbrukumu. Pavļučenkovai izdevās lieliska iegrieztā serve, pēc tam viņai arī bumbiņa no tīkla ielidoja laukumā. Sevastova netrāpīja laukumā un zaudēja pirmo setu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 3-5.Sevastovai paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam un iekrita pretinieces laukumā, bet pēc tam pavisam nedaudz neizdevās trāpīt sitienu gar sāna līniju. Sevastova reabilitējās ar sitienu no labās, gūstot punktu. Latvijas tenisiste šajā geimā darbojās daudz agresīvāk un guva vēl vienu, bet noslēgumā Pavļučenkova neveiksmīgi uzņēma servi.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 2-5Abas tenisistes apmainījās ar "tīri" gūtiem punktiem, tad Sevastovai nākamajās izspēlēs neizdevās pārsist bumbiņu pāri tīklam. Ātrā izspēlē tenisistes izdarīja sitienus, līdz Sevastovai pie tīkla vairs neizdevās tikt pie ērta uzbrukuma.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 2-4Pavļučenkova uzbruka ar bekhendu, bet trāpīja tīklā, nākamajā izspēlē Sevastova lika pretiniecei strādāt aizsardzībā, līdz viņa netika galā. Ar servi liepājniece panāca 40:0, bet tad laba spēle pie tīkla ļāva geimu noslēgt "sausā".

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-4Pavļučenkovai bija izdevies kāpināt spēles tempu, un viņa turpināja aktīvi uzbrukt, panākot 40:15. Ar bekhenda uzbrukumu Pavļučenkova nostiprināja savu pārsvaru mačā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-3. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastova zaudēja divus punktus, bet tad viņa ietrieca bumbiņu pretinieces laukumā. Nākamajā izspēlē liepājniece precīzi uzbruka gar sāna līniju un panāca 30:30, taču tam sekoja sitiens ārpus laukuma, kas deva Pavļučenkovai breikbumbu. Noslēgumā Sevastova neprecīzi nospēlēja saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-2Pavļučenkova pie tīkla nospēlēja "mīksti" un precīzi, bet pēc tam viņa ieraidīja bumbiņu tīklā. Sevastova turpinājumā spēcīgu sitienu izsita pavisam nedaudz ārpus laukuma, taču viņa ar asiem sitieniem tempā pārspēja pretinieci. Krieviete lieliski servēja, bet pie tīkla Sevastova panāca 40:40. Latvijas tenisistes saīsinātais sitiens izgriezās ārpus laukuma, bet noslēgumā Pavļučenkova precīzi trāpīja pa līniju un uzvarēja geimu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-1. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova serves geimu sāka pārliecinoši un ar labiem uzbrukumiem panāca 30;15, bet tad izpildīja arī labu servi. Pavļučenkova nākamajās divās izspēlēs labi nospēlēja serves uzņemšanā, kas ļāva izspēlēs iegūt pārsvaru un gūt punktu. Sevastova panāca rezultātu vairāk, bet tad liepājnieces dubultkļūda un sitiens tīklā deva breikbumbu Pavļučenkovai. Nākamajās epizodēs sīva cīņa turpinājās, un Pavļučenkova ieguva vēl divas breika iespējas. Viņa ar lielisku bekhendu lauza Sevastovas servi.

Anastasija Sevastova – Anastasija Pavļučenkova 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Spēles pirmajā izspēlē Sevastova uzbruka no labās un izsita ārpus laukuma. Pēc tam Latvijas tenisiste spēlēja pacietīgi, un Pavļučenkova divreiz nepārsita bumbiņu pāri tīklam. Sevastova arī sita tīklā, bet nākamajā epizodē Pavļučenkova ar savu agresīvo uzbrukumu panāca 40:30. Turpinājumā krieviete nedaudz izsita ārpus laukuma, rezultātam kļūstot "vienādi", bet tad Sevastova uzbruka asā leņķī, Pavļučenkovai neizdevās šo sitienu uzņemt un Latvijas tenisiste ieguva breikbumbu. Sevastova nospēlēja saīsināto sitienu un lauza pretinieces servi.

Spēle sākusies. Sevastova spēli sāka ar uzņemšanu.

Sevastova piecreiz spēkojusies par Pavļučenkovu, un visās spēlēs zaudējusi. Četros mačos Sevastova zaudēja uz cietā seguma, bet vienreiz uz māla seguma. Kā ziņots, arī Hantimansijskas arēnā izveidots māla segums. https://twitter.com/FedCup/status/987605079049035777

Latvijas tenisa izlases iespēja iekļūt pasaules grupā ir klāt. Hantimansijskā Latvijas tenisistes uzsāk pārspēles pret Krievijas izlasi, un pirmajā mačā Sevastova spēkojas ar Pavļučenkovu.