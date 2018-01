Pasaules ranga līderis Rafaels Nadals no Spānijas otrdien kājas traumas dēļ nepabeidza Austrālijas atklātā tenisa čempionāta ceturtdaļfināla cīņu pret horvātu Marinu Čiliču, kurš līdz ar to iekļuva pusfinālā.

Nadals no mača turpināšanas atteicās piektajā setā, tobrīd esot iedzinējos ar 6-3, 3-6, 7-6 (7:5), 2-6, 0-2. Pusfinālā Čiličs tiksies ar pārsteigumu šajā turnīrā sagādājušo britu tenisistu Kailu Edmundu, kurš otrdien no cīņas izslēdza planētas trešo raketi Grigoru Dimitrovu no Bulgārijas.

Sīvajā cīņā Nadals pirmā setā astotajā geimā guva punktu Čiliča servē, pēc tam arī izservējot setu, bet nākamajā setā jau Nadals divas reizes nenoturēja savu servi, ļaujot horvātam panākt izlīdzinājumu.

Ļoti sīvs bija trešais sets, kurā Čiličs neizmantoja četras breika iespējas, piedevām desmitajā geimā arī vienu setbumbu, bet taibreikā nedaudz labāks bija Nadals. Tomēr turpinājumā ranga līderis, kurš pirmo pozīciju saglabās arī nākamajā nedēļā, vairs nespēja izrādīt nopietnu pretestību, jo viņam traucēja veselības problēmas. Jau šajā setā Nadals pieprasīja medicīnisko pauzi, tomēr turpināja cīņu, uzvarot vien divos geimos. Savukārt, kad izšķirošajā piektajā geimā Čiličs garā geimā panāca 2-0 savā labā, Nadals paziņoja, ka spēli, kura ilga trīs stundas un 47 minūtes, neturpinās.

Čiličs, kurš ir 2014.gada ASV atklātā čempionāta uzvarētējs, bet pasaules rangā ieņem sesto vietu, Nadalu uzvarēja vien otro reizi karjerā. Pirmo panākumu viņš guva 2009.gadā, kad abi tikās pirmo reizi, bet nākamajos piecos savstarpējos mačos labāks bija spānis.

Austrālijas atklātā čempionāta pusfinālā Čiličs iekļuva otro reizi karjerā, jo starp četriem labākajiem bija arī 2010.gadā, pusfinālā zaudējot Endijam Marejam no Lielbritānijas.

Tikmēr Nadals, kurš pērn šī turnīra finālā zaudēja šveicietim Rodžeram Federeram, Melburnā triumfēja 2009.gadā, pēc tam vēl trīs reizes zaudējot finālā.

Jau vēstīts, ka britu pārsteigums Edmunds otrdien ar rezultātu 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 pieveica sacensību trešo raketi Grigoru Dimitrovu.

Pasaules ranga 49.vietā esošais Edmunds kļuvis tikai par sesto britu, kurš sasniedzis "Grand Slam" pusfinālu kopš 1968.gadā sākās atklātā ēra. Pēdējos gados izteikts Lielbritānijas pirmais numurs bijis Endijs Marejs, tomēr viņš neilgi pirms turnīra izlēma veikt jaunu operāciju un vēl vairākus mēnešus neatgriezīsies laukumā.

Edmunds aizvadītajā mačā pārsteidzoši uzvarēja pirmajā setā un neapmulsa, kad piekāpās nākamajā.

"Otrajā setā man bija kritums, tomēr trešā seta beigās atguvos," pauda Edmunds, kurš vienīgo trešā seta breiku izpildīja astotajā geimā. "Savācu savus nervus trešajā setā un beigās veicu breiku."

Ceturtajā setā tenisisti vispirms apmainījās ar breikiem, bet devītajā geimā Edmunds vēlreiz izcēlās un pēc tam desmitajā geimā izservēja maču.

Mačā, kas ilga nepilnas trīs stundas, Edmunds veica 13 netveramās serves, kā arī izpildīja 46 uzvarošos sitienus jeb "winner".

Otrajā zara pusē, kas ceturtdaļfināla mačus aizvadīs trešdien, pērnā gada čempions Federers spēkosies ar čehu Tomāšu Berdihu, bet divu pārsteiguma autoru cīņā talantīgais dienvidkorejietis Hjons Čuns tiksies ar amerikāni Tenisu Sandgrenu.