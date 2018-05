Šī abām tenisistēm bija pirmā savstarpējā spēle, un tā nelika vilties. Abas tenisistes vairāk nekā trīs stundu garumā demonstrēja lielisku uzbrukuma tenisu, tomēr mača beigās vairāk enerģijas un pieredze bija Šarapovai, gūstot uzvaru un iekļūstot pusfinālā.

Otapenko WTA rangā ierindojas sestajā vietā un Romas turnīrā spēlēja tikai otro reizi, bet Šarapova, kura ir trīskārtēja turnīra čempione, rangā ieņem 40. pozīciju.

Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste nopelnīja 190 WTA ranga punktus. Ja tuvākās ranga konkurente piedzīvos neveiksmes, Ostapenko rangā varētu pakāpties līdz pat ceturtajai vietai.

Detalizētu spēles aprakstu var lasīt portāla "Delfi" piedāvātajā teksta tiešraidē!

Teniss, Romas turnīra 1/4 fināls: Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova

https://twitter.com/avatunk/status/997510455630282752

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 5-7. Ostapenko piedzīvo zaudējumu. Abām tenisistēm pirmās izspēles šajā geimā noslēdzās ar kļūdām, bet Šarapova pēcāk spēcīgi un precīzi uzbruka pa sāna līniju. Krieviete vēlreiz labi spēlēja un guva vēl vienu "tīru" punktu, panākot divas mačbumbas. Vēl viens precīzs sitiens gar sāna līniju un viņa noslēdza maču.

https://twitter.com/WTA/status/997506888186015744

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 5-6Abas tenisistes apmainījās ar ātri gūtiem punktiem, savukārt trešajā izspēlē Ostapenko neizdevās pārsist pāri tīklam. Tad Šarapova izsita ārpus laukuma, Ostapenko serves uzņemšanā sita tīklā, bet pēc krievietes dubultkļūdas rezultāts kļuva 40:40. Šarapova izkārtoja sev ērtu forhenda sitienu, ko viņa precīzi trāpīja, bet noslēgumā Ostapenko no bekhenda sita ārpus laukuma.

Spēle rit jau trīs stundas!

https://twitter.com/WTA/status/997504628773146625

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 5-5. Ostapenko agresīvi uzbruka, un Šarapova ar to netika galā, taču nākamā izspēle bija garāka, un tajā Ostapenko sita ārpus laukuma. Šarapova netika galā ar nākamajām divām Latvijas sportistes servēm, taču ar saviem labajiem uzbrukumiem tomēr spēja panākt rezultātu 40:40. Ostapenko no neērtas situācijas neizdevās trāpīt bekhendu pāri tīklam, kas Šarapovai deva mačbumbu. Ostapenko to izdevās atspēlēt ar veiksmīgu servi. Tad Ostapenko nesanāca spēcīga otrā serve, un to Šarapova izmantoja, iegūstot vēl vienu mačbumbu. Vēlreiz uzbrukums serves uzņemšanā krievietei neizdevās. Šarapova turpināja uzbrukt pēc Ostapenko serves, vēlreiz kļūdoties, bet noslēgumā Ostapenko no kreisās trāpīja pa diagonāli un noslēdza geimu.

https://twitter.com/WTA/status/997501930942357504

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 4-5. Ostapenko lauž pretinieces servi.Šarapova ieservēja vienā stūrī, bet tad izdarīja uzbrukuma sitienu otrā stūrī. Pēc tam Ostapenko labāk tika galā uzņemšanā, un krieviete no kreisās sita tīklā, taču pēc tam pati nepārsita pāri laukumam no labās. Ostapenko ar grūtībām uzņēma servi, panākot, ka Šarapova sita tīklā. Krievijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, dodot Ostapenko breikbumbu. Ostapenko izdevās to izmantot, kad viņas sitienu no labās Šarapovai neizdevās atsist atpakaļ laukumā.

