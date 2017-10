Tagad turnīra trešajā kārtā jeb 1/8 finālā Ostapenko tiksies ar rumānieti Moniku Nikulesku vai mājinieci Šuai Penu.

Ostapenko pārliecinoši aizvadīja pirmo setu, jau pirmajā geimā laužot pretinieces servi. Tad Latvijas tenisiste panāca 5-2, turpinājumā zaudēja serves geimu, bet jau nākamajā geimā lauza pretinieces servi un uzvarēja setu ar 6-3. Otrajā setā tenisistes bieži lauza pretinieces serves geimu, un arī šajā cīņā pēdējais vārds piederēja Ostapenko, kura uzvarēja 12. geimu un līdz ar to arī setu (7-5) un maču.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Pekinas turnīrs: Jeļena Ostapenko - Samanta Stosura

Jeļena Ostapenko - Samanta Stosura 6-3, 7-5Ostapenko lauž pretinieces serves geimu un uzvar spēliOstapenko kļūdās izdevīgās situācijās un tas neļauj viņai saasināt spēli geimā (40-15). Tad gan divas pacietīgas izspēles ļauj izlīdzināt cīņu geimā (40-40). Pēc izgājiena pie tīkla Ostapenko ar bekhendu panāk pirmo mačbumbu spēlē! To Stosura atspēlē ar spēcīgu pirmo servi. Ostapenko atkal nospēlē pacietīgi un tiek pie otrās mačbumbas (23. breikbumba spēlē). To izmanto Ostapenko, ar forhendu uzvarot geimu, setu un maču!

Ostapenko - Stosura 6-3, 6-5Ostapenko droši spēlē serves geimā un viegli panāk 40-15. Tad teicams bekhends ļauj uzvarēt geimu.

Ostapenko - Stosura 6-3, 5-5Stosura ar spēcīgām servēm no 0-15 tiek pie 30-15. Tad Ostapenko uzņem servi un uzvar šo izspēli ar perfektu forhendu (30-30). Stosura uzvar izspēli ar sitienu pa diagonāli, neļaujot Ostapenko tikt pie mačbumbas. Ostapenko labā situācijā kļūdās sitienā uz gala līniju, ļaujot pretiniecei uzvarēt geimā.

Ostapenko - Stosura 6-3, 5-4Ostapenko ar teicamām servēm panāk 40-0. Vienu punktu Stosura atspēlē, bet Ostapenko uzvar geimu ar bekhenda sitienu uz gala līniju.

Ostapenko - Stosura 6-3, 4-4Stosura geimu sāk ar dubultkļūdu, Ostapenko otrajā izspēlē iesit tīklā. Tad Latvijas tenisiste labi uzņem servi, bet nākamajā izspēlē kļūdās forhenda sitienā. Stosura ar spēcīgu servi panāk 40-30 un tad ar spēcīgu servi pirmo reizi setā uzvar savu serves geimu

Ostapenko - Stosura 6-3, 4-3Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko pēc uzvarētā geima atslābusi un ļauj pretiniecei tikt pie trīskāršās breimbumbas. Stosura pirmo neizmanto, iesitot tīklā. Otro iespēju izmanto Stosura, atjaunojot līdzīgu cīņu otrajā setā

Ostapenko - Stosura 6-3, 4-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuTenisistes pamīšus pieļauj kļūdas (30-30). Vēl viena Stosuras kļūda ļauj Ostapenko tikt pie breikpunkta. To izmanto Ostapenko pēc austrālietes kļūdas.

Ostapenko - Stosura 6-3, 3-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko padodas teicamas izspēles, kas ļauj viegli tikt pie 30-0. Tad tukšā korta kvadrātā viņa pamanās izsist autā. Stosurai sanāk viens no retajiem agresīvajiem uzbrukumiem (30-30), bet tad Ostapenko pieļauj dubultkļūdu (30-40). Stosura agresīvi uzņem otro servi un lauž Ostapenko serves geimu

Ostapenko - Stosura 6-3, 3-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuJa Ostapenko spēlē savu spēli, pretiniecei nav cerību. Ar drošu, nekļūdīgu spēli viņa tiek pie breikbumbas, ko Stosura atspēlē ar eisu. Agresīvi uzņemta serve ļauj Ostapenko tikt pie vēl vienas breikbumbas, ko atkal neizdodas izmantot.Ostapenko neizmanto arī trešo breikbumbu, bet pēc kārtējās Stosuras kļūdas tiek pie ceturtās iespējas. Šoreiz labā situācijā Ostapenko no gaisa iesit tīklā, nākamajā izspēlē atkal tiek pie breikpunkta (18. breikpunkts spēlē!!!), bet arī šoreiz geimu neuzvar. Tad Ostapenko neļauj pretiniecei uzvarēt geimu un sesto reizi geimā ir "vienādi". Stosura izgāja pie tīkla, bet labāk darbojās Ostapenko. Sestā breikbumba geimā tiek izmantota un Ostapenko izvirzās vadībā. Geims ilga vairāk nekā 10 minūtes.

