Šo sezonu Ostapenko iesākusi ar diviem zaudējumiem, jo šonedēļ nepārvarēja arī Šeņdžeņas WTA "International" turnīra pirmo kārtu. Līdz ar to uz sezonas pirmo "Grand Slam" turnīru viņa dosies ar diviem zaudējumiem.

Par zaudējumu pirmajā kārtā Ostapenko saņems vienu WTA ranga punktu.

Mača sākumā Ostapenko zaudēja savas pirmās divas serves, bet pati vienreiz nobreikoja pretinieci. Ceturtajā geimā viņa bija tuvu tam, lai panāktu neizšķirtu, tomēr Makarova atspēlēja breikbumbu un panāca 3-1. Nākamajos piecos geimos uzvarēja servētājas līdz desmitajā geimā Ostapenko ar breiku panāca 5-5. Savu nākamo servi viņa zaudēja, bet neļāva pretiniecei izservēt uzvaru setā, līdz ar to seta uzvarētājas noskaidrošanai bija nepieciešams taibreiks. Tajā Ostapenko nonāca iedzinējos ar 1:4 un neatspēlējās, ciezdama zaudējumu ar 3:7.

Otrā seta pirmajā geimā Latvijas tenisiste tika pie divām breikbumbām, taču tās tika atspēlētas. Turpinājumā viņa zaudēja savas abas nākamās serves, nonākdama iedzinējos ar 0-5. Lai gan vienu savu servi viņa realizēja, septītajā geimā Makarova pielika punktu mača, Ostapenko setā zaudējot ar 1-6.

Ostapenko šajā mačā pieļāva 11 dubultkļūdas. Kā zināms, iepriekšējā sezonā šajā statistikas rādītājā viņa bija līdere.

Šajā turnīrā piedalīsies arī vēl viena Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova, kura spēkosies ar Dominiku Cibulkovu no Slovākijas, pirmo maču aizvadot pirmdien.

Pērn lielisku sniegumu rādījusī Ostapenko šobrīd WTA rangā atrodas septītajā pozīcijā un sacensībās bija izlikta ar trešo numuru, kamēr Makarova šobrīd ieņem 33.vietu. Ostapenko sākotnēji bija prognozēta izlikšana ar otro numuru, kas pirmo kārtu būtu devis brīvu, tomēr pēc neveiksmīga sezonas ievada speciālo ielūgumu uz šo turnīru pieņēma pasaules ranga vicelīdere Garvinje Mugurusa no Spānijas.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija tikušās, tomēr vēl pērnā gada septembrī Makarova pieveica Sevastovu.

Makarova 2015.gada pirmajā pusē pasaules rangā vienspēlēs bija pakāpusies pat uz astoto pozīciju. Pirmajā trīsdesmitniekā viņa noslēdza katru sezonu kopš 2012.gada, tomēr 2017.gadu pabeidza vien 33.pozīcijā. Vienspēlēs krieviete karjerā guvusi trīs titulus, vienu no tiem izcīnot arī pērn, kad bija labākā "International" kategorijas turnīrā Vašingtonā.

Makarovas spēku izsaka fakts, ka viņa pērn deviņas reizes pamanījās uzvarēt ranga pirmā desmitnieka tenisistes. Salīdzinājumam - šī brīža WTA ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas pirmā desmitnieka tenisistes 2017.gadā uzvarēja sešas reizes, bet, piemēram, Ostapenko to paveica tikai četras reizes. Tiesa, no šīm desmitnieka tenisistēm Makarova pērn trīsreiz uzvarēja Cibulkovu un divreiz Angeliku Kerberi no Vācijas, kuras abas šobrīd WTA rangā jau ir ārpus divdesmitnieka.

Pret Ostapenko krieviete aizvadīja savu pirmo maču šogad, bet Sidnejā viņa līdz šim augstāko rezultātu sasniedza 2016.gadā, kad ar divām uzvarām tika līdz ceturtdaļfinālam.

Savukārt ļoti veiksmīgi Makarova pārī ar tautieti Jeļenu Vesņinu spēlē dubultspēlēs, kur viņas pērn izcīnīja zeltu Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs, kā arī triumfēja sezonas noslēguma turnīrā, bet pērn bija labākās Vimbldonā, tiekot pie sava trešā kopējā "Grand Slam" titula.

Ostapenko pērn jūnijā triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, sasniedzot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē. Viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti ranga pirmajā desmitniekā un piedalījās WTA sezonas noslēguma turnīrā. Ostapenko bez triumfa "French Open" izcīnīja uzvaru arī Seulas WTA "International" turnīrā.

Pērn Ostapenko WTA pamatturnīros guva 48 uzvaras, kamēr gadu iepriekš viņa tika vien pie 19 panākumiem.

Šo sezonu Ostapenko sāka otrdien Ķīnā, tomēr Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 1-6, 4-6 pārliecinoši piekāpās čehietei Kristīnai Plīškovai. Pērn gada otrajā nedēļā Ostapenko nespēlēja, bet Sidnejā viņa debitēja 2016.gadā, kad zaudēja pirmajā kvalifikācijas mačā.

Otrajā kārtā Makarova tiksies ar vēl vienu krievieti Darju Kasatkinu, kura ir pasaules ranga 24.pozīcijā, vai vietu augstāk esošo Barboru Strīcovu no Čehijas.

Turnīrā Sidnejā ar pirmo numuru izlikta Mugurusa, bet otrais numurs ticis amerikāņu veterānei Venusai Viljamsai.

Tāpat Ostapenko piedalīsies dubultspēlēs, kur ar amerikānieti Sloeinu Stīvensu izveidojusi divu pērnā gada "Grand Slam" titula īpašnieču pāri. Viņām pirmajā kārtā pretim stāsies ukraiņu veterāne Katerina Bondarenko un mājiniece Keisija Delakva.

Kā vēstīts, abas Latvijas tenisistes piekritušas pārstāvēt valsti 2018.gada Federāciju kausa turnīrā. Federāciju kausa izcīņas Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīrs 2018.gadā norisināsies Igaunijā no 7.līdz 10.februārim.