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 3-5Ostapenko ar labu enerģiju turpināja spēli, izpildīja labas serves un panāca 40:0. Latvijas tenisiste ar vēl vienu punktu "sausā" nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 2-5Ostapenko ar labiem uzbrukumiem atspēlējās no 0:30 un panāca 30:30, taču Šarapovai izdevās lieliska serve nākamajā epizodē. Ostapenko pēc uzņemtas serves ieguva iniciatīvu un nodzenāja Šarapovu pa gala līniju un guva punktu, taču krieviete arī parādīja savu uzbrukuma arsenālu.

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko sitiens no kreisās atdūrās tīklā pirmajā izspēlē, taču nākamā momentā Šarapovai neizdevās atbildēt ar sitienu sitienu gar sāna līniju. Ostapenko uzbrukums panāca vēl vienu Šarapovas autu, kam sekoja Latvijas sportistes sitiens, kad krieviete skrēja pretējā virzienā. Šarapova no kreisās trāpīja pa sāna līniju un punktu atguva, bet Ostapenko turpinājumā sita tīklā (40:40). Šarapova pēc Ostapenko kļūdām, sitot tīklā, lauza viņas servi.

https://twitter.com/WTA/status/997499572518772739

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 2-3Ostapenko guva punktu uzņemšanā, bet tam sekoja skaista izspēle, kurā Šarapovas uzbrukums šoreiz izrādījās pārāks. Krievijas tenisiste pie tīkla pēcāk ietrieca bumbiņu laukumā. Noslēgumā Latvijas tenisistei tomēr neizdevās pacīnīties par breika iespēju.

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 2-2Ostapenko pirmo punktu guva ar servi, pēc tam viņai izdevās lielisks otrais sitiens izspēlē. Turpinājumāviņa netrāpīja laukumā, Šarapovai neizdevās serves uzņemšana, Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, taču pēc tam ar servi rīdzinietei izdevās noslēgt geimu.

https://twitter.com/WTA/status/997496812184403970

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 1-2Ostapenko lieliski iesāka Šarapovas serves geimu, panākot divas pretinieces kļūdas. Arī trešajā izspēlē bija laba iespēja uzbrukt no kreisās, taču bumbiņa atdūrās tīklā. Ar servēm Šarapova guva nākamos divus punktus, bet noslēgumā Ostapenko skrējienā nedabūja pāri tīklam neērtu bumbiņu.

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 1-1Pēc trim īsām izspēlēm Ostapenko bija vadībā ar 30:15, bet tad Latvijas sportiste ar forhendu guva "tīru" punktu. Šarapova aktīvi nospēlēja nākamās serves uzņemšanā un ieguva izspēles iniciatīvu, panākot Ostapenko kļūdu. Pēc rīdzinieces dubultkļūdas rezultāts kļuva 40:40, bet viņa nākamajā izspēlē lieliski uzbruka, līdz Šarapova sita autā. Noslēgumā Ostapenko atkal lieliski izdarīja uzbrūkošos sitienus, un krievietei vairs neizdevās atbildēt.

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6, 0-1Ostapenko pirmajā izspēlē iesita tīklā, bet pēc tam ar lielisku uzbrukumu no labās punktu atguva. Šarapova pieļāva dubultkļūdu nākamajā epizodē, taču pēc tam Ostapenko sitiens no kreisās atdūrās tīklā (30:30). Noslēgumā Krievijas sportiste izpildīja "eisu" un panāca vēl vienu rīdzinieces kļūdu.

Sākas 3. sets.

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6), 4-6Ostapenko zaudē serves geimu un otro setuOstapenko izsit bekhendu autā, otrajā izspēlē serves uzņemšanā kļūdās Šarapova, kas riskēja (15-15). Šarapovai padodas spēcīgs sitiens pa diagonāli (15-30). Ostapenko dubultkļūda dod Šarapovai dubulto breikbumbu un setbumbu...Pirmo droši atspēlē Ostapenko, iesitot tukšā korta kvadrātā. Šarapova agresīvi uzņem nākamo servi un uzvar geimu, līdz ar to arī setu.

