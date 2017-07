Vimbldonas astotdaļfinālā Ostapenko, kas izlikta ar 13. numuru, divu setu cīņā ar 6-3, 7-6 (8:6) pieveica ukrainieti Jeļinu Svitoļinu (turnīra ceturtais numurs). Ukrainas tenisiste cīņas gaitā atspēlēja septiņas mačbumbas, bet Ostapenko uzvaru guva ar astoto mēģinājumu.

Ostapenko maijā triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, bet tagad uzvarējusi četros mačos pēc kārtas arī Vimbldonā. Līdz ar to viņas uzvaru sērija "Grand Slam" turnīros sasniegusi 11 mačus, bet visas sezonas laikā lielajos turnīros viņa 14 mačos piedzīvojusi vienu zaudējumu.

Tagad nākamajā kārtā Ostapenko tiksies ar amerikāņu veterāni Venusu Viljamsu, kurai turnīrā ir 10. numurs. Venusa Viljamsa astotdaļfinālā ar 6-3, 6-2 pārspēja horvātieti Anju Konjuhu (turnīra 27. numurs).

Pēc uzvaras astotdaļfinālā Ostapenko sev nodrošinājusi 430 punktus pasaules ranga ieskaitē, kas viņai gan vēl neļaus nākamnedēļ pirmo reizi karjerā iekļūt WTA pasaules ranga labāko desmitniekā. Šobrīd viņa pasaules rangā ieņem 12. vietu. Tieši Ostapenko un Venusas Viljamsas duelī izšķirsies, kura no tenisistēm nākamajā nedēļā būs un kura nebūs labāko desmitniekā.

Ostapenko līdz šim augstākā līmeņa turnīros nav spēlējusi pret titulēto, vecāko no māsām Viljamsām. 37 gadus vecā Venusa Viljamsa savulaik bijusi arī pasaules tenisa pirmā rakete, bet kopumā vienspēlēs izcīnījusi uzvaras 49 turnīros. Viņas kontā ir septiņi "Grand Slam" tituli, no kuriem pieci izcīnīti tieši Vimbldonā - pēdējais no tiem gan 2008. gadā. Pērn Vimbldonā Venusa Viljamsa aizcīnījās līdz pusfinālam, kur zaudēja Angelikai Kerberei.

Ostapenko droši iesāka maču pret Svitoļinu, laužot pretinieces serves geimu, bet vēlāk panāca arī 4-1. Lai gan Ostapenko zaudēja savu serves geimu, turpinājumā Latvijas tenisiste neatdeva iniciatīvu un uzvarēja pirmo setu.

Pārlieciošu sniegumu Ostapenko demonstrēja otrā seta pirmajos septiņos geimos, laužot pretinieces servi un panākot 5-2. Jau nākamajā geimā, servējot pretiniecei, Ostapenko bija pirmā iespēja uzvarēt visu spēli, bet Svitoļina atspēlējās. Ukrainas tenisiste uzvarēja šo savas serves geimu, tad lauza Ostapenko serves geimu un vēl pēc brīža panāca 6-5 savā labā.

Nonākusi sarežģītā situācijā, Ostapenko nesalūza un emocionāli uzvarēja pretinieces serves geimu, izlīdzinot rezultātu 6-6. "Tie break" izspēlē Ostapenko arī nācās atspēlēties, ko viņa paveica, un mirkli vēlāk ar astoto piegājienu uzvarēja visu maču.

