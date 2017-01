Turnīrā ar devīto numuru izliktais Nadals pusfinālā ar 6-3, 5-7, 7-6 (7:5), 6-7 (4:7), 6-4 teju piecu stundu ilgā mačā pārspēja bulgāru Grigoru Dimitrovu, kurš bija izsēts ar 15. numuru.

Lai gan Nadals vēl diezgan droši uzvarēja pirmo setu, dueļa turpinājums bija ļoti spraigs, jo grūtā cīņā viņam nākamajā setā Dimitrovs revanšējās. Arī nākamie divi seti bija ļoti līdzvērtīgi, tāpēc to liktenis izšķīrās taibreikā. Pirmajā no tiem uzvarēja Nadals, bet pēc tam Bulgārijas tenisists viņam revanšējās. Līdz ar to otrs finālists tika izšķirts piektajā setā, kurā Nadalam devītajā geimā izdevās iegūt ļoti svarīgu breiku, lai gan atradās iedzinējos ar 0:30, bet desmitajā geimā viņš tika pie trim mačbumbām un izmantoja pēdējo no tām.

Tādējādi Nadals nodrošinājis sev vietu Austrālijas atklātā čempionāta finālā, kur viņš tenisa klasikas cienīgā mačā svētdien tiksies ar veterānu Federeru. Abi tenisisti savstarpēji spēkojušies 34 reizes, 23 gadījumos uzvarot spānim.

Pēc pusfināla Nadals atzina, ka jūtoties ļoti noguris: "Grigors aizvadīja neticamu maču. Šī bija lieliska spēle. Paldies līdzjutējiem par lielisko atbalstu, šīs divas nedēļas man bijušas kas neaizmirstams."

"Tas, ka finālā tikšos ar Federeru, ir ļoti īpaša lieta, jo mums abiem šī ir vēl viena iespēja augstākā līmeņa turnīra finālā sacensties vienam pret otru, lai gan pirms tam mums abiem bijušas [veselības] problēmas," pēc panākuma teica Nadals. "Man šķiet, neviens no mums abiem nedomāja, ka viens pret otru spēlēsim šī turnīra finālā."

Nadals par Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāju līdz šim vienīgo reizi kronēts 2009. gadā, turklāt pieveica tieši Federeru, bet iepriekšējo reizi viņš kāda "Grand Slam" turnīra finālā spēlējis 2014. gadā Francijas atklātajā čempionātā. Pēdējos gados Spānijas tenisists mocījies ar savainojumiem, tāpēc piedzīvojis kritumu rangā, kurā pašlaik atrodams devītajā vietā.

Līdzīgs stāsts ir ar Federeru, kurš iepriekšējo sezonu veselības likstu dēļ noslēdza jau vasarā, bet ATP rangā 35 gadus vecais sportists ieņem vien 17. pozīciju.

Kā ziņojām, Federers savā pusfinālā piecu setu cīņā ar 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 pārspēja savu tautieti Stanu Vavrinku, pēc septiņu gadu pārtraukumā sasniedzot Melburnā notiekošā turnīra finālu.

Četrus no saviem 17 "Grand Slam" tituliem Federers izcīnījis tieši Austrālijā, iepriekšējo reizi šeit uzvarot 2010.gadā. Nākamos sešus gadus viņš piecas reizes aizkļuva līdz pusfinālam, bet aizpērn apstājās turnīra trešajā kārtā.

Zīmīgi, ka Austrālijas atklātā čempionāta fināls Federeram būs viņa simtais mačs šī turnīra ietvaros. Par viņu vairāk iespējis tikai pagājušā gadsimta zvaigzne Džimijs Konors, kurš aizvadījis 115 un 102 cīņas attiecīgi ASV un Vimbldonas atklātajos čempionātos.

Tikmēr dāmu turnīra finālā sestdien savā starpā spēkiem mērosies amerikāņu māsas Serēna un Venusa Viljamsas. Uzvara šajā mačā Serēnai ļaus atgriezties pasaules ranga pirmajā vietā.