Tenisistes kortā ir jau vairāk nekā 2 stundas, bet vēl nav noslēdzies otrais sets. Ļoti spraiga cīņa!Pirms svarīga geima Ostapenko kortā izsauc treneri, lai saņemtu padomus un nebūtu jāspēlē mačā trešais, izšķirošais sets.

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 4-5Ostapenko pirmajā izspēlē noķer pretinieci pretkustībā (0-15), bet tad slikti uzņem servi (15-15). Ostapenko centās uzbrukt, bet kļūdījās sitienā (30-15). Nākamajā izspēlē viņai padodas agresīvs sitiens, kas dod rezultātu (30-30). Ostapenko kļūdās serves uzņemšanā, bet turpinājumā ar forhendu panāk 40-40. Ostapenko uzbrukums liek Šarapovai kļūdīties, un breikbumba Latvijas tenisistei!Šo breikbumbu Šarapova atspēlē ar izcilu forhendu, kas trāpa korta stūrī. Uzsmaidot veiksmei (bumbiņa no tīkla uzleca parocīgi augsti), Šarapova tiek pie "vairāk", un tad uzvar geimu. https://twitter.com/WTA/status/997491162461028352

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 4-4Šarapova kļūdās serves uzņemšanā, bet tad Ostapenko trāpa pa tīkla trosi - bumbiņa šoreiz nepārkrīt pāri tīklam (15-15). Ostapenko vēlreiz iesit tīklā (15-30), bet ar to pašu atbild Šarapova (30-30). Ostapenko padodas sitiens pa līniju (40-30) un tad ar labi iegrieztu forhendu uzvar geimu.

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 3-4Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko pirmajā izspēlē parāda, ka vēlas uzreiz atspēlēties, bet Šarapovai sanāk kārtējais eiss (15-15). Krievijas tenisiste iesit tīklā (15-30), tad lieliski pa līniju iesit Ostapenko un tiek pie dubultās breikbumbas! Šarapova iesit tīklā, un Ostapenko paņem pretinieces serves geimu

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 2-4Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko neveiksmīgs serves geima sākums, divas kļūdas un 0-30. Tad vēl viena kļūda un jau 0-40. Ostapenko izsit autā un sausā zaudē serves geimuhttps://twitter.com/WTA/status/997488695044272129

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 2-3Ostapenko sanāk sitiens pa līniju, bet Šarapova atbild ar eisu. Tad Ostapenko izsit autā, un Šarapova ar vēl vienu eisu tiek pie 40-15. Ostapenko iesit tīklā un zaudē geimu

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 2-2Šarapova pārsteidz ar lielisku serves uzņemšanu, bet tad divreiz netiek galā ar Ostapenko servēm (30-15). Ceturto servi atkal lieliski uzņem Šarapova (30-30). Sitienos uz gala līnijas pārāk stipri uzsit Šarapova (40-30). Šarapova izsit autā un Ostapenko izlīdzina rezultātu setā

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 1-2Šarapovai atkal sāk padoties agresīvi uzbrukumi, kas ļauj tikt pie 30-15. Tad gan viņa kļūdās sitienā pa līniju (30-30). Ostapenko labo izspēli Šarapova apstādina ar spēcīgu sitienu pa diagonāli. Tad Šarapovai sanāk sitiens pa līniju un viņa izvirzās vadībā

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 1-1Ostapenko zaudē serves geimuŠarapova izmanto iespējas, kad Ostapenko nesanāk pirmā serve, un tiek pie breikbumbas. Tik svarīgā izspēlē tenisistes apmainās sitieniem no gala līnijas, un Ostapenko iesit tīklā.

