Pēc 11 vietu kāpuma Gulbis pasaules rangā šobrīd ieņem 257.vietu.

Pirmdien latvietis uzsāks dalību ASV notiekošajā Vinstonas-Seilemas "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā, pirmajā kārtā spēkojoties ar pasaules ranga 122.raketi Mārtonu Fučoviču no Ungārijas. Abu duelis pēc Latvijas laika varētu sākties ap pusnakti.

Vinstonas-Seilemas turnīrā Gulbis piedalās ar īpašo ielūgumu jeb "wild card" un šīs viņam būs pēdējās sacensības pirms ASV atklātā čempionāta, kas sāksies nākamnedēļ. Latvietis pēc cienījama starta Vimbldonas čempionātā piedalījās 250 punktu turnīros Gštādē un Bostadē, kopā gūstot trīs panākumus. Gštādē viņš sasniedza pirmo ceturtdaļfinālu kopš 2015.gada.

Gulbis kopš pērnā gada augusta cīnījies ar veselības problēmām un šobrīd turnīros piedalās ar aizsargāto rangu.

Šogad Gulbis uz neilgu laiku Miķelim Lībietim bija zaudējis Latvijas pirmās raketes godu, tomēr pēc Vimbldonas čempionāta trešās kārtas sasniegšanas viņš to atguva, jo no sestā simta beigām pakāpās uz 348.pozīciju.

Tikmēr Latvijas otrā rakete ir Mārtiņš Podžus, kurš saglabājis 688.pozōciju, bet Lībietis zaudējis vēl trīs vietas un atrodams vien 704.pozīcijā. Šogad kopumā viņš nopelnījis tikai sešus ATP punktus.

Vēl no Latvijas sportistiem 1326.vietā atrodas Artūrs Lazdiņš, 1369.pozīcijā ir Krišjānis Stabiņš, kamēr Rūdolfs Mednis ieņem 1558.vietu. Tikmēr Rihards Emuliņš ir 1678.pozīcijā, kamēr dalītā 1777.pozīcijā ir Roberts Grīnvalds un Jānis Podžus.

Tikmēr par jauno ATP ranga līderi kļuvis 31 gadu vecais Nadals, kurš planētas pirmās raketes godā atgriezies pēc trīs gadu pārtraukuma. Spānis šosezon uzvarējis četros turnīros uz māla seguma, tajā skaitā arī Francijas atklātajā čempionātā. Viņš uz otro vietu nobīdījis līdzšinējo līderi Endiju Mareju no Lielbritānijas, kurš pirmajā pozīcijā bija kopš pagājušā gada novembra.

Savukārt trešais joprojām ir Vimbldonas čempionātā jau astoto reizi uzvarējušais šveicietis Rodžers Federers, kuram seko tautietis Stans Vavrinka, bet piekto vietu ieņem serbs Novaks Džokovičs, kurš šosezon vairs nespēlēs. Līdz ar to nākamo sezonu viņš, visticamāk, uzsāks ārpus ranga pirmā desmitnieka.

Uz sesto vietu no septītās pakāpies Vācijas talants Aleksandrs Zverevs, kamēr pozīciju zaudējis Vimbldonas čempionāta finālists Marins Čiličs no Horvātijas, bet astotais ir Dominiks Tīms no Austrijas. Tikmēr divu vietu kāpumu piedzīvojis bulgārs Grigors Dimitrovs, kurš tagad ir devītais, bet no devītās un desmito pozīciju nokritis japānis Kei Nišikori.

Dimitrovs svētdien triumfēja ASV notikušajā Sinsinati "Masters 1000" sērijas turnīrā, tiekot jau pie sava trešā titula šogad. Finālā bulgārs ar 6-3, 7-5 uzvarēja Austrālijas pārstāvi Niku Kiri un tika pie septītā ATP titula karjerā. Zīmīgi, ka šajā turnīrā Bulgārijas tenisists nezaudēja nevienā setā.

ATP dubultspēļu rangā Lībietis atguvis saglabājis 244.pozīciju, kas ir sportista karjeras rekords, Stabiņš ir 1176.vietā, kuram 1305.pozīcijā seko Mednis. Tikmēr 1342.vietā ir M.Podžus, kamēr Mikus Losbergs ir 1518.vietā, bet J.Podžus atrodas 1603.pozīcijā.

