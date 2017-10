Ostapenko uzvara neko nedeva, jo viņa nespēja iekļūt sacensību pusfinālā, bet Plīškova jau pirms mača bija sev nodrošinājusi vietu pusfinālā.

Ostapenko otrajā geimā atspēlēja trīs breikbumbas, bet uzreiz pēc tam viņa lauza Plīškovas servi. Tiesa, čehiete uzreiz rezultātu izlīdzināja, tomēr setu Latvijas tenisiste noslēdza ar trīs uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Ostapenko bija ieguvusi lielu pārliecību un maču turpināja ļoti pārliecinoši, vēl divas reizes nobreikojot pretinieci un izcīnot pārliecinošu uzvaru.

Šī Ostapenko bija pirmā uzvara pār Plīškovu. Viņas tagad tikušās trīs reizes, un iepriekš Latvijas sportiste 2016. gadā čehietei zaudēja Sinsinati turnīrā un 2017. gada "Australian Open" .

Ostapenko WTA finālturnīrā izcīnīja 500 WTA ranga punktus. Savukārt 2017. gada sezonu viņa pabeidza ar 48 uzvarām un 20 zaudējumiem pamatturnīros.

Aizvadītās sezonas laikā Ostapenko WTA rangā savu pozīciju uzlaboja par 37 vietām, pakāpjoties no 44. līdz septītajai pozīcijai. Viņa sensacionāli triumfēja "Frech Open" turnīrā, lai arī nebija starp izsētajām tenisistēm.

Ostapenko aizvadītajā sezonā uzvarēja arī Seulas WTA "International" sērijas turnīrā. Vēl tikai septiņas tenisistes spēja uzvarēt vismaz divos turnīros. Tāpat Latvijas tenisa spēlētāja 26 reizes aizvadīja trīs setu mačus, no tiem uzvarot 19, kas bija labākais rezultāts tūrē. Tāpat viņa kvalificējās WTA sezonas noslēguma turnīram.

WTA finālturnīrs: Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova

Šīs spēles statistika:

Ostapenko pēc uzvaras: "Esmu ļoti priecīga šeit atrasties un priecājos šādi noslēgt sezonu. Man nebija, ko zaudēt, tāpēc spēlēju atraisīti." https://twitter.com/WTA/status/923479453136592896

Ar šo izcilo sniegumu Ostapenko noslēdza savu karjeras veiksmīgāko sezonu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3, 6-1. Ostapenko izcīna uzvaru!Ostapenko pie savas serves darbojās lieliski un panāca trīs mačbumbas. Tad Plīškova sita ārpus laukuma. Ostapenko izcīna uzvaru un atvadās no WTA finālturnīra.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3, 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko turpināja nospiest Plīškovu, pie viņas serves panākot 30:0. Tad čehiete sarežģītā situācijā trāpīja pa sāna līniju un ar servi izlīdzināja rezultātu. Lai arī Ostapenko uzņēma sarežģītu servi, tomēr viņai uzbrukumu trāpīt neizdevās. Savukārt turpinājumā latviete atkal precīzi uzbruka ar forhendu. Ostapenko ieguva breikbumbu pēc pretiniece dubultkļūdas, tad viņa ar lielu pārliecību atkal uzbruka no labās.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3, 4-1.Ostapenko pārsteidza pretinieci ar labu otro servi, tad viņa ar sitienu no kreisās guva "tīru" punktu, kam sekoja "eiss". Skrējienā pie tīkla Ostapenko noslēdza "sausā" uzvarētu geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3, 3-1.Ostapenko no forhenda sistā bumbiņa izgriezās ārpus laukuma, tad Plīškova precīzi servēja un "sausā" nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3, 3-0.Veiksmīgais seta sākums Ostapenko deva pārliecību, un viņa ātri panāca 40:0. Tad Latvijas tenisiste netrāpīja laukumā, savukārt noslēgumā viņa labi servēja.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Plīškova sita tīklā, tad viņa reabilitējās ar labu servi, bet tam sekoja vēl viens sitiens tīklā. Ostapenko ar bekhendu netrāpīja laukumā, tad Plīškova sita tīklā un deva latvietei breika iespēju. Čehijas sportiste pieļāva dubultkļūdu un zaudēja servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3, 1-0Pēc dubultkļūdas Ostapenko izdevās perfekts aizsardzības sitiens pašā stūrī. Ostapenko vēlreiz pieļāva dubultkļūdu, bet rezultāts vēlāk atkal kļuva neizšķirts. Plīškovai nākamajās divās epizodēs neizdevās trāpīt laukumā, kad viņa aizsardzībā atvairīja sitienus.