Ostapenko - Šarapova 7-6 (8:6), 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOtrā seta sākumā Šarapova viegli panāk 40-15, bet Ostapenko skaisti atspēlē vienu punktu. Tad Ostapenko izcili uzņem servi, izlīdzinot rezultātu geimā (40-40). Ostapenko nodzenā pretinieci pa stūriem un tiek pie breikbumbas, bet to neizmanto - neizdodas labi uzņemt servi. Ostapenko vēlreiz tiek pie breikbumbas un šoreiz to izmanto - spēcīgs forhends!https://twitter.com/WTA/status/997485569335676929

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6). Sākas 2. sets

Tenisistes kortā ir jau stundu un 22 minūtes....

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova 7-6 (8:6)Ostapenko uzvar pirmo setu13. geimu ar lielisku forhendu sāk Šarapova, uzreiz iegūstot "mazo breiku". Seko Ostapenko atbilde, agresīvi uzņemot servi (1:1). Ostapenko sanāk labs sitiens uz gala līniju un tagad jau ar breiku vadībā Ostapenko (2:1). Ostapenko panāk 3:1, bet pieļauj dubultkļūdu (3:2). Ostapenko iesit tīklā un geima vidū līdzsvars (3:3).Ostapenko atgūst vadību ar breiku, bet uzreiz seko dubultkļūda (4:4). Tad skaista izspēle un ar bekhendu panāk 5:4. Šarapova svarīgā brīdī ar pauzi viegli tiek pie punkta (5:5), kas pēc brīža panāk pirmo setbumbu. To atspēlē Ostapenko, piespiežot pretinieci kļūdīties (6:6).Ostapenko pēc korta puses maiņas ar izcilu kombināciju tiek pie piektās setbumbas, ko izmanto - perfekts bekhends pa līniju!https://twitter.com/WTA/status/997481234467962880

Ostapenko - Šarapova 6-6Ostapenko lauž pretinieces serves geimu, sekos "tie break"Šarapova burtiski lido pa laukumu un pēc 0-15 grūtā situācijā izglābjas un panāk 15-15. Tad gan prātīgāk nospēlē Ostapenko un ar bekhendu panāk 15-30. Šarapova kļūdās sitienā no gala līnijas un divas breikbumbas Ostapenko. Līdzīgi kā Ostapenko, Šarapova ar dubultkļūdu zaudē serves geimu.Tagad sekos tie break izspēle

Ostapenko - Šarapova 5-6Ostapenko zaudē serves geimu un ceturto geimu pēc kārtasŠarapova iegājusi spēlē un tagad jau Ostapenko nākas pamatīgi aizstāvēties. Šarapova daudz mazāk kļūdās, bet Ostapenko sākusi sist neprecīzāk. Ostapenko kļūdas ļauj Šarapovai tikt pie dubultās breikbumbas (15-40). Vienu breikbumbu Ostapenko atspēlē, bet tad pieļauj dubultkļūdu.https://twitter.com/WTA/status/997476755370737665

Ostapenko - Šarapova 5-5Ļoti spraigs duelis, smagas izspēles, kurās gan Ostapenko izrādās labāka - viņa tiek pie dubultās setbumbas (15-40). Ostapenko labā situācijā bekhendu izsit autā, bet tad iesit tīklā. Neizmantotas jau četras setbumbas...Ostapenko pie tīkla pieļauj kļūdu, bet tad kļūdās Šarapova. Tad divas izspēles uzvar Šarapova un izlīdzina rezultātu setā.https://twitter.com/WTA/status/997474892680343552

Ostapenko - Šarapova 5-4Ostapenko zaudē serves geimuPēc saīsinātā sitiena Ostapenko palika pie tīkla un šoreiz pretiniece bija labāka. Šarapova agresīvi uzņēma servi un panāk 0-30. Ostapenko pieļauj savu ceturto dubultkļūdu un nonāk neapskaužamā situācijā (0-40). Pēc spēles uz gala līnijas kļūdās Ostapenko un "sausā" zaudē savu serves geimu tik svarīgā brīdī.https://twitter.com/WTA/status/997473969191071744

