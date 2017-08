Līdz ar to Ostapenko dalību Sinsinati vienspēļu turnīrā noslēgusi ar nopelnītu vienu WTA ranga punktu. Latvijas tenisistei šis bija trešais zaudējums pēc kārtas. Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija tikušās.

Ostapenko šo maču sāka ļoti pārliecinoši, prasmīgi izmantojot pretinieces kļūdas. Otrajā geimā viņa lauza Kruničas servi un pēcāk izvirzījās vadībā ar 3-0. Arī ceturto geimu Latvijas pārstāve iesāka droši, izvirzījās vadībā ar 40:0, tomēr neizmantoja nevienu no trim breikbumbām, un serbiete ar pāris eisiem savu servi nosargāja.

Kruniča bija ieguvusi spēles garšu, jo piektajā geimā lauza Ostapenko servi, turklāt arī turpinājumā serbiete spēlēja pārliecinošāk, kamēr Latvijas pārstāve regulāri bija neapmierināta ar tiesneses pieņemtajiem lēmumiem. Serbijas tenisiste devītajā geimā vēlreiz lauza Ostapenko servi un nākamajā geimā jau servēja par uzvaru pirmajā setā.

Lai arī Ostapenko tika pie divām breikbumbām, nevienu no tām viņa neizmantoja. Līdz ar to Kruniča nosargāja servi un pirmajā setā uzvarēja ar 6-4, triumfējot sešos no noslēdzošajiem septiņiem geimiem.

Arī otrajā setā Ostapenko bija tālu no vēlamā snieguma, turklāt viņu nomāca veselības likstas. Pirmajā geimā Kruniča lauza viņas servi, kamēr pie pretinieces serves Latvijas tenisistei vispār nebija nekādu iespēju izcelties. Serbijas sportiste vēlreiz Ostapenko servi lauza piektajā geimā, turklāt izskatījās, bet pēc tam Latvijas pārstāve lūdza palīdzību no malas, un sportistei tika mērīts asinsspiediens.

Tomēr Ostapenko atgriezās laukumā un cīnījās, turklāt sestajā geimā pirmo reizi otrajā setā tika pie breika. Tiesa, nākamajā geimā pašas kļūdas liedza nosargāt savu servi, tāpēc otrā seta astotajā geimā Kruniča servēja par uzvaru mačā. Šajā geimā Latvijas sportiste ieguva divas breikbumbas, tomēr abas serbiete atspēlēja un pēcāk izservēja maču, otrajā setā triumfējot ar pārliecinošu 6-2.

Jau vēstīts, ka sākotnēji Ostapenko izlozē pretiniekos ieguva titulēto Krievijas tenisisti Mariju Šarapovu, taču viņa vēlāk rokas traumas dēļ savu dalību turnīrā atsauca. Līdz ar to ar 12. numuru izliktā Ostapenko pretiniekos ieguva kādu no kvalifikācijas dalībniecēm, par kuru papildus izlozē kļuva Kruniča.

Par pirmās kārtas pārvarēšanu Sevastova nopelnīja 60 WTA vienspēļu ranga punktus. Latvijas tenisistei otrajā kārtā pretī stāsies itāliete Roberta Vinči, kura pirmajā kārtā ar 7-5, 7-5 uzveica ungārieti Tīmeu Babošu.

Abas sportistes aizvadīja ļoti līdzvērtīgu pirmā seta sākumu, bet trešajā geimā Sevastova neizmantoja divas breikbumbas, turklāt aiznākamajā geimā viņa ieguva vēl vienu breikbumbu, taču arī tā palika neizmantota. Pirmā seta turpinājumā neliela iniciatīva pārgāja ķīnietes pusē, kura ieguva divas breikbumbas sestajā geimā, bet spraigā cīņā Sevastova savu servi tomēr nosargāja.

Tiesa, tas neizdevās svarīgajā astotajā geimā, jo Šuai izmantoja savu vienīgo breikbumbu, panākdama 5-3. Turpinājumā ķīniete arī veiksmīgi izservēja setu, noslēdzot to ar trīs uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Lai arī pirmajā geimā ķīniete tika pie breikbumbas, ko gan viņa neizmantoja, kopumā Sevastova otro setu sāka pārliecinoši, izvirzoties vadībā ar 3-0, jo vienreiz izdevās lauzt pretinieces servi. Tiesa, Šuai viegli šo breiku atspēlēja piektajā geimā un pēcāk panāca neizšķirtu.

Otrā seta turpinājumā abas tenisistes aizvadīja līdzvērtīgu cīņu, tomēr noslēgumu veiksmīgāk aizvadīja Sevastova, kura desmitajā geimā lauza ķīnietes servi un triumfēja ar 6-4.

Izšķirošā - trešā - seta pirmajos divos geimos abas tenisistes apmainījās breikiem, bet turpinājumā bija spēkos ļoti līdzvērtīga cīņa. Tiesa, sestajā geimā Sevastova tika pie breika un pēcāk pati ar teicamām servēm spēja atspēlēt pāris ķīnietes izcīnītās breikbumbas.

Sevastova trešā seta izskaņā bija pārņēmusi iniciatīvu un maču noslēdza ar vēl vienu breiku, astotajā geimā ļaujot pretiniecei uzvarēt tikai vienā izspēlē.

Abas tenisistes nu savā starpā tikušās četras reizes un allaž uzvarējusi Sevastova.