Plīškovas trenere uzsvaru lika uz servēšanu, un tenisistei tagad jātiek galā ar šo izaicinājumu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-3. Ostapenko lauž servi un uzvar pirmo setu!Ostapenko precīzi sita forhenda sitienu, kad Plīškova bija pretkustībā, savukārt pēc tam čehiete pamatīgi izsita ārpus laukuma. Latvijas tenisiste ar sitienu no labās pa diagonāli ieguva trīs setbumbas, bet pirmo izmantot neizdevās. Ar līdzīgu forhenda sitienu viņa noslēdza pirmo setu!

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 5-3Pēc ne pārāk garām izspēlēm Ostapeko bija vadībā ar 30:15. Plīškova sita tīklā no labās, tad Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, bet noslēgumā izdevās serve, kuru pretiniece nespēja uzņemt. Ostapenko nostiprināja vadību pirmajā setā.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko aizsardzībā izpildīja "sveci", pēc kuras Plīškova sita ārpus laukuma. Tad Ostapenko forhends guva vēl vienu punktu, savukārt turpinājumā garā izspēlē čehiete trāpīja tīklā. Pirmo no trim breikbumbām Ostapenko neizmantoja, jo sita ārpus laukuma, nākamajā momentā viņa trāpīja tīklā, taču tad neizdevās uzņemt servi. Ostapenko ieguva vēl vienu breika iespēju, kad pretiniece nepārsita bumbiņu pāri tīklam, tomēr šoreiz uzbrukums uzņemšanā neizdevās. Plīškova izpildīja "eisu", Ostapenko atbildēja ar "tīri" uzvarētu uzbrukumu no labās, bet čehietei vēlreiz izdevās netverama serve.Ostapenko tika pie ērta bekhenda sitiena, vēlreiz panākot "vienādu" rezultātu. Turpinājumā viņai izdevās labi uzņemt servi, kas nākamajā situācijā deva uzbrukumu no labās, ko viņa izmantoja. Ostapenko noturēja aizsardzību un panāca, ka Plīškovai jāizdara neērts sitiens, kas lidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 3-3Ostapenko ar divām labām servēm un ar "tīri" gūtu panāca 40:0, taču pēc tam viņai nedaudz pietrūka līdz "sausā" uzvarētam geimam, jo bumbiņa nedaudz izlidoja ārpus laukuma. Pie tīkla Latvijas sportiste trieca bumbiņu laukumā un guva punktu.

Ostapenko pārtraukumā treneris Andim Juškam atzina, ka viņai ir grūti koncentrēties un nav spēka. Treneris viņu aicināja pretinieci pakustināt, jo pēc tam viņa nākamās divas, trīs izspēles kustās lēnāk. Tāpat treneris slavēja viņas servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-3.Plīškova ātri panāca 30:0, bet trešajā izspēlē viņas uzbrukums atdūrās tīklā. Tad viņa izpildīja pirmo "eisu" spēlē, tomēr Ostapenko ar lielisku bekhenda uzbrukumu uzņemšanā guva punktu, sitot gar sāna līniju. Ostapenko uzspieda savu spēli un ar sitienu no labās panāca rezultātu 40:40. Plīškova noslēgumā ar servi un bekhenda uzbrukumu tomēr prata nosargāt šo serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pie tīkla netrāpīja sitienu laukumā, nākamajā epizodē viņa sita tīklā. Ilgā sitienu apmaiņā Plīškova izraidīja bumbiņu ārpus laukuma, bet mirkli vēlāk Latvijas sportiste izdarīja to pašu. Noslēgumā Ostapenko sita tīkla un zaudēja servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko guva punktu serves uzņemšanā, tad Plīškova atspēlējās. Nākamos punktus pēc pretinieces dubultkļūdām guva Ostapenko, kas ieguva divas breikbumbas. Plīškova rezultātu izlīdzināja ar labām servēm, viņa turpināja labi servēt, panākot "vairāk", bet čehietei nākamajā izspēlē neizdevās trāpīt uzbrukumu. Ar labi uzņemtu servi Ostapenko panāca trešo breikbumbu, un pēc pretinieces kārtējās dubultkļūdas viņa lauza servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-1Plīškova lieliski nospēlēja aizsardzībā un guva punktu ar sarežģītu sitienu, bet pēc tam viņas sitiens no labās lidoja ārpus laukuma. Tad Plīškova trāpīja pa pašu gala līniju, un tas neļāva Ostapenko izdarīt ērtu sitienu. Latvijas sportiste turpinājumā pieļāva dubultkļūdu, bet pirmo breikbumbu atspēlēja ar sitienu no kreisās pa diagonāli. Tad Ostapenko izpildīja labu servi un panāca rezultātu 40:40. Ostapenko panāca rezultātu "vairāk", bet nākamajās divās izspēlēs Plīškova guva punktus, iegūstot trešo breikbumbu. Ostapenko vēlreiz izpildīja labu servi un turpināja cīņu par serves nosargāšanu. Latvijas tenisistei tad izdevās aizsardzības sitiens pretinieces kājās, un viņai neizdevās atvairīt šo sitienu, bet Ostapenko pēc tam netrāpīja uzbrukuma sitienu no labās. Noslēgumā Ostapenko prata gūt vēl divus punktus.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 0-1Plīškova ar servi guva pirmo punktu, bet pēc tam Ostapenko guva punktu skrējienā ar forhenda sitienu gar sāna līniju. Nedaudz sarežģītākā situācijā vēlāk Ostapenko šādu sitienu netrāpīja, tad čehiete izpildīja labas serves un noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova. Spēle sākusies!Ostapenko sāk maču ar serves uzņemšanu

Zīmīgi, ka Plīškova abas spēles WTA finālturnīrā uzvarēja ar 6-2, 6-2, ar šo rezultātu pārspējot Venusu Viljamsu un Garvīni Mugurusu.

Ostapenko un Plīškova pirms spēles ir ļoti smaidīgas un labā noskaņojumā. Spriedze šajā mačā vairs nav tik liela, un abas varēs izbaudīt spēli.

Ostapenko un Plīškova savā starpā tikušās divas reizes, abas uzvaras izcīnot čehietei. 2016. gadā Sinsinati turnīrā Ostapenko zaudēja ar 4-6, 1-6, bet 2017. gada “Australian Open” ar viņa piekāpās ar 6-4, 0-6, 8-10.

Tieši Plīškovas uzvara pār Garvīni Mugurusu atņēma Latvijas tenisistei iespējas iekļūt pusfinālā. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/pliskovas-uzvara-par-mugurusu-atnem-ostapenko-ceribas-tikt-wta-finals-pusfinala.d?id=49374375

Iepriekšējā spēlē Ostapenko bija ļoti smaga, jo viņa trīs stundas spēkojās ar Venusu Viljamsu, piedzīvojot dramatisku zaudējumu. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-dramatiska-maratonmaca-piedzivo-zaudejumu-veteranei-venusai-viljamsai.d?id=49372871

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien aizvada pēdējo baltās apakšgrupas spēli, spēkojoties ar čehieti Karolīnu Plīškovu. Ostapenko jau zaudējusi cerības iekļūt pusfinālā, taču viņa lūkos gūt pirmo uzvaru turnīrā un pirmo uzvaru pār Plīškovu.