Ostapenko - Šarapova 5-3Šarapovai atkal nesokas serves geimā, Ostapenko šobrīd dominē kortā un tiek pie breikbumbas, kas ir setbumba. Ostapenko nesanāk uzņemt otro servi, bet Šarapovas kļūda dod Latvijas tenisistei vēl vienu iespēju uzvarēt setu. Arī otro setbumbu atspēlē Šarapova pēc Ostapenko sitiena tīklā. Šarapovai padodas pirmā serve, ko slikti uzņem Ostapenko, un tad ar eisu uzvar serves geimuhttps://twitter.com/WTA/status/997472200050425856

Ostapenko - Šarapova 5-2Ostapenko pēc labām servēm uzvar pirmās izspēles, bet turpinājumā pēc otrās serves izspēlē dominē Šarapova (30-15). Ostapenko nākamajā izspēlē labs forhends pa līniju (40-15) un tad uzvarēts geims.Ostapenko ir viena geima attālumā no uzvaras pirmajā setā

Ostapeko - Šarapova 4-2Tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm, bet trešajā izspēlē Ostapenko pie tīkla no gaisa izsit pamatīgi autā, un pati var pasmaidīt par tik bērnišķīgu kļūdu. Šarapovai turpinājumā padodas pirmais eiss mačā, bet Ostapenko ar forhendu saasina cīņu geimā (40-30). Ostapenko iegrieztais forhends bija pārāk tālu, un zaudēts geims

Ostapenko - Šarapova 4-1Ostapenko ar labām servēm viegli panāk 40-0 un "sausā" uzvar vēl vienu savu serves geimu

Ostapenko - Šarapova 3-1Pēc trīs neveiksmīgiem geimiem Šarapova kortā izsauca treneri.Tas gan viņai daudz nepalīdz geima sākumā, pēc Ostapenko lieliskiem sitieniem nonākot zaudētājos ar 15-30. Nākamajās divās servēs Ostapenko centās agresīvi uzreiz uzbrukt, bet abas reizes kļūdās (40-30). Šarapova pieļauj savu otro dubultkļūdu mačā (40-40), turpinājumā Ostapenko ar lielisku, iegrieztu forhendu tiek pie breikbumbas. To Ostapenko neizmanto, iesitot tīklā uzņemot servi. Ostapenko padodas perfekts sitiens pa līniju, bet arī šo breikbumbu neizdodas izmantot.Šarapova ar tīri uzvarētu sitienu pretkustībā panāk "vairāk", bet tad pati kļūdās. Pēc agresīvas serves Šarapova tiek pie "vairāk", taču turpinājumā krieviete tiek pie trešās dubultkļūdas - jau piekto reizi šajā geimā "vienādi".Šarapovai ar grūtībām izdodas uzvarēt nākamās divas izspēles un uzvarēt pirmo geimu mačā.https://twitter.com/WTA/status/997466694741184512

Ostapenko - Šarapova 3-0Pēc ilgstošā pirmā geima izspēles ir krietni īsākas, Šarapova izskatās nedaudz apjukusi, ko izmanto Ostapenko - "sausā" uzvarēts serves geims

Ostapenko - Šarapova 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuŠarapova uzvar pirmo izspēli servējot, bet tad pieļauj dubultkļūdu. Nākamajā izspēlē Ostapenko teicami no spēlē pa līniju u panāk 15-30. Ar vēl vienu kombināciju Ostapenko tiek pie dubultās breikbumbas (15-40). Ostapenko pārsteidz ar agresīvu spēli un uzvar geimuhttps://twitter.com/WTA/status/997464925013360641