Tikmēr WTA sieviešu tenisa pasaules ranga jaunākajā sarakstā Latvijas vadošā tenisiste Jeļena Ostapenko saglabājusi rekordaugsto 12.vietu, kamēr Anastasija Sevastova piedzīvojusi kritumu par vienu pozīciju.

Iepriekšējā nedēļā Ostapenko cieta negaidītu zaudējumu Sinsinati WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā, ar 4-6, 2-6 piekāpjoties serbietei Aleksandrai Kruničai, kura ir planētas 77.rakete. Tiesa, iepriekšējās sezonas otra puse Latvijas tenisistei nebija pārāk izdevusies, tāpēc viņai nav sagaidāms būtisks kritums pasaules rangā.

Ostapenko pašlaik piedzīvojusi trīs zaudējumus pēc kārtas.

Ranga 12.vietā Ostapenko nokļuva pēc sensacionālās uzvaras Francijas atklātajā čempionātā. Tik augsta vieta ir Latvijas rekords, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Sevastova jaunākajā rangā piedzīvojusi kritumu par vienu vietu, atkāpjoties no sava karjeras rekorda, un tagad ieņem 17.pozīciju. Iepriekšējā nedēļā viņa aizkļuva līdz Sinsinati turnīra trešajai kārtai, kur piekāpās spēcīgajai rumāņu tenisistei Simonai Halepai.

Nākamnedēļ sāksies sezonas noslēdzošais "Grand Slam" turnīrs - ASV atklātais čempionāts -, bet šonedēļ Ostapenko un Sevastova nav iecerējušas startēt.

Šogad nopelnītajos WTA ranga punktos Ostapenko starp visas planētas tenisistēm saglabā astoto vietu, kas viņai šobrīd ļauj reāli cerēt uz dalību sezonas noslēguma turnīrā, kur iekļūst astoņas labākās sportistes. Tikmēr Sevastova atguvusi divas vietas un ieņem 12.pozīciju.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča jaunākajā pasaules rangā pakāpusies par trim vietām un tagad ieņem 316.pozīciju, bet 17 gadus vecā Daniela Vismane ieguvusi trīs vietas un atrodama 1042.pozīcijā. Savukārt rangā pirms nedēļas debitējusī 18 gadus vecā Irina Ļapustina atrodas 1140.pozīcijā.

Pasaules ranga desmitniekā lielas izmaiņas nav notikušas, lai gan tādas varēja būt. Līdere kopš jūlija ir čehiete Karolīna Plīškova - viņa ir tikai otrā čehu tenisiste, kura sasniegusi ranga pirmo vietu. Iepriekš kas tāds 1978.-1980.gadā bija padevies vien Martinai Navrātilovai, kura tolaik pārstāvēja Čehslovākiju.

No čehietes tikai par pieciem punktiem atpaliek Halepa, kura svētdien cieta zaudējumu Sinsinati turnīra finālā. Uzvaras gadījumā viņa būtu kļuvusi par jauno pasaules ranga līderi.

Savukārt no sestās uz trešo vietu pakāpusies Sinsinati sacensību uzvarētāja Garvinje Mugurusa no Spānija, kura šovasar uzvarēja arī Vimbldonas čempionātā. Ceturto pozīciju tikmēr saglabājusi ukrainiete Jeļina Svitoļina, kamēr piektā ir Dānijas pārstāve Karolīne Vozņacki, bet no trešās uz sesto pozīciju noslīdējusi bijusī ranga līdere Angelika Kerbere no Vācijas.

Septīto vietu rangā ieņem Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta, kamēr astotā ir krieviete Svetlana Kuzņecova. Pirmo desmitnieku tikmēr noslēdz Vimbldonas fināliste Venusa Viljamsa no ASV un Agņeška Radvaņska no Polijas.

Sinsinati turnīra finālā Mugurusa ar 6-1, 6-0 uzvarēja Halepu, uzvaru gūstot vien 56 minūšu laikā. Šis rumānietei bija trešais zaudējums, kad viņa cīnās par pasaules ranga pirmo pozīciju. Pirmo neveiksmi viņa piedzīvoja Francijas atklātā čempionāta finālā, negaidīti piekāpjoties Ostapenko, bet otrais zaudējums bija Vimbldonas ceturtdaļfinālā pret Kontu.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi vienu vietu un tagad ieņem 36.pozīciju. Tikmēr Sevastova arī atguvusi vienu pozīciju un tagad ieņem 128.vietu, kamēr Marcinkēviča atrodas 190.pozīcijā.