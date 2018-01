Jau vēstīts, ka Ostapenko "Australian Open" pirmās kārtas mačā 74 minūšu laikā ar rezultātu 6-1, 6-4 uzvarēja Skjavoni un nodrošināja sev vietu nākamajā kārtā.

"Viņa ir lieliska spēlētāja. Viņa ir ļoti, ļoti pieredzējusi un aizvadījusi daudzus gadus pasaules tenisa tūrē. Viņa ir ļoti neērta pretiniece," turnīra mājaslapā citēts Ostapenko teiktais pēc spēles. "Otrajā setā es biežāk netrāpīju sitienus, bet tad atradu savu spēli. Esmu ļoti priecīga par to, kā es noslēdzu maču."

Nākamajā kārtā Ostapenko tiksies ar ķīnieti Jinjinu Duaņu, kura pirmās kārtas spēlē ar 6-0, 6-1 Marianu Duke-Marino. Ķīnas tenisiste pasaules rangā šobrīd ieņem 100. vietu, bet ar septītajā vietā esošo Ostapenko līdz šim nav spēlējusi.

The work doesn't stop after you win your match (as Jelena Ostapenko just found out)...#AusOpen pic.twitter.com/Ml4auEnpQS