Ostapenko - Šarapova 1-0Pirmo izspēli ar bekhendu uzvar Ostapenko. Nākamajā izspēlē Šarapova izsit autā, pēc tam krieviete iesit tīklā. Divas Ostapenko dubultkļūdas un agresīva Šarapovas spēle palīdz Krievijas sportistei izlīdzināt spēles gaitu geimā (40-40).Šarapovas kļūda dod "vairāk" Ostapenko, bet tad Latvijas tenisiste iesit tīklā. Turpinājumā tenisistes vēlreiz apmainās punktiem. Ostapenko pieļauj jau trešo dubultkļūdu pirmajā geimā, tad spēcīga serve un eiss, kas ļauj tikt pie "vairāk". Ostapenko bija tuvu uzvarai nākamajā izspēlē, bet sitiens sanāca pārāk tālu. Geimes ievelkas, tenisistes vēlreiz apmainās uzvarētām izspēlēm. Tad ar grūtībām Ostapenko uzvar divas izspēles un paņem pirmo geimuhttps://twitter.com/WTA/status/997462575804698624

Jeļena Ostapenko - Marija Šarapova. Spēle sākusiesPirmā servē Ostapenko

Šarapova trīs reizes karjerā ir uzvarējusi Romas turnīrā. Šobrīd krieviete ir 40. vietā pasaulē, bet nākamnedēļ būs TOP 30.

Izlozē uzvarēja Šarapova, kura izvēlējās serves uzņemšanu. Ostapenko izvēlējās laukuma pusi, kurā sāks spēli.

Ostapenko un Šarapova iznāk Romas centrālajā kortā. Tagad izloze, iesildīšanās, un spēle varēs sākties.

Līdzjutēji ar nepacietību gaida Ostapenko spēli pret Šarapovu. Krievijas tenisistei allaž ir bijuši daudz fanu, bet Ostapenko pēc pērnā gada triumfa "French Open" ir kļuvusi viena no populārākajām WTA tūres dalībniecēm.https://twitter.com/thetwinkwolf/status/997456106539503622

Romas turnīra sieviešu sacensībās jau zināma viena pusfināla dalībniece. Kā pirmā pusfinālā iekļuva ukrainiete Elina Svitoļina, kura ar 6-4, 6-4 pieveica Angeliku Kerberi. Svitoļinas uzvara apgrūtina Ostapenko iespējas nākamnedēļ pirmo reizi karjerā pakāpties WTA pasaules rangā uz ceturto pozīciju. Pagaidām tā sauktajā "virtuālajā" WTA pasaules rangā Ostapenko nākamnedēļ varētu būt ceturtā, ja vien Svitoļina neatkārtos pērnā gada panākumu un neuzvarēs Romā.

Ostapenko un Šarapovas spēle notiks Romas tenisa centra centrālajā kortā un varētu sākties pēc brīža. Tikko centrālajā kortā noslēdzās vīriešu ceturtdaļfināla spēle, kurā titulētais Rafaels Nadals atspēlējās un ar 4-6, 6-1, 6-2 pieveica itāli Fabio Fonjīni

Tikmēr otrai spēcīgākajai Latvijas tenisistei Anastasijai Sevastovai turnīrs noslēdzās astotdaļfinālā:http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-aizraujosa-maca-netiek-pie-pirmas-uzvaras-par-voznacki.d?id=50040589

Tad astotdaļfinālā uzvarēja arī Lielbritānijas tenisisti Džoannu Kontu un nodrošināja sev spēli ar Šarapovu.http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-ieklust-romas-turnira-ceturtdalfinala-un-pirmo-reizi-tiksies-ar-sarapovu.d?id=50038631

Ceļā uz ceturtdaļfinālu Jeļena vispirms uzvarēja ķīnieti Šuai Džanu:http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-un-ostapenko-uzvar-prestiza-romas-wta-premier-turnira-macos.d?id=50032455

Latvijas vadošā tenisiste Jeļena Ostapenko šodein turpina cīņas Romas WTA "Premier" turnīrā. Ceturtdaļfinālā viņa pirmo reizi karjerā spēkosies ar slaveno krievieti Mariju Šarapovu.