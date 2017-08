Līdz ar to Ostapenko dalību Sinsinati vienspēļu turnīrā noslēgusi ar nopelnītu vienu WTA ranga punktu. Latvijas tenisistei šis bija trešais zaudējums pēc kārtas. Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija tikušās.

Ostapenko šo maču sāka ļoti pārliecinoši, prasmīgi izmantojot pretinieces kļūdas. Otrajā geimā viņa lauza Kruničas servi un pēcāk izvirzījās vadībā ar 3-0. Arī ceturto geimu Latvijas pārstāve iesāka droši, izvirzījās vadībā ar 40:0, tomēr neizmantoja nevienu no trim breikbumbām, un serbiete ar pāris eisiem savu servi nosargāja.

Kruniča bija ieguvusi spēles garšu, jo piektajā geimā lauza Ostapenko servi, turklāt arī turpinājumā serbiete spēlēja pārliecinošāk, kamēr Latvijas pārstāve regulāri bija neapmierināta ar tiesneses pieņemtajiem lēmumiem. Serbijas tenisiste devītajā geimā vēlreiz lauza Ostapenko servi un nākamajā geimā jau servēja par uzvaru pirmajā setā.

Lai arī Ostapenko tika pie divām breikbumbām, nevienu no tām viņa neizmantoja. Līdz ar to Kruniča nosargāja servi un pirmajā setā uzvarēja ar 6-4, triumfējot sešos no noslēdzošajiem septiņiem geimiem.

Arī otrajā setā Ostapenko bija tālu no vēlamā snieguma, turklāt viņu nomāca veselības likstas. Pirmajā geimā Kruniča lauza viņas servi, kamēr pie pretinieces serves Latvijas tenisistei vispār nebija nekādu iespēju izcelties. Serbijas sportiste vēlreiz Ostapenko servi lauza piektajā geimā, turklāt izskatījās, bet pēc tam Latvijas pārstāve lūdza palīdzību no malas, un sportistei tika mērīts asinsspiediens.

Tomēr Ostapenko atgriezās laukumā un cīnījās, turklāt sestajā geimā pirmo reizi otrajā setā tika pie breika. Tiesa, nākamajā geimā pašas kļūdas liedza nosargāt savu servi, tāpēc otrā seta astotajā geimā Kruniča servēja par uzvaru mačā. Šajā geimā Latvijas sportiste ieguva divas breikbumbas, tomēr abas serbiete atspēlēja un pēcāk izservēja maču, otrajā setā triumfējot ar pārliecinošu 6-2.

Jau vēstīts, ka sākotnēji Ostapenko izlozē pretiniekos ieguva titulēto Krievijas tenisisti Mariju Šarapovu, taču viņa vēlāk rokas traumas dēļ savu dalību turnīrā atsauca. Līdz ar to ar 12. numuru izliktā Ostapenko pretiniekos ieguva kādu no kvalifikācijas dalībniecēm, par kuru papildus izlozē kļuva Kruniča.

Otrajā kārtā Kruniča mērosies spēkiem ar pasaules ranga 32 .vietas īpašnieci Karlu Suaresu-Navarro, kura pirmās kārtas cīņā ar 6-3, 7-5 uzvarēja horvātu veterāni Mirjanu Lučiču-Baroni.

Kruniča kvalifikācijā izcīnīja divas grūtas uzvaras, vispirms ar 6-7 (1:7), 6-3, 6-4 pārspējot rumānieti Soranu Kirstju, bet pēc tam ar 7-6 (7:5), 4-6, 6-2 pieveicot itālieti Frančesku Skjavoni .

Kruniča vēl pērnā gada izskaņā pasaules rangā bija vien 147. vietā, taču šajā sezonā ir spēlējusi sekmīgāk, izcīnot 29 uzvaras 45 spēlēs. Viņa jūnijā uzvarēja Bolas WTA 125k sērijas turnīrā, kā arī šosezon spēlējusi ceturtdaļfinālā Bogotas un Bostades WTA "International" sērijas sacensībās.