Ostapenko - Stosura 2-1Stosura sākusi agresīvāk spēlēt, kas pārsteidz Ostapenko. Austrāliete tiek pie breikpunkta pēc Ostapenko sitiena tīklā. Breikpunktu Latvijas tenisiste pārliecinoši atspēlē un tad ar viltīgu servi panāk "vairāk". Ostapenko kļūdās, bet tad viņai padodas ceturtais eiss. Ostapenko uzvar geimu ar perfektu bekhendu.

Ostapenko - Stosura 1-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko liek pretiniecei spēlēt uz gala līnijas, kas austrālietei nepatīk. Tad seko dubultkļūda (0-40). Pirmo breikbumbu neizmanto Ostapenko, bekhendu trāpot tīklā. Tad seko kļūda forhendā, paliek vēl trešā breikbumba. Un vēl viena forhenda kļūda...(40-40). Ostapenko jau astoņas nepiespiestās kļūdas, bet nav nospēlēti pat divi geimi.Stosura iesit tīklā, tad izsit autā, kas ļauj Ostapenko atgūt līdzsvaru geimā.

Ostapenko - Stosura 6-3, 0-1Ostapenko zaudē serves geimuStosura teicami sāk 2. setu un tiek pie dubultās breikbumbas. Ostapenko to atspēlē, iegūst "vairāk", bet divas izspēles ar teicamiem sitieniem pa līniju ļauj Stosurai tikt pie trešā breikpunkta. To arī atspēlē Ostapenko un tiek pie "vairāk", bet pieļauj savu piekto dubultkļūdu spēlē. Pēc dubultkļūdas seko trešais eiss spēlē, bet geimu uzreiz neizdodas uzvarēt. Stosura labi uzņem Ostapenko otro servi un iegūst ceturto breikpunktu geimā. Laba serve ļauj arī to atspēlēt! Ostapenko pielauj trešo dubulkļūdu geimā, bet šoreiz breikbumbu izmanto Stosura un uzvar geimu ar forhendu.

Sākas 2. setsPēc pirmā seta pie Ostapenko pienāca trenere Medina Garigesa, tomēr viss pagaidām notiek pēc Latvijas tenisistes plāna un neko daudz nevajag mainīt savā sniegumā

Jeļena Ostapenko - Samanta Stosura 6-3Ostapenko lauž pretinieces serves geimu un uzvar pirmo setuPēc neveiksmīgā geima Ostapenko pārliecinoši sāk pretinieces serves geimu un panāk trīskāršo setbumbu (0-40). Ar lielisku forhendu uz gala līniju Ostapenko uzvar setu!

Ostapenko - Stosura 5-3Ostapenko zaudē serves geimuNestabils Ostapenko sniegums ļauj Stosurai tikt pie breikbumbas. Un vēl viena kļūda no Ostapenko puses ļauj austrālietei lauzt serves geimu

Ostapenko - Stosura 5-2Ostapenko "sausā" uzvar pretinieces serves geimuOstapenko nomierinājusies, droši spēlē, mazāk kļūdās un tas ļauj tikt pie trīskāršās breikbumbas. Stosura pieļauj dubultkļūdu, kas pietuvina uzvarai setā Ostapenko.

Ostapenko - Stosura 4-2Pirmajā izspēlē Ostapenko parāda savu ātrumu un tiek pie tīkla, uzvarot izspēli. Tad gan seko dubultkļūda. Ostapenko sākusi vairāk kļūdīties, kas ļauj Stosurai saasināt cīņu geimā. Turpinājumā Ostapenko padodas labas serves un uzvarēts geims

Ostapenko - Stosura 3-2Ostapenko turpina ļoti droši spēlēt un pretinieces serves geimā panāk 0-30. Ar labu servi Stosura vienu izspēli uzvar, bet Ostapenko panāk dubulto breikbumbu. Ostapenko padodas teicama izspēle, bet pēdējā sitienā viņa kļūdās. Otro breikbumbu Stosura atspēlē ar eisu.Tad austrālietrei padodas divas labas serves, un uzvarēts geims.

Ostapenko - Stosura 3-1Ostapenko serves geimā viegli panāk 40-15, bet tad izsit autā. Tomēr teicams bekhends ļauj Latvijas tenisistei uzvarēt geimu

Ostapenko - Stosura 2-1Geima pirmajā izspēlē Ostapenko liek pretiniecei kļūdīties, bet tad pēc serves pati izsit autā. Ostapenko padodas labs sitiens uz gala līniju, kas atkal dod punktu. Stosura izlīdzina rezultātu geimā, bet Ostapenko ar forhendu tiek pie breikbumbas. To Stosura atspēlē ar eisu. Ar agresīvu spēli Ostapenko tiek pie nākamā breikpunkta, bet Stosura atkal to atspēlē ar spēcīgu servi. Pēc brīža Ostapenko tiek pie trešās breikbumbas geimā un vēlreiz to neizmanto. Ostapenko ar teicamu spēli pie tīkla iegūst ceturto breikbumbu geimā, un atkal to atspēlē Stosura. Tad Stosura uzvar divas izspēles pēc kārtas un uzvar arī geimu, kas bija ļoti ilgstošs.

Ostapenko - Stosura 2-0Ostapenko droši uzvar pirmajā izspēlē, bet tad pirmo izspēli mačā uzvar Stosura ar forhendu uz gala līniju. Tenisistes apmainās nepreciziem sitieniem, bet pēc Ostapenko kļūdas izgājienā pie tīkla (no gaisa iesista tīklā) pretiniece iegūst breikpunktu. Ostapenko to atspēlē, kad Stosura izsit autā. Ar forhendu Ostapenko tīri uzvar izspēli, bet geimu uzreiz nespēj uzvarēt - iesit tīklā.Tad Ostapenko sanāk divas serves, pēc kurām Stosura izsit autā. Uzvarēts geims

Ostapenko - Stosura 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko teicami sāk maču, "sausā" paņemot pretinieces serves geimu. Ceturtajā izspēlē Ostapenko sanāca precīzs sitiens uz gala līniju, ko negaidīja pretiniece.

Jeļena Ostapenko - Samanta Stosura. Spēle sākusiesPirmā servē Stosura

Pekinā spēlēja arī Anastasija Sevastova. Viņas pretiniece otro reizi dažu mēnešu laikā bija diskvalifikāciju izcietusī Marija Šarapova. Šoreiz krievieti pieveikt neizdevāshttp://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-tris-stundu-trilleri-pekinas-wta-turnira-cina-zaude-sarapovai.d?id=49290497

Vakar Ostapenko sev oficiāli garantēju vietu sezonas noslēguma turnīrā, kurā piedalās tikai astoņas labākās planētas tenisistes. Liels sasniegums!http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-oficiali-ieklust-wta-sezonas-nosleguma-turnira.d?id=49300163

Ostapenko šobrīd pasaules rangā ieņem rekordaugsto astoto vietu, bet 33 gadus vecā Stosura, lai gan izlaidusi vairākus mēnešus, ir 45. vietā.

Savukārt pirmo reizi Ostapenko ar pieredzējušo Stosuru satikās pērn Rio olimpiskajās spēlēs. Latviete pārliecinoši sāka maču un šķita, ka pretiniecei nav variantu. Tomēr pieredze ņēma virsroku.http://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/ostapenko-pec-lieliska-maca-sakuma-zaude-stosurai-un-nosledz-olimpiskas-speles.d?id=47762439

Stosura septembrī tenisā atgriezās pēc vairāku mēnešu pauzes, kas bija saistīta ar plaukstas traumu. Pirms pauzes viņas pēdējais mačs bija pret... Ostapenko.http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-parada-raksturu-un-siva-cina-izrauj-vietu-french-open-ceturtdalfinala.d?id=48917081

Tenisistes iznākušas kortā un tagad iesildīsies.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko nedaudz atvilikusi elpu un turpina dalību savas līdz šim veiksmīgākās sezonas pēdējos turnīros. Trešdien viņa Pekinā sāk dalību "China Open", kas ir "Premier" sērijas turnīrs. Ostapenko pirmā kārta bija brīva, bet otrajā kārtā viņa tiekas ar austrālieti Samantu